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 На Ривненском полигоне погибли трое бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й ОГПБр, - Москаль (обновлено)

6 июля в результате взрыва миномета "Молот" во время учений на Ривненском полигоне погибли трое бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

"Погибли трое бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять бойцов ранены. По предварительной информации, во время учений взорвался миномет.  Двое из погибших – жители Ужгорода, один – Перечина", – сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троих тяжело раненных на Ривненском полигоне воинов вертолетом транспортируют во Львовский военный госпиталь, - пресс-центр командования Сухопутных войск ВСУ

Председатель ОГА объявил на Закарпатье День траура 7 июля. На зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, предприятий и организаций Закарпатской области будет приспущен государственный флаг. Кроме того, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий.

Напомним, сегодня в 6 утра на Ривненском полигоне во время учений разорвался миномет. По предварительной информации, три человека погибли, еще девять - получили ранения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко запретил применять "Молоты" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3075162
 
 
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Москаль уточнил информацию о жертвах взрыва на Ровенском полигоне: трое погибших, девять раненых.
Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявил, что на Ровенском полигоне погибли трое бойцов, ранее он сообщил о четверых жертвах взрыва.
http://gordonua.com/news/localnews/moskal-utochnil-informaciyu-o-zhertvah-vzryva-na-rovenskom-poligone-troe-pogibshih-devyat-ranenyh-254411.html
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Пригласите Пашинского на траур. Пусть выскажет свои соболезнования.

Очень жаль бойцов, потерявших жизнь через жадность коррупционеров и командиров-ротозеев
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Не Паша (хоть он и редкое лайно) вручал войскам этот миномет.
Вот он пускай и ответит...
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Что-то эти минометы в наших условиях реально стремные. Стреляйте как-то дистанционно, что-ли. Лишние все в окопе. Раз нет автоматических.
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Заряжать тоже из окопа футбольным навесиком?
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Вова, жизнь стоит дороже миномета. Я что военный, думать об этом? В любом случае, остальные должны были быть в укрытии.
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Не зря назвали "миномет пашинского" , один вред где только не мелькает эта фамилия.
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А кто пиарился во всех телевизорах про разработку гениального миномета
под его гениальным руководством?
Не помните?...
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Ленточкоперерезайкин ниучом неувиноуват! Сцарь не может бить виноуват!
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Пашинского вместе с Порошенко когда то повешают.
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А шо скаже по этому поовду черноротая Танька Подпашинская?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Ривненском полигоне погибли трое бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й ОГПБр, - Москаль (обновлено)
 
 
 
 
 
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