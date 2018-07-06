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Темы дня: Выборы-2019
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 Переговоры с МВФ по цене на газ для населения продолжаются, - Гройсман

Правительство Украины продолжает переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о требовании уравнять цену на газ для населения с ценой на газ для промышленности, которое является одним из ключевых для получения очередного транша МВФ.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это (уравнивание тарифов на газ для населения и промышленности. – Ред.) должно было произойти с лета 2017 года. Я этого не допустил. Сейчас мы работаем с Международным валютным фондом. Это правда. Обговариваем возможные подходы для урегулирования данного вопроса. Как только у меня будет информация о том, что нам удалось достичь, я обязательно об этом скажу. Хотите мое личное мнение: я не хочу поднимать никакие цены в стране. Я за то, чтобы их опускать. … Но нам нужна поддержка внешних партнеров", - заявил Гройсман, напомнив, что в данном вопросе нужно учитывать такие факторы, как необходимость осуществлять бюджетные выплаты, обслуживать внешние долги и развивать экономику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Среди взятых Украиной перед МВФ обязательств не выполненным остался только вопрос цен на газ для населения, - Данилишин

Источник: https://censor.net.ua/n3075165
 
   
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умно...а хуйла фотку можешь присобачить?или религия не велит?
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лучше пусть МВФ перестанет бабло давать, чем платить за газ по 50 баксов
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они хотят чтоб не платили и хаты отбирать
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Где их потом девать те хаты? Арабы и индийцы с турками передумают во Франции-Германию ехать и массово начнут селиться в Украине, отбрасываем эту версию
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жду , когда вас кремируют и будут новые выборы, знаю ,за кого голосовать, чтобы цены на газ были приемлемы
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Украиной правит неукраинская влдасть, Украиной правят быдло и дыбилы.
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не обобшай вася - если ты такой - это не значит что все
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А шош "всє" не можуть обрати нормальну владу за 27 років?
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Не было ещё в Украине Украинской власти, все что было раньше подлежит ликвидации.
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Им просто не дают пройти во власть кацапы
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Первые три года поморанчевых была украинская власть, потом ющ продался овощу и понеслось.
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Да валите уже не 30 или 60%, а давайте уже все 300% - какая разница сколько народ не сможет платить. И - ПОХ, что основная масса используемого газа УКРАИНСКОЙ ДОБЫЧИ, цена-то "европейская".
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Почему население на переговоры не позвали? А то как то несправедливо получается. Если население не устраивает цена на газ, то продавцы пусть другого покупателя ищут.
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так газ принадлежит Украинцам, почему мы должны у дяди покупать свой газ в три дорога?
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так дядя не простой а трусняковый или ахметский))) Переговори з МВФ щодо ціни на газ для населення тривають, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1837
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Ближе к осени скажет что он старался изо все сил но проклятый МВФ уперся рогом так что придется повысить чуток.
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мвф плевать на цену за газ
вот такая она правда
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ишо один болтун - никаких повышений на газ мвф не требует
и никогла не требовало
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Цена газа для населения должна быть рыночной. Обещания Тимошенко её снизить это дешевый популизм и путь в совок. Другое дело, что зарплаты в Украине должны быть 2000 евро и пенсии 1000 евро в месяц уже сегодня. Если Украина намеряла 46 миллионов разовой премии на ровном месте, буквально ни за что, 23 летнему сопляку Коболеву, то деньги в Украине есть и не малые.
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и она её снизила - что бы вы не верещали
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снова чисто для вас - я их не выбирал и коболевым не заплачу больше пары копеек
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ніхто тебе шановний не заставляє купувати газ.
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а я и не покупаю - он мне не нужен
и такое отопление тоже

