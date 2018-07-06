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 СБУ поддерживает необходимость принятия Радой законопроекта №6688 о противодействии угрозам нацбезопасности в информсфере

Служба безопасности Украины поддерживает необходимость принятия Верховной Радой Украины проекта Закона №6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"СБ Украины считает, что внесение изменений в действующее законодательство в части обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности обеспечит внедрение правового механизма блокировки информационного ресурса (сервиса) на основании решения следственного судьи и суда в уголовном производстве. Блокировка возможна по решению СНБО Украины, принятому в соответствии с Законом Украины "О санкциях". Применение РФ во время гибридной войны новейших технологий против Украины превратило информационную сферу и киберпространство в одну из ключевых арен противоборства с агрессором", - говорится в сообщении.

СБУ напоминает, что, начиная с 2014 года, состоялись многочисленные кибератаки с использованием вредоносного программного обеспечения на объекты информационной критической инфраструктуры и государственные учреждения.

"Инициированные спецслужбами РФ кибератаки вызывали временное прекращение энергоснабжения, что создало реальные предпосылки для чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вывели из строя десятки серверов и электронных систем, блокировали систему бюджетных выплат и предоставления банковских и административных услуг.
Только в течение пяти месяцев 2018 СБ Украины выявлено и задокументировано использование российскими спецслужбами 181 интернет-ресурса для дестабилизации социально-политической ситуации в нашей стране и манипулирования общественным сознанием граждан. По материалам СБУ эти ресурсы внесены в санкционный список согласно последнему решению СНБО Украины", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ (24/7), который способен обнаруживать киберугрозы и кибератаки, ежедневно фиксирует тысячи IP-адресов и другие данные информационных ресурсов, с которых осуществляются кибератаки на территории Украины.

"Подчеркнем, что предложенный в проекте закона правовой механизм предоставляет СБУ полномочия принимать меры именно по киберзащите объектов информационной критической инфраструктуры и блокировать дальнейшее распространение компьютерного вируса на территории государства.

Предусмотренное проектом Закона, унормированное ведение открытого в общем доступе Единого реестра исполнения судебных решений и применение санкций в сфере телекоммуникаций, наличие прозрачной процедуры принятия процессуальных решений о временном блокировании доступа к информационным ресурсам (сервисов) обеспечит демократический гражданский контроль за действиями СБУ для укрепления национальной безопасности Украины. Кроме того, в соответствии с принятым Законом Украины "О национальной безопасности Украины" также будет осуществляться парламентский контроль за деятельностью органов сектора безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

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СБУ заявляет, что принятие законопроекта даст правовое обеспечение деятельности Службы для эффективного выполнения определенных законом основных задач в сфере информационной безопасности и кибербезопасности Украины.

Напомним, 4 июля комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект (№6688).

21 июня 2018 года Верховная Рада включила в повестку сессии законопроект № 6688, который предполагает, что информационный ресурс смогут заблокировать на 48 часов "в исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления"; а по решению следственного судьи, суда, прокурора или же СНБО - на более длительные периоды за размещение "запрещенной информации".

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Источник: https://censor.net.ua/n3075174
 
 
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Таки да. И вообще, ану тихо, шатуны-огенды!

