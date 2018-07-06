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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
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Все про:ВР (22150) выборы (20386) Парубий (1689)

 Нет никаких оснований для досрочных выборов в Раду, - Парубий

На сегодняшний день нет никаких оснований для проведения досрочных парламентских выборов в Верховную Раду Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сказал журналистам в эфире одного из телеканалов.

"Я могу сказать, что нет никаких оснований для досрочных выборов", - сказал он.

Парубий уточнил, что нет ни политических оснований, ни таких, что определяет Конституция Украины.

"Есть большой потенциал для этой Верховной Рады", - подчеркнул председатель парламента.

Парубий выразил убеждение, что следующая пленарная неделя будет плодотворной и результативной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко хочет искусственно создать парламентский кризис и пойти на досрочные выборы Рады, - Чумак

Источник: https://censor.net.ua/n3075185
 
 
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Без управляемого ЦВК Порошенко не пойдет на выборы, а будет тайно готовиться к эвакуации . )))
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Не, ну у него всегда остается запасной вариант в виде терактов и ВП. Ну может и без ВП, типа, как Вовочка-Многоходовочка в 1999 в Буйнаксках с Волгодонсками.
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Порошенко все равно, будет ли в ЦВК рулить Охендовский или новый состав. Ему и так и сяк выгодно, я тебя расстрою...
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а что лоле готовиться? у нее гражданство исторической родины есть, украденное бабло в офшорах, а порошен он перед выборами продаст за одну гривню любой фирме чтобы у него имущество нельзя было забрать.
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так говорил явнухович... и ПР... и андрюхапарубай та же сволочь...
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При Тимоченчихе ты троллил за неё так, шо слюни из Одессы аж до Чернигова долетали.
Ссылочку дать - шоб люди убедились?
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Аякже, у нас в ‏המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים є все.
Немає жодних підстав для дострокових виборів у Раду, - Парубій - Цензор.НЕТ 1015
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Логопеду понравилось нихера не делать на теплом стуле и бабло чемоданами таскать. С его глупой рожей в пивбаре рассекать, а не спикером батрачить на Кондитера.
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Досрочные выборы в парламент - это чуть ли не последний шанс Порошенко сохранить какое-то политическое влияние и защититься от экспроприации награбленного. И потенциальный пи*дец стране. Если Рада не будет распущена, и весной 19 года изберется новый президент (не Порошенко) - шансы действующего на спасение будут минимальны. Даже люди из его ближайшего окружения побегут договариваться с победителем и сливать «пороха» с потрохами. Поэтому или сейчас, или уже никогда. Выбора у Порошенко нет. Как нет его и у нас - в случае досрочных парламентских выборов страну ожидает очередной глубокий экономический шок. В такой период ни о каких новых кредитах или инвестициях речи идти не будет. И гривна имеет все шансы улететь в космос. Вместе с нашими платёжками. Но, надеюсь, вы же не сомневаетесь в том, что ради власти политики легко погрузят страну в хаос? https://goo.gl/RdpLbU
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...у меня тоже голос , я тоже хочу петь денег ... дорого пете обойдётся это голосование ...не проще ли взять , что сможет из ""честно заработанного" , и раствориться в тумане
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Адекватный человек давно бы это сделал, но......................
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ну это ваше мнение , исходя из теплого жопоместа которое вам больше не светит , вы зубами за него до смерти вцепились , а вот как по мне то вас давно надо было гнать сраной метлой с пендалями для ускорения с этого теплого жопаместа за вашу службу народу Нет никаких оснований для досрочных выборов в Раду, - Парубий - Цензор.НЕТ 8394
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Это да, но все таки знатно прищемили хвост Пете. Уходит власть из его рук. Это радует.
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спикер ВР Парубий на суде Ефремова заявил, что одним из организат.
"референдума" и захватов ОДА на Донбассе был Медведчук, после его
заявления СБУ ГПУ просто обязаны начать расследование...но его не
будет, у Медведчука надежная крыша- ПП и Хутин-кум.
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В результате иска Медведчука к Парубия получилась классическая «вилка». Если эксперты подтвердят, что Парубий действовал сознательно, ему придется отвечать за то, что он воспользовался служебным положением, чтобы озвучить заведомо неправдивую информацию. Если же эксперты придут к заключению, что Парубий в силу особенностей своего здоровья не в силах осознавать, что он говорит и делает, встанет вопрос, почему психически невменяемый человек сидит в кресле председателя Верховной Рады Украины. Хочется перефразировать булгаковские строки «Но, позвольте, как же он служил в очистке?» из «Собачьего сердца». Перефразировать и воскликнуть: «Как же Парубий мог занять пост спикера парламента?» А подавляющее большинство граждан Украины (75%), считающих, что нынешняя власть ведет страну в неправильном направлении, смогут ответить четко по классике: «Мы его туда не назначали!» Красноречивая деталь - судя по тексту решения суда, психолого-лингвистическую экспертизу предложил провести… юрист Верховной Рады. Похоже, Парубий так основательно «достал» всех работников парламента, что вскоре они сами обратятся к судмедэкспертам с просьбой провести полноценную психиатрическую экспертизу спикера ВР. Что интересно, украинская Фемида не в первый раз ловит спикера парламента за руку, точнее, за язык. Еще 7 ноября 2016 года Печерский суд Киева признал недостоверной информацию, распространенную тогдашним секретарем СНБОУ на брифинге 4 июля 2014 года, когда А. Парубий заявил, что лидер движения «Украинский выбор» якобы причастен к событиям на Востоке Украины. http://ua24ua.net/pozvolte-kak-ge-on-slugil-v-ochistke/


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Да уж, убогому Логопеду больше места билетера в туалете после выборов и не светит...
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А что, тимошонке досрочные выборы уже не нужны? Тогда действительно нет оснований.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНет никаких оснований для досрочных выборов в Раду, - Парубий
 
 
 
 
 
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