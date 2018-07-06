 Луценко взял под личный контроль расследование разрыва миномета на полигоне на Ривненщине

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

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"Генеральный прокурор берет под личный контроль расследование инцидента, а также соответствие минометов "Молот" техническим условиям", - написал он.

Также он сообщил о том, что Военная прокуратура устанавливает обстоятельства гибели и травмирования военнослужащих на полигоне.

"Согласно процессуальному руководству военной прокуратуры Ривненского гарнизона проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с боеприпасами, повлекшего гибель и телесные повреждения нескольких лиц", - написал он.

Также пресс-секретарь сообщил, что на месте происшествия работает группа прокуроров во главе с военным прокурором ривненского гарнизона. Проводятся первоочередные следственные действия.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 3 ст. 414 УК Украины осуществляют следователи Главного управления Нацполиции Украины в Ривненской области, а процессуальное руководство – военная прокуратура гарнизона.

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Напомним, сегодня около 5.55 утра произошел разрыв миномета "Молот" во время тактических учений минометной батареи 128-й горно-штурмовой бригады на полигоне в Ровно. Погибло трое военных, девять человек получили ранения.

Президент Украины Петр Порошенко запретил украинским военнослужащим применять на учениях минометы "Молот" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне, в результате которой трое военнослужащих погибли.