 Необходимо опубликовать информацию обо всех инцидентах с минометами "Молот" за последние годы, - Бутусов

Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он привел краткий анализ ситуации.

Читайте также: Троих тяжело раненных на Ривненском полигоне воинов вертолетом транспортируют во Львовский военный госпиталь, - пресс-центр командования Сухопутных войск ВСУ

"Батарея развернулась на позиции, четыре миномета в ряд, для проведения стрельбы по целям, с расходом в 28 мин. То есть стрельба была корректируемая, темп не высокий, спешки не было. Стреляли "с шнурка"- то есть выстрел командиром миномета осуществлялся из окопа, после того, как его бойцы заряжали миномет и занимали места в укрытии.

Стрельба осуществлялась под наблюдением командира батареи, который находился непосредственно на огневой и контролировал выполнение задачи.

Заряжающие минометов опускали мину в ствол, сразу разворачивались и бежали в окоп. Мина опускается по стволу две-три секунды. Наводчики в это время находились у минометов и обеспечивали точность наводки.

Взрыв миномета произошел в момент, когда заряжающий опустил в ствол мину, развернулся спиной и направился в укрытие, но дойти до окопа не успел", - отмечает он.

Бутусов напомнил, что на месте погибли наводчик миномета, заряжающий и командир батареи, наблюдавший за стрельбой. Также были ранены девять бойцов ближайших минометных расчетов, которые также находились на огневой позиции - заряжающие и наводчики.

На полигон в Ровно выехала комиссия Минобороны во главе с начальником Военной службы правопорядка Криштуном. В 14.30 Минобороны проведет брифинг и даст официальную оценку трагедии.

"На позиции было много людей, много свидетелей, командование бригады на месте трагедии, поэтому любые публичные выводы можно будет сразу проверить и дать объективную оценку. Идет следствие. Стрельбы из минометов остановлены. Через два часа будет заключение по сегодняшней трагедии.

Но вообще, учитывая недоверие у многих в армии к надежности минометов "Молот", считаю необходимым провести брифинг и опубликовать комплексно информацию обо всех инцидентах с минометами за последние годы, с точным указанием причин, а также ответственных лиц по каждой трагедии. И какие меры приняты для недопущения подобных трагедий. Надеюсь, на таком публичном отчете о всех инцидентах с минометами выступят совместно минометчики, которые эксплуатируют эту боевую технику, военное командование, военная приемка, которая это оружие принимает, представители "Укроборонпрома", который эти минометы производит. Надо назвать поименно, кто несет ответственность за взрывы минометов", - подытожил журналист.

Смотрите также: Порошенко запретил применять "Молоты" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне. ВИДЕО

Напомним, сегодня в 5.55 утра произошел разрыв миномета "Молот" во время тактических учений минометной батареи 128-й горно-штурмовой бригады на полигоне в Ровно. Погибло трое военных, девять человек получили ранения.