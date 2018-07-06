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 Возле места взрыва машины главы фармкомпании в Харькове обнаружены провода и граната Ф-1, - Нацполиция

Провода и гранату Ф-1 обнаружили эксперты на улице Гризодубовой вблизи места взрыва 5 июля автомобиля Аudi, в котором находились трое человек, включая известного бизнесмена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказали в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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"В лесополосе вблизи места взрыва автомобиля обнаружены провода и граната Ф-1". Воронка на месте взрыва указывает на подрыв устройства неустановленного типа", - отметили в отделе.

Вещдоки, добавили в отделе, направлены на экспертизу.

"По уточненным данным, автомобиль принадлежит директору фармацевтической компании "Здоровье". В машине в момент взрыва, кроме директора, находились его охранник и водитель. Все трое получили легкие повреждения, включая ссадины", - пояснили в отделе.

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Напомним, Нацполиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса (покушение на убийство) по факту взрыва в автомобиле генерального директора харьковской фармацевтической компании "Здоровье" Александр Доровских.

5 июля в 18:20 в частном секторе Киевского района Харькова во время движения взорвался автомобиль Audi. Взрыв повредил заднюю часть автомобиля. Никто не пострадал. На месте работают эксперты и следственно-оперативная группа.

Бизнесмен оказался гендиректором ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" Александр Доровский. Он возглавляет компанию с 2002 года. В 2014 году как самовыдвиженец баллотировался в народные депутаты по округу №169.

Источник: https://censor.net.ua/n3075161
 
 
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А хде руки крымля ??? Поотрывало ?? Надо срочно звонить Антонине ....
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Следующий год, куплю саженцы "руки крымля", весь урожай отдам Геращенке.
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Граната не отравленная? Её надо на экспертизу отдать.
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21 ВЕК - век беспроводной электроники.... путэн издивается.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВозле места взрыва машины главы фармкомпании в Харькове обнаружены провода и граната Ф-1, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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