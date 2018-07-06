 Есть надежды на то, что вопрос ЦИК может быть решен на следующей неделе, - Парубий

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время брифинга 6 июля.
"Сегодня мы провели совместное совещание, я встречался с главой фракции БПП, могу утверждать, что планомерная работа ВР будет и в дальнейшем продолжаться. И, конечно, могу сказать вам, что есть еще надежды на то, что вопрос ЦИК может быть решен на следующей неделе", - сказал политик.
По его словам, сейчас есть несколько вариантов того, как действовать.
"Когда, например, есть предложение переноса представления, - если это перенос и там будет хоть один новый человек, - значит опять полтора месяца спецпроверка. Поэтому некоторые из предложений, которые звучат на совещании, делают возможным рассмотрение на следующей неделе, некоторые делают его сомнительным, особенно если будут внесены другие кандидатуры", - добавил спикер парламента.
Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.
если успеють на лаукост....
надежда - мой компас земной
а удача - нагpада за смелость
а песни довольно одной
чтоб только о доме в ней пелось
мне на почту написали..
все правильно (только долго)
и я наверное в обмороке был... бо не помню этот лайк (но то таке)
буду просить!!!