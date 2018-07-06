 Нет никаких оснований для досрочных выборов в Раду, - Парубий

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сказал журналистам в эфире одного из телеканалов.

"Я могу сказать, что нет никаких оснований для досрочных выборов", - сказал он.

Парубий уточнил, что нет ни политических оснований, ни таких, что определяет Конституция Украины.

"Есть большой потенциал для этой Верховной Рады", - подчеркнул председатель парламента.

Парубий выразил убеждение, что следующая пленарная неделя будет плодотворной и результативной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко хочет искусственно создать парламентский кризис и пойти на досрочные выборы Рады, - Чумак