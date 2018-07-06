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Все про:металлургия (259) Авдеевка (1523) отопительный сезон (156) серная кислота (24)

 Не будет серной кислоты, будем вынуждены в разы снижать объемы производства, получается в Авдеевке не будет отопления, - директор Авдеевского коксохимического завода Магомедов

Из-за введения квот на импорт серной кислоты в Украину прифронтовой город Авдеевка может остаться без отопления в зимний период.

Об этом сообщает 5 канал.

По словам директора Авдеевского коксохимического завода Мусы Магомедова, нехватка серной кислоты неминуемо приведет к снижению производства завода, который питает город теплом.

"С сентября месяца начинается отопительный сезон. У завода не будет серной кислоты в необходимом количестве. Что я должен буду делать? Я должен вынужден буду снижать объемы производства, причем - в разы…получается, что в Авдеевке не будет отопления", заявил Магомедов.

Как сообщалось, Межведомственная комиссия по международной торговле установила квоты на импорт в Украину серной кислоты. Ранее руководители крупных коксохимических и металлургических предприятий, а также отраслевых ассоциаций неоднократно предупреждали о необоснованности квотирования импорта серной кислоты и об ущербе для национальной экономики от данных лоббистских мер.

По мнению экспертов, квоты на импорт серной кислоты являются ошибкой, поскольку украинские производители не в состоянии удовлетворить промышленность достаточным количеством серной кислоты. В частности, из-за банальной нехватки цистерн для ее перевозки.

"Факт тот, что те цистерны, которые есть в наличии в Украине, они могут перевести 40 тысяч тонн продукции. А надо перевозить где-то 110-120 тысяч тонн продукции", заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Государственная регуляторная служба инициировала работу мониторинговой группы, которая исследует положение дел вокруг введения квот и может пересмотреть решение межведомственной комиссии об ограничении поставок этого вида сырья в Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3075160
 
 
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Чуть не захлебнулся.....Но это похоже на пердак... Хотя,... могу ошибаться... Близорукость, Косоглазие, и Рукожопость.. извините.
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Если не будет кислоты, то Путин нападёт
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Тогда бы тепло от завода шло в атмосферу, а заложено было, чтобы без угля обходиться...
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Ну а про устойчивость системы жизнеобеспечения никто не думал. Зачем, в цеху погреются на крайняк.
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Почему Цензор не приводит эту ссылку?

01.02.18 09:30 Невыездной из Австрии Фирташ пытается монополизировать рынок серной кислоты в Украине, - СМИ

https://censor.net.ua/news/3047885/nevyezdnoyi_iz_avstrii_firtash_pytaetsya_monopolizirovat_rynok_sernoyi_kisloty_v_ukraine_smi
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Может, ему пока ещё "не разрешили" - вот и "молчит"..
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Может тогда количество комментариев с догадками многократно уменьшится?
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Цензор уже "трошки не тот", каким он был 4 года назад. Увы..
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Получается что тепло у бабки в доме завязано на бизнес контракты третьих лиц, о которых бабка не подозревает. И которые не подозревают о существовании бабки.
Как умно все при совке планировали!
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Если на заводе, как побочный продукт, имеется источник тепла, то надо его утилизировать или нет?
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За устойчивость к рискам нужно не жлобиться платить.
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Эта Авдеевка - как чёрная дыра: туда столько "всего" вылетает бесследно и безвозвратно - то "чинят" водопровод, то "ремонтируют" дома (вообще клондайк для наших барыг с липкими ручонками!), то этот ахметовский коксохим.. Не будет серной кислоты, будем вынуждены в разы снижать объемы производства, получается в Адеевке не будет отопления, - директор Авдеевского коксохимического завода Магомедов - Цензор.НЕТ 723
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так тамжынашилюди. и адиннарот с юденратом.
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Магомедовы, Шурмы, Цкитишвили... Да где рыжий их находит? В каком гетто?
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А не проще купить или сделать собственные цистерны, тем самым загрузить работой наших вагоностроителей и наших производителей кислоты в Украине?
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Так мы ж "не ищем лёгких путей и простых решений", с нашими "керманычами у нас "свой, особый путь" - всё через ж..пу делается и вопреки здравому смыслу. Не будет серной кислоты, будем вынуждены в разы снижать объемы производства, получается в Адеевке не будет отопления, - директор Авдеевского коксохимического завода Магомедов - Цензор.НЕТ 8379
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Скажите, у меня одного такое ощущение, что к Украине приближается полная жопа? Воровать нужно с прибылей, а не с убытков. Нынешние же воруют с того, чего еще нет в наличии, наперед.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе будет серной кислоты, будем вынуждены в разы снижать объемы производства, получается в Авдеевке не будет отопления, - директор Авдеевского коксохимического завода Магомедов
 
 
 
 
 
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