 Нет никаких оснований для досрочных выборов в Раду, - Парубий

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сказал журналистам в эфире одного из телеканалов.
"Я могу сказать, что нет никаких оснований для досрочных выборов", - сказал он.
Парубий уточнил, что нет ни политических оснований, ни таких, что определяет Конституция Украины.
"Есть большой потенциал для этой Верховной Рады", - подчеркнул председатель парламента.
Парубий выразил убеждение, что следующая пленарная неделя будет плодотворной и результативной.
Ссылочку дать - шоб люди убедились?
петьденег ... дорого пете обойдётся это голосование ...не проще ли взять , что сможет из ""честно заработанного" , и раствориться в тумане
"референдума" и захватов ОДА на Донбассе был Медведчук, после его
заявления СБУ ГПУ просто обязаны начать расследование...но его не
будет, у Медведчука надежная крыша- ПП и Хутин-кум.