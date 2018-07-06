 Троих тяжело раненных на Ривненском полигоне воинов на вертолете транспортируют во Львовский военный госпиталь, - пресс-центр командования Сухопутных войск ВСУ

"Информация, которая у меня есть на данный момент (я ее уточнял у оперативного дежурного) следующая: погибших трое военнослужащих от травм, несовместимых с жизнью, и 9 получили ранения разной степени тяжести. Именно трое из них … тяжелые (тяжело раненные. - Ред.)", - сказал И.Арефьев в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, этих троих раненных из Ривненского госпиталя на вертолете транспортируют во Львовский военный госпиталь. Шестеро военнослужащих с ранениями средней тяжести в настоящее время находятся на лечении в Ривненском госпитале.

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И.Арефьев также отметил, что новые данные могут быть озвучены в 14.00 на совместном брифинге представителей оперативного командования "Запад" и военной прокуратуры в Ривном.

Напомним, сегодня в 6 утра на Ривненском полигоне во время учений разорвался миномет. По предварительной информации три человека погибли, еще девять - получили ранения.