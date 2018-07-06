 Переговоры с МВФ по цене на газ для населения продолжаются, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это (уравнивание тарифов на газ для населения и промышленности. – Ред.) должно было произойти с лета 2017 года. Я этого не допустил. Сейчас мы работаем с Международным валютным фондом. Это правда. Обговариваем возможные подходы для урегулирования данного вопроса. Как только у меня будет информация о том, что нам удалось достичь, я обязательно об этом скажу. Хотите мое личное мнение: я не хочу поднимать никакие цены в стране. Я за то, чтобы их опускать. … Но нам нужна поддержка внешних партнеров", - заявил Гройсман, напомнив, что в данном вопросе нужно учитывать такие факторы, как необходимость осуществлять бюджетные выплаты, обслуживать внешние долги и развивать экономику.
вот такая она правда
и никогла не требовало
и такое отопление тоже
но отрубить не дают сцуки!!!
своего газа как раз хватает для населения и на газоснабжение, и на отопление
по перше далеко не для всіх це непомірна вартість.
по друге резерв економії, ще не вичерпаний. Достатньо подивитись скільки людей зараз утепляють будинки/квартир, вікна міняють.
по третє - це індивідуальні проблеми, а вони для решти побоку. Це доведено податковими, тарифними, євробляхерськими так званими "Майданами".
по четверте, ті хто закликає інших не платити, як правило самі, про всяк випадок платять.
Создание Антикорсуда - это есть на сайте МВФ. Причем, без вских соевых уловок, которые протащила Банда Будки.
Лагард сама лично об этом сообщила.
а про газ где? Сбалансировать бюджет - это только поднять и так космические цены? а может, наоборот - НЕ ВОРОВАТЬ?
Брехуны соевые все свои косяки по привычке на МВФ вешают.
-Бо вони володарi всех рудовищ та облгазiв в Украине
"Всекитайское собрание народных представителей одобрило предварительную версию законопроекта о налоговой реформе, которая направлена на снижение налогового бремени для физлиц. Предлагается поднять порог годового дохода, при котором гражданин должен платить минимальный подоходный налог в 3%, с нынешних $6,3 тыс. до $9 тыс. Также повышен порог годового дохода, при достижении которого гражданин облагается максимальным подоходным налогом в 20%, с нынешних $16 тыс. до $45 тыс.
Сообщается, что снижение подоходного налога коснется всех категорий граждан с доходами, при этом больше всего выиграют те, кто зарабатывает в год от $27 тыс. до $45 тыс. Так, например, по подсчетам FT, для гражданина с годовым доходом $31 тыс. подоходный налог сократится на 8%. Налоговая реформа призвана улучшить собираемость налогов, а также стимулировать потребление граждан и, как следствие, экономику страны. До 28 июля законопроект будет находиться в стадии общественного обсуждения, принятия комментариев, пожеланий и возражений. Ожидается, что финальная версия законопроекта будет принята уже в октябре."
мы с радостью поработаем только негде
за 200 баксов будочники пусть работают