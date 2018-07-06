 СБУ поддерживает необходимость принятия Радой законопроекта №6688 о противодействии угрозам нацбезопасности в информсфере

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"СБ Украины считает, что внесение изменений в действующее законодательство в части обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности обеспечит внедрение правового механизма блокировки информационного ресурса (сервиса) на основании решения следственного судьи и суда в уголовном производстве. Блокировка возможна по решению СНБО Украины, принятому в соответствии с Законом Украины "О санкциях". Применение РФ во время гибридной войны новейших технологий против Украины превратило информационную сферу и киберпространство в одну из ключевых арен противоборства с агрессором", - говорится в сообщении.

СБУ напоминает, что, начиная с 2014 года, состоялись многочисленные кибератаки с использованием вредоносного программного обеспечения на объекты информационной критической инфраструктуры и государственные учреждения.

"Инициированные спецслужбами РФ кибератаки вызывали временное прекращение энергоснабжения, что создало реальные предпосылки для чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вывели из строя десятки серверов и электронных систем, блокировали систему бюджетных выплат и предоставления банковских и административных услуг.

Только в течение пяти месяцев 2018 СБ Украины выявлено и задокументировано использование российскими спецслужбами 181 интернет-ресурса для дестабилизации социально-политической ситуации в нашей стране и манипулирования общественным сознанием граждан. По материалам СБУ эти ресурсы внесены в санкционный список согласно последнему решению СНБО Украины", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ (24/7), который способен обнаруживать киберугрозы и кибератаки, ежедневно фиксирует тысячи IP-адресов и другие данные информационных ресурсов, с которых осуществляются кибератаки на территории Украины.

"Подчеркнем, что предложенный в проекте закона правовой механизм предоставляет СБУ полномочия принимать меры именно по киберзащите объектов информационной критической инфраструктуры и блокировать дальнейшее распространение компьютерного вируса на территории государства.

Предусмотренное проектом Закона, унормированное ведение открытого в общем доступе Единого реестра исполнения судебных решений и применение санкций в сфере телекоммуникаций, наличие прозрачной процедуры принятия процессуальных решений о временном блокировании доступа к информационным ресурсам (сервисов) обеспечит демократический гражданский контроль за действиями СБУ для укрепления национальной безопасности Украины. Кроме того, в соответствии с принятым Законом Украины "О национальной безопасности Украины" также будет осуществляться парламентский контроль за деятельностью органов сектора безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

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СБУ заявляет, что принятие законопроекта даст правовое обеспечение деятельности Службы для эффективного выполнения определенных законом основных задач в сфере информационной безопасности и кибербезопасности Украины.

Напомним, 4 июля комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект (№6688).

21 июня 2018 года Верховная Рада включила в повестку сессии законопроект № 6688, который предполагает, что информационный ресурс смогут заблокировать на 48 часов "в исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления"; а по решению следственного судьи, суда, прокурора или же СНБО - на более длительные периоды за размещение "запрещенной информации".

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