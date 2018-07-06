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Все про:шахта (790) шахтеры (490) Гройсман (4172) Насалик (157)

 Украине нужна новая политика в угольной отрасли, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине должна быть введена новая политика в угольной отрасли, которая позволит проводить модернизацию государственных шахт, увеличивать добычу угля и ликвидировать задолженности по зарплатам перед шахтерами.

Как сообщат Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос о ситуации с невыплатами зарплат шахтерам.

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"Я поставил четкое задание профильному министру и министру финансов Украины найти возможности в рамках бюджета для того, чтобы спрогнозировать до конца года выплату заработных плат без создания дополнительных задолженностей, но и этого мало. Нам нужна абсолютно новая политика в угольной отрасли, и такое задание