 На Ривненском полигоне погибли трое бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й ОГПБр, - Москаль (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.
"Погибли трое бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять бойцов ранены. По предварительной информации, во время учений взорвался миномет. Двое из погибших – жители Ужгорода, один – Перечина", – сказано в сообщении.
Председатель ОГА объявил на Закарпатье День траура 7 июля. На зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, предприятий и организаций Закарпатской области будет приспущен государственный флаг. Кроме того, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий.
Напомним, сегодня в 6 утра на Ривненском полигоне во время учений разорвался миномет. По предварительной информации, три человека погибли, еще девять - получили ранения.
Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявил, что на Ровенском полигоне погибли трое бойцов, ранее он сообщил о четверых жертвах взрыва.
http://gordonua.com/news/localnews/moskal-utochnil-informaciyu-o-zhertvah-vzryva-na-rovenskom-poligone-troe-pogibshih-devyat-ranenyh-254411.html
Очень жаль бойцов, потерявших жизнь через жадность коррупционеров и командиров-ротозеев
Вот он пускай и ответит...
под его гениальным руководством?
Не помните?...