 На Ривненском полигоне погибли трое бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й ОГПБр, - Москаль (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

"Погибли трое бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять бойцов ранены. По предварительной информации, во время учений взорвался миномет. Двое из погибших – жители Ужгорода, один – Перечина", – сказано в сообщении.

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Председатель ОГА объявил на Закарпатье День траура 7 июля. На зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, предприятий и организаций Закарпатской области будет приспущен государственный флаг. Кроме того, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий.

Напомним, сегодня в 6 утра на Ривненском полигоне во время учений разорвался миномет. По предварительной информации, три человека погибли, еще девять - получили ранения.

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