Все правильно поддерживает. Вот, разорвется, например, очередной "Молот", а по указанию старшего помощника младшего прокурора, всех, хто шото гавкнуть посмеет, без суда и следствия - херакс и заблокируют. А патамушта нефиг в военное время в условиях повышенной опасности нападения Путина!
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Уже сказал. А ты шо, шатун, против блокировок или просто чтению не обучен?
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Да и словам, я вижу, тоже не особо обучен. Ты, агент, не виляй задом, как Ляшко, а на вопрос отвечай прямо: против ты блокировок или за?
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Поймёшь ты или нет, мне всё равно.
Закон не совершенен, но это всё, что у нас есть. Если его не соблюдать, то мы потеряем самих себя.
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а помните как мы смеялись с рашки когда они приняли такой закон?
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то есть и януковское быдло когда принимало такой закон - правильно принимали? а те кто тогда протестовал против- казлы? да?
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Так я же и написал "все правильно поддерживает", а ты кипишевать начал. Я и подумал, что ты из тех шатунов, которые против блокировок и законного права первой ночи. Ведь если его не соблюдать - мы самих себя однозначно потеряем.
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А что его с ней обсуждать? Она законов не принимает. Для этого у нас другие специальные люди имеются.
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Так закон первой ночи только тебя и твоей жены касается.
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Ай-ай-ай! Как вас, товарищ, с таким уровнем политической несознательности в министерство информполитики внештатным сотрудником взяли? Закон касается всех граждан (ну, кроме укравших больше 1 миллиона в долларовом эквиваленте), а если граждане закон не будут соблюдать - граждане самих себя однозначно потеряют.
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Да... Когда уже и на пропаганде экономят - це вже справжнє Зубожіння.
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Я не знаю, экономят или нет. Просто я в любом случае дороже з/п чиновника.
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личный водила Пецин- Грицак хоть и Хенерал но такие дурак дураком...
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что они тулят горбатого до стенки? какие нахрен кибератаки? они ведутся не с сайта, а с компьютера(ов) ,которые не связаны с сайтами. а блокировать собираются сайты. дауны СБУ!
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порошенко повторяет за януковичем диктаторские законы!!!
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это шото меняет?еще со времен римской империи говорят о том же
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а... ты было ЗА такой же закон от януковича... все с тобой ясно
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а с тобой? СБУ поддерживает необходимость принятия Радой законопроекта №6688 о противодействии угрозам нацбезопасности в информсфере - Цензор.НЕТ 671
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закон дает полномочия любому сраному следователю заблокировать сайт без суда!!! вы уверены во всех следователях что они не вата и неподпуйловники?
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що засуетился?негде зарабатывать будет? СБУ поддерживает необходимость принятия Радой законопроекта №6688 о противодействии угрозам нацбезопасности в информсфере - Цензор.НЕТ 7942
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то есть ты, признало что диктаторские законы януковича- правильные. что и надо знать о пороховыродках
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ха! рыговская ботва спалилась! то что поддерживало диктаторский закон януковича теперь поддерживает и в 2018 типа от имени БПП
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ты бы для начала хуйла заигнорил СБУ поддерживает необходимость принятия Радой законопроекта №6688 о противодействии угрозам нацбезопасности в информсфере - Цензор.НЕТ 7479
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От і прикрийте "Інтер" та інше сепарське телебачення.
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это ж один из диктаторских законов? а мы над рашкой смеялись за досудебные блокировки
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Украинские заробитчане предпочитают ехать в ЕС вместо России и это при родне,может украинцы начнут ещё и покидать Россию (колонии Московии), в независимой Украине можно тоже строить Рай и можно также игнорировать местных чиновников коррупционеров в Украине массовостью,а на России игнорируют отдалённостью от начальника стола СБУ поддерживает необходимость принятия Радой законопроекта №6688 о противодействии угрозам нацбезопасности в информсфере - Цензор.НЕТ 7040 )
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Наступним кроком влади буде примусовий перегляд населенням переможних новин по ящику, не менше 2 години на добу. )))
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Процентов 80 населения и так крепко на зомбоящик подсажено. Так что это в принципе лишнее.
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А еще на овоща трындели за дикткторские законы...
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Так у овоща то были плохие, авторитарные, диктаторские законы. А эти - хорошие, демократические, обусловленные ливарюционной необходимостью. Вы шо, разницы не ощущаете?
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Та всей страной уже 4 года ощущаем)))
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Ну, шо тут можно сказать, кроме классического "без лоха жизнь плоха".
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Ну да, лох бы игрался в демократию, пока враг стоит у ворот.
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Странный канал этот "Интер" и самое главное его очень любят почти 13 миллионов пенсионеров,фильмы там классные совдеповские идут,да и чемпионат Мира по футболу только у них, как тонко они заходят в глубину украинской общины ,а при этом больше 9 миллионов трудоспособных украинцев находятся на заработках и вот к выборам на" Интере" начнут появляться те кондодаты,которые интересны Мацкве. СБУ поддерживает необходимость принятия Радой законопроекта №6688 о противодействии угрозам нацбезопасности в информсфере - Цензор.НЕТ 6459 И это может сработать СБУ поддерживает необходимость принятия Радой законопроекта №6688 о противодействии угрозам нацбезопасности в информсфере - Цензор.НЕТ 5810
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а ЗАКОНИ про блокування враших та паскудних каналів гебельсів пукіна ДОВЕЛИ ВЖЕ ДО СУДОМ. СБУ підтримує необхідність ухвалення Радою законопроекту №6688 щодо протидії загрозам нацбезпеці в інформсфері - Цензор.НЕТ 2977 І ДАЛІ БУДЕ
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Хто б сумнівався шо СБУ за такі закони обома руками. Їм з покон віку повноважень не вистачає що не приймай...
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Тепер на черзі закон Чорговолихі, про визнання пікетів з критикою та вимогами до влади, тероризмом.Нічого,просто у депутатів така думка.Вони ж мають право на свою думку?
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