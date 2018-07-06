 Переговоры с МВФ по цене на газ для населения продолжаются, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это (уравнивание тарифов на газ для населения и промышленности. – Ред.) должно было произойти с лета 2017 года. Я этого не допустил. Сейчас мы работаем с Международным валютным фондом. Это правда. Обговариваем возможные подходы для урегулирования данного вопроса. Как только у меня будет информация о том, что нам удалось достичь, я обязательно об этом скажу. Хотите мое личное мнение: я не хочу поднимать никакие цены в стране. Я за то, чтобы их опускать. … Но нам нужна поддержка внешних партнеров", - заявил Гройсман, напомнив, что в данном вопросе нужно учитывать такие факторы, как необходимость осуществлять бюджетные выплаты, обслуживать внешние долги и развивать экономику.

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