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Все про:взрыв (3935) Ривненщина (548) полигон (205) Бутусов Юрий (1429)

 Необходимо опубликовать информацию обо всех инцидентах с минометами "Молот" за последние годы, - Бутусов

Необходимо провести брифинг и обнародовать комплексно информацию обо всех инцидентах с минометами "Молот" за последние годы, с точным указанием причин, ответственных лиц по каждой трагедии, а также какие меры приняты для недопущения подобных трагедий.

Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он привел краткий анализ ситуации.

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"Батарея развернулась на позиции, четыре миномета в ряд, для проведения стрельбы по целям, с расходом в 28 мин. То есть стрельба была корректируемая, темп не высокий, спешки не было. Стреляли "с шнурка"- то есть выстрел командиром миномета осуществлялся из окопа, после того, как его бойцы заряжали миномет и занимали места в укрытии.

Стрельба осуществлялась под наблюдением командира батареи, который находился непосредственно на огневой и контролировал выполнение задачи.

Заряжающие минометов опускали мину в ствол, сразу разворачивались и бежали в окоп. Мина опускается по стволу две-три секунды. Наводчики в это время находились у минометов и обеспечивали точность наводки.

Взрыв миномета произошел в момент, когда заряжающий опустил в ствол мину, развернулся спиной и направился в укрытие, но дойти до окопа не успел", - отмечает он.

Бутусов напомнил, что на месте погибли наводчик миномета, заряжающий и командир батареи, наблюдавший за стрельбой. Также были ранены девять бойцов ближайших минометных расчетов, которые также находились на огневой позиции - заряжающие и наводчики.

На полигон в Ровно выехала комиссия Минобороны во главе с начальником Военной службы правопорядка Криштуном. В 14.30 Минобороны проведет брифинг и даст официальную оценку трагедии.

"На позиции было много людей, много свидетелей, командование бригады на месте трагедии, поэтому любые публичные выводы можно будет сразу проверить и дать объективную оценку. Идет следствие. Стрельбы из минометов остановлены. Через два часа будет заключение по сегодняшней трагедии.

Но вообще, учитывая недоверие у многих в армии к надежности минометов "Молот", считаю необходимым провести брифинг и опубликовать комплексно информацию обо всех инцидентах с минометами за последние годы, с точным указанием причин, а также ответственных лиц по каждой трагедии. И какие меры приняты для недопущения подобных трагедий. Надеюсь, на таком публичном отчете о всех инцидентах с минометами выступят совместно минометчики, которые эксплуатируют эту боевую технику, военное командование, военная приемка, которая это оружие принимает, представители "Укроборонпрома", который эти минометы производит. Надо назвать поименно, кто несет ответственность за взрывы минометов", - подытожил журналист.

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Напомним, сегодня в 5.55 утра произошел разрыв миномета "Молот" во время тактических учений минометной батареи 128-й горно-штурмовой бригады на полигоне в Ровно. Погибло трое военных, девять человек получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3075168
 
   
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Нєфіг туди пихати міни що були зроблені ще за царя Гороха і всьо буде ОК.
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Асвабадітєлі захопили трофейний "Молот". Відстріляли з нього своїми мінами і прийшли до висновку що міномет гарний.
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особисто тобі про це повідомили..?
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Нефиг производить говнометы пашинского,который против народа Украины
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..и посадить облезлую обезъяну- Пашинского
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ели разорвало ствол то виноват боеприпас(мина)самый логичный способ утилизации боеприпасов - это полигон в Украине ВОЙНА́Необходимо опубликовать информацию обо всех инцидентах с минометами "Молот" за последние годы, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8384
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Нужна независимая экспертиза, у военных много нареканий на качество металла.
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Может пора уже запустит в работу мартен в Мариупольском АЗОВМАШЕ и выплавлять там нужные стали для военных целей,ведь там всегда этим занимались. Необходимо опубликовать информацию обо всех инцидентах с минометами "Молот" за последние годы, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3708
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сталь плавят на Ильича и на Азовстали...на Азовмаше уже из нее бочки крутят, мартен-позавчерашний день металлургии.
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можно всё делать паралельно и походу моденезировать и всё должно ещё работать позавчера и в три смены на оборонку.
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Можно,но завод стоит,ккстати хозяин дружбан янукевича и опасность в том,что сепары рядом в пределах видимости
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Блин,тут с товарами проблемы, а ты говоришь о целой цепочки производства
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Я говорю за спецсталь ,которую раньше выплавляли в Жданове для военной промышленности
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если взорвалась мина, то ты ствол хоть из титана сделай, его все равно разорвет
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Нужен народный контроль, а не многословный эксперт бпп
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Представитель от общины с военным образованием
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и установкой для определения дефектов...
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кто будет выбирать этого представителя от общины?
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От какой общины? Их десятки тысяч. И по какому закону они будут действовать?
Рабоче-крестьянскому?
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Потом от общины потребуется представитель с торговым образованием - по базарам ходить. Следом с медицинским - по больницам. Ну и конечно, отставной мент - полицию контролировать. А уж сельский банкир от общины запросто сможет и НБУ отконтролировать.
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Может еще против Пашинского уголовное производство начать? Нельзя так шатать будку.
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Про начать Бутусов ничего не говорил. Только опубликовать. Так что узбагойтесь, Пашинский вне опасности.
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а почему президенту можна иметь гешефт на войне , а пашинскому нет ...он же трактор , с которого петя речь двигал на майдане , толкал , так что имеет полной право на дивиденды с революции
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Та какой трактор?! Он практически единолично ливарюцию гидности совершил. Ну, там, Турчинов еще трошки подмогнул... Вот, и документ имеется:


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а турчинов на крышу смотрит ...снайпера на местах , можем начинать ...
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Та не. Судя по гримасе, запором мучается.
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ничего не будет..власть утратила чувство реальности и страх..активные утилизированы в котлах или просто разочаровались..основная масса молчит и борется за выживание..печаль..
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Поработала рашенская(читай раша) агитка и уже пуйло и не враг и не агрессор
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работали действительно сильные мастера пропаганды..народ настолько зашуган "атопутиннападёт", что даже боится представить себе вариант сноса власти как в феврале 2014 -го..
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возможно и так..только не помню массовых акций последнее время..действительно массовых..
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Да всё правильно Фобос говорит,люди только на словах патриоты,а настоящих патриотов кто готов отдать жизнь за Украину изничтожили и посадили
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Пашинского как крысу .....облить соляркой и сжечь.....или живьем в землю закопать....
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И об этом...Три санатория в оккупированном Крыму купил российский "генерал-бизнесмен" - я представляю как этот генерал отдаст тысячи жизней российских военных защищая отжатые участки в оккупированном Крыму и почему наши украинские генералы и адмиралы так не защищали свою землю ,а просто легли под оккупантов в Крыму?
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потому что их купили пока они там 2 маток сосали
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И толку ?? А вот , если через год... А лучше, через три... То , да....
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За какие последние годы? Первые минометы поступили в войска в 16-м году. В 2016-м.
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16й, 17й и 18й, полагаю. Число, всё же, множественное.

Тут такая семантика, что напиши Бутусов "за все годы" - ваш комментарий был бы всё так же уместен. В контексте выборки из трёх - тоже звучит странно.
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В 2016 году они и начали взрываться. С этого времени погибло человек 10, как минимум.
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За последний месяц только погибло 8 человек от этого миномета
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Вам из Лондона Питера виднее, это понятно.
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много - но если не уметь стрелять будет ещё больше
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Опубликуйте кто зарабатывает на поставках в армию этой взрывоопастной трубы и всем будет понятно кто враг Украины !!!!
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Нужно больше информации, взрыв произошел сразу после того, как мина опустилась в канал ствола... Тут больше подозрений на некачественный боеприпас, чем на миномет...
Чем стреляли на учениях? Подозреванию старыми совковыми минами, чтобы не тратиться, каких-то лохматых годов...
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Ну тогда можно пока проекты скручивать в трубочку и стрелять ими с миномета
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Наберіть в Гуглі The F-16's First Flight. Подивітся як воно літало, а потім погугліть скільки літаків розбилось із-за браку до 1996 року. Така кривав ціна досконалого літака. Те ж і з Молотом цим, цинічно і жорстоко. Але війна і є жорстока штука.
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Хороший миномет, характеристики то же, вату жарит, оставте в покое.
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Низзя ничего публиковать.
Иначе после выборов Барыгу посадят не в тюрьму,
А прямо хитрой жопой - на кол...
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пора все это делать машинам,автоматизировать,что бы управлять стрельбой на расстоянии,и не бегать каждый раз от миномета до окопа
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С каждым приспособлением теряется мобильность...
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теряется мобильность,если подходить дедовскими методами ведения огня,посмотрите на шведов.гаубицу разворачивают за 5 сек.выстрел и покуда летит снаряд,гаубица уехала домой
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это бирюкову вопрос он задницу рвал за молот пашинского курва
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Пока тысячи украинских парней воюют с агресором на Востоке страны, тысячи украинских девчат воюют с этим самым агресором вот таким вот оригинальным способом
https://youtu.be/aPrhP4ybLDA
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Це може бути продумана диверсія. Щоб демотивувати чоловіків йти у військо. Шпигун понатаскав у владу таких само шпигунів, брехунів і крадунів, як він сам, тож шукати правду сьогодні немає сенсу. Повне перезавантаження перевиборами, починаючи з президентських, інакше втратимо і країну, і все.
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Купити міномет, наприклад, spear 120 mm mortar, і всі задоволені
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеобходимо опубликовать информацию обо всех инцидентах с минометами "Молот" за последние годы, - Бутусов
 
 
 
 
 
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