но отрубить не дают сцуки!!!
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Рыночная цена это стоимость добычи украинского газа плюс надбавки а не стоимость на немецком хабе плюс надбавки.
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Все так, но газа собственной добычи Украине не хватает.
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Ну тогда среднюю цену, так хоть справедливо будет.
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кому не хватает?
своего газа как раз хватает для населения и на газоснабжение, и на отопление
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нам хватает - если ахметуне хватает - это его половые проблемы - не мои а дтэка Переговори з МВФ щодо ціни на газ для населення тривають, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7937
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МВФ уговаривает самоубийц не поднимать цены??)))
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Візьміть Юлю на переговори, вона має досвід
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Сказка о том,как правительство и куча шалапутов из ВР наложили европейскую цену на газ,на украинские зарплаты и пенсии,а на субсидиях набивают свои карманы. Переговори з МВФ щодо ціни на газ для населення тривають, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9315
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Задумывалась ли быдлоэлита хотя бы раз, что будет, если народу, наконец, все это настоп.здит и он просто перестанет платить?
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Это Вы, простите, к МВФ сейчас обращаетесь? Переговори з МВФ щодо ціни на газ для населення тривають, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3927
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нічого.
по перше далеко не для всіх це непомірна вартість.
по друге резерв економії, ще не вичерпаний. Достатньо подивитись скільки людей зараз утепляють будинки/квартир, вікна міняють.
по третє - це індивідуальні проблеми, а вони для решти побоку. Це доведено податковими, тарифними, євробляхерськими так званими "Майданами".
по четверте, ті хто закликає інших не платити, як правило самі, про всяк випадок платять.
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Платят, пока имеют возможность. Нынешняя цена близка к пределу. Увеличить ее в 1.5 раза - гарантированно получить вал неплатежей.
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Ну и где требование МВф ПОДНЯТЬ ЦЕНУ НА ГАЗ, как вы тут всем уже уши прожужжали?
Создание Антикорсуда - это есть на сайте МВФ. Причем, без вских соевых уловок, которые протащила Банда Будки.
Лагард сама лично об этом сообщила.
а про газ где? Сбалансировать бюджет - это только поднять и так космические цены? а может, наоборот - НЕ ВОРОВАТЬ?
Брехуны соевые все свои косяки по привычке на МВФ вешают.
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мона снизить и сильно - а балансировать ворованое - это не к нам
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Так только в Киеве неплатежи достигли 9 млрд гривен Это пока Но соевая ляшковня полвину народа лишила субсидий Поэтому я просто уверен в предверии президентских выборов случится грандиозный пиздохэншванц Переживаю я Успел бы Петручио поместить свое диабетическое тело в ероплан и спердолить в Липецк НЕ случился бы конфуз
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До чого тут МВФ куме?
-Бо вони володарi всех рудовищ та облгазiв в Украине
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Лучше об этом подумать.

"Всекитайское собрание народных представителей одобрило предварительную версию законопроекта о налоговой реформе, которая направлена на снижение налогового бремени для физлиц. Предлагается поднять порог годового дохода, при котором гражданин должен платить минимальный подоходный налог в 3%, с нынешних $6,3 тыс. до $9 тыс. Также повышен порог годового дохода, при достижении которого гражданин облагается максимальным подоходным налогом в 20%, с нынешних $16 тыс. до $45 тыс.
Сообщается, что снижение подоходного налога коснется всех категорий граждан с доходами, при этом больше всего выиграют те, кто зарабатывает в год от $27 тыс. до $45 тыс. Так, например, по подсчетам FT, для гражданина с годовым доходом $31 тыс. подоходный налог сократится на 8%. Налоговая реформа призвана улучшить собираемость налогов, а также стимулировать потребление граждан и, как следствие, экономику страны. До 28 июля законопроект будет находиться в стадии общественного обсуждения, принятия комментариев, пожеланий и возражений. Ожидается, что финальная версия законопроекта будет принята уже в октябре."
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а чем мы хуже
мы с радостью поработаем только негде
за 200 баксов будочники пусть работают Переговори з МВФ щодо ціни на газ для населення тривають, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6659
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Що значить не має де? Усе місто пропозиціями заклеяно, вже із інших областей працівників везуть..
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а в киеве нет желающих работать за еду
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереговоры с МВФ по цене на газ для населения продолжаются, - Гройсман
 
 
 
 
 
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