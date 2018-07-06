 Луценко взял под личный контроль расследование разрыва миномета на полигоне на Ривненщине

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
"Генеральный прокурор берет под личный контроль расследование инцидента, а также соответствие минометов "Молот" техническим условиям", - написал он.
Также он сообщил о том, что Военная прокуратура устанавливает обстоятельства гибели и травмирования военнослужащих на полигоне.
"Согласно процессуальному руководству военной прокуратуры Ривненского гарнизона проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с боеприпасами, повлекшего гибель и телесные повреждения нескольких лиц", - написал он.
Также пресс-секретарь сообщил, что на месте происшествия работает группа прокуроров во главе с военным прокурором ривненского гарнизона. Проводятся первоочередные следственные действия.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 3 ст. 414 УК Украины осуществляют следователи Главного управления Нацполиции Украины в Ривненской области, а процессуальное руководство – военная прокуратура гарнизона.
Напомним, сегодня около 5.55 утра произошел разрыв миномета "Молот" во время тактических учений минометной батареи 128-й горно-штурмовой бригады на полигоне в Ровно. Погибло трое военных, девять человек получили ранения.
Президент Украины Петр Порошенко запретил украинским военнослужащим применять на учениях минометы "Молот" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне, в результате которой трое военнослужащих погибли.
как там "бриллиантовые" поживают на личном контроле, юГик?
1. 16 марта 2018 - Генеральный прокурор Юрий Луценко берет под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта"
2. 6 июля 2016 - Юрий Витальевич заявил: «Я возьму это дело под свой контроль и доложу в течение месяца относительно дела заказчиков убийства Гонгадзе».
3. 21 декабря 2016 - Генеральный прокурор Юрий Луценко взял под контроль расследование осквернения синагоги в Умани.
4. 05 декабря 2016 - Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко взял под личный контроль расследование гибели пяти полицейских в Княжичах.
5. 02 июля 2016 - Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко берет дело бойца батальона "Айдар" Валентина Лыхолита под личный контроль.
6. 23 мая 2016 - Луценко взяв справи Майдану під особистий контроль.
7. 5 сентября 2016 - Порошенко поручил Луценко взять под личный контроль расследование поджога "Интера".
що ж так не щастить?
25 липня 2016 року, близько 11:00, на полігоні «Широкий лан» в Миколаївській області, під час стрільб розірвався 120-міліметровий міномет М120-15 «Молот». В результаті вибуху загинув військовослужбовець 34 ОМПБ 57-ї бригади, ще 10 дістали поранень (один з яких, 02 вересня 2016 року, помер в лікувальному закладі м. Одеси). У ніч з 1 на 2 листопада через розрив міни в каналі «Молота» загинули два бійці «Айдару». 30 березня 2017 від вибуху міномету під Авдіївкою загинуло троє бійців. И вот опять трое...
Оригинально!!!