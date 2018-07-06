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Все про:взрыв (3935) ГПУ (8742) Луценко (7049) Ривненщина (548) Лысенко Андрей (44)

 Луценко взял под личный контроль расследование разрыва миномета на полигоне на Ривненщине

Генеральный прокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование инцидента с разрывом миномета в Ривненской области, вследствие чего трое военнослужащих погибли, а еще девять пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

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"Генеральный прокурор берет под личный контроль расследование инцидента, а также соответствие минометов "Молот" техническим условиям", - написал он.

Также он сообщил о том, что Военная прокуратура устанавливает обстоятельства гибели и травмирования военнослужащих на полигоне.

"Согласно процессуальному руководству военной прокуратуры Ривненского гарнизона проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с боеприпасами, повлекшего гибель и телесные повреждения нескольких лиц", - написал он.

Также пресс-секретарь сообщил, что на месте происшествия работает группа прокуроров во главе с военным прокурором ривненского гарнизона. Проводятся первоочередные следственные действия.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 3 ст. 414 УК Украины осуществляют следователи Главного управления Нацполиции Украины в Ривненской области, а процессуальное руководство – военная прокуратура гарнизона.

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Напомним, сегодня около 5.55 утра произошел разрыв миномета "Молот" во время тактических учений минометной батареи 128-й горно-штурмовой бригады на полигоне в Ровно. Погибло трое военных, девять человек получили ранения.

Президент Украины Петр Порошенко запретил украинским военнослужащим применять на учениях минометы "Молот" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне, в результате которой трое военнослужащих погибли.

Источник: https://censor.net.ua/n3075172
 
 
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Нет конечно, это физиологически невозможно. А где в новости про собаку написано?
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Часом не троещинский миротворец в новом образе рейнджера?
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Повесил свой сюртук, на мою шею ДирижОр..
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В наступному році оберете гарну владу. Які проблеми?
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Таки да. При владі совки(поголовно) і обирають їх такі ж совки. Поки вони не відійдуть в небуття, ніяких змін на краще не буде.
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Якщо ти пам"ятаєш сесере, то ти теж совок. До влади повинні прийти народжені в Україні, але їм ще 27 років.
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Ти вважаєш що вони будуть дурніші за нас? Бггг. Це буде ще не скоро. Вони не будуть обтяжені совковим менталітетом. Для них Україна буде їхньою Батьківщиною і іншої не буде. У совків же відбувається роздвоєння особистості. Згадують як вони жили в щасливому минулому, з мишебраттями, де була ковбаса по 2.20 і хліб по 20коп., і вперто тягнуть Україну туди, де колись була щаслівая жість.
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Звичайно розумніші. А от мудрішими у свої 27 точно не будуть.
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Для тих хто в танку: "Це буде ще не скоро". Це тобі ні про що не каже?
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Каже. Що добрі справи швидко не робляться, нажаль.
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А ті, кому 28 - не підходять? Вже совки? ))) Цілий рік при союзі жили? ))) Анекдот дня.
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Це ж ким треба бути, щоб чекати, поки ціла купа людей "відійде в небуття"? Нелюдом чи що?
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Югик, мне даже интересно, где ты там можешь найти для себя "откат"???
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Сколько уже было дел на особом его контроле,на выходе пшик.Лучше бы довел дело до конца,потом отсвечивал,а не на оборот.
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Пусть вместе с Аваковым следственный эксперимент проведут
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А как же без пашинского, турчинова,пети и "прочих по списку"?!)))))) Без них ну никак!
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Коли вже збудують завод який виготовлятиме боєприпаси?
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Там совкові стандарти, а ми наче в НАТО йдемо.
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Ну тогда за расследование я спокоен . Луценко точно доведет его до конца и посадит виновных , как он делает уже со времени своего назначения Ген.прокурором . На гражданке он уже все наказал и пересажал - теперь взялся за военных .
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Украинские реалии: хочешь замять дело - возьми его под личный контроль Луценко взяв під особистий контроль розслідування розриву міномета на полігоні на Рівненщині - Цензор.НЕТ 940
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Этого клоуна там еще не хватало! Сиди защищай шоколадный бизнес,тебя для этого туда поставили,или решил на крови пиарится ?
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И здесь предвыборный пиар на смертях какие Вы кончиты моральные власть имущие
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Надо подарить ему одну или две "руки крымля" - и дело наладится... вон, у Геращенко -все в ажуре.. Нах искать - когда есть РУКИ....
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Где наказанные за смерть военнослужащих на учебных полигонах???Случай уже далеко не первый.
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сколько юГик уже всего на личный контроль взял и не упомнить.

как там "бриллиантовые" поживают на личном контроле, юГик?
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Как же они любят пиар, каждый уже сегодня успел отметится на этой трагедии.
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Docent Moriarty - та на бутылку твою савченко вместе с Юулей
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Весь украинский ВПК прямо или опосредовано находится в собственности одного человека. И это далеко не только Ленинская кузня или завод Маяк в Киеве.
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Личные контроли контролера Югика: Луценко взял под личный контроль расследование разрыва миномета на полигоне на Ривненщине - Цензор.НЕТ 8417

1. 16 марта 2018 - Генеральный прокурор Юрий Луценко берет под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта"
2. 6 июля 2016 - Юрий Витальевич заявил: «Я возьму это дело под свой контроль и доложу в течение месяца относительно дела заказчиков убийства Гонгадзе».

3. 21 декабря 2016 - Генеральный прокурор Юрий Луценко взял под контроль расследование осквернения синагоги в Умани.
4. 05 декабря 2016 - Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко взял под личный контроль расследование гибели пяти полицейских в Княжичах.
5. 02 июля 2016 - Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко берет дело бойца батальона "Айдар" Валентина Лыхолита под личный контроль.
6. 23 мая 2016 - Луценко взяв справи Майдану під особистий контроль.
7. 5 сентября 2016 - Порошенко поручил Луценко взять под личный контроль расследование поджога "Интера".
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пля... а могли ж розкрити...
що ж так не щастить?
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Господи, да закройте вы этот краматорский завод. "Молоты" же в Краматорске делают? Может, они там специально что-то не докручивают. Луценко взяв під особистий контроль розслідування розриву міномета на полігоні на Рівненщині - Цензор.НЕТ 414
25 липня 2016 року, близько 11:00, на полігоні «Широкий лан» в Миколаївській області, під час стрільб розірвався 120-міліметровий міномет М120-15 «Молот». В результаті вибуху загинув військовослужбовець 34 ОМПБ 57-ї бригади, ще 10 дістали поранень (один з яких, 02 вересня 2016 року, помер в лікувальному закладі м. Одеси). У ніч з 1 на 2 листопада через розрив міни в каналі «Молота» загинули два бійці «Айдару». 30 березня 2017 від вибуху міномету під Авдіївкою загинуло троє бійців. И вот опять трое...
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кто же в этот раз будет" стрелочник " ?
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А скільки таких вибухів на передній ліній на кожне навчання запрошувати чі депутата чі генерала вибухів не буде точно, ,а то сидять у верховний раді пики свой поноійдали тільки і міркують о виборах космополіти зовсім відірвані від реальності .вічна слава загинувшим воїнам!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛуценко взял под личный контроль расследование разрыва миномета на полигоне на Ривненщине
 
 
 
 
 
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