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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
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Все про:ВР (22150) Парубий (1689) ЦИК (2715)

 Есть надежды на то, что вопрос ЦИК может быть решен на следующей неделе, - Парубий

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что парамент обновит состав Центральной избирательной комиссии на следующей неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время брифинга 6 июля.

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"Сегодня мы провели совместное совещание, я встречался с главой фракции БПП, могу утверждать, что планомерная работа ВР будет и в дальнейшем продолжаться. И, конечно, могу сказать вам, что есть еще надежды на то, что вопрос ЦИК может быть решен на следующей неделе", - сказал политик.

По его словам, сейчас есть несколько вариантов того, как действовать.

"Когда, например, есть предложение переноса представления, - если это перенос и там будет хоть один новый человек, - значит опять полтора месяца спецпроверка. Поэтому некоторые из предложений, которые звучат на совещании, делают возможным рассмотрение на следующей неделе, некоторые делают его сомнительным, особенно если будут внесены другие кандидатуры", - добавил спикер парламента.

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Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

Источник: https://censor.net.ua/n3075179
 
 
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Великий реформатор работы ВР.Пятницы,ждуны,Парубий и бла-бла-бла.
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андрюхапорубай тоже летит на Панаму ... вместе с петралексеичем...
если успеють на лаукост....
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Рюсскае ГОФФНо реформировало даже Динстию Романовых-Гольштейн--Готторпбских сЦАРЕЙ РАБсси Сраной в 1861 году лишив БЫДЛО рюсскае Крепосничества...... Есть надежды на то, что вопрос ЦИК может быть решен на следующей неделе, - Парубий - Цензор.НЕТ 6170 Есть надежды на то, что вопрос ЦИК может быть решен на следующей неделе, - Парубий - Цензор.НЕТ 6170 Есть надежды на то, что вопрос ЦИК может быть решен на следующей неделе, - Парубий - Цензор.НЕТ 6170Немцы наше ВСЁ...сказал НИКОЛАЙ РОМАНОВ 103 года НАЗАД........
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Здарова РЮССКАЕ Быдло.... Есть надежды на то, что вопрос ЦИК может быть решен на следующей неделе, - Парубий - Цензор.НЕТ 4790Поговорим о МИРОВОЙ Революции КАРЛА Маркса и чЛЕНИНА...вялика былососа..
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А болезнь то прогрессирует, это же надо постоянно такой бред нести.
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***
надежда - мой компас земной
а удача - нагpада за смелость
а песни довольно одной
чтоб только о доме в ней пелось
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Читал на СФ про деактив за лайк под какой-то новостью. Глянь там, пару-тройку дней тому.
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спасибо!
мне на почту написали..
все правильно (только долго)
и я наверное в обмороке был... бо не помню этот лайк (но то таке)
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Попроси восстановить свой ник. Ничего, за что стоило деактивировать, я в твоих комментах не видел. Мог случайно мышкой зацепить, как вариант, откуда лайк.
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Рюсских МУДАКОв мочил в сортире Матрос ЖЕЛЕЗНЯК ровно 100 лет НАЗАД...правильно делал..рюсская падаль НИКТО...,сказала Эссерка ФАННИ КАПЛАН........... Є надії на те, що питання ЦВК може бути вирішене наступного тижня, - Парубій - Цензор.НЕТ 3768убийца товаристча чЛЕНИНА............ Є надії на те, що питання ЦВК може бути вирішене наступного тижня, - Парубій - Цензор.НЕТ 3768
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Может парубию сходить к логопеду,а то депутаты путаются в ккакую неделю))))
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Действительно - слишком много внимания уделяется ЦИК в плане противодействия возможным фальсификациям выборов. Фальсификации выборов это сложный и многоуровневый процесс, в который уже много лет в Украине вовлечены десятки тысяч людей (если не сотни). Этот процесс требует огромного финансирования и недюжинных организационных способностей верхнего эшелона лиц, заинтересованных в ее результатах. Масштабом задач в частности объясняются все эти роттердамы, таможни, откаты и прочая и прочая и прочая, которые необходимы не только на проедание, но и на инвестиции в свое будущее "переизбрание" в органы государственной власти.
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Без управляемого ЦВК Порошенко не пойдет на выборы, а будет тайно готовиться к эвакуации . )))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсть надежды на то, что вопрос ЦИК может быть решен на следующей неделе, - Парубий
 
 
 
 
 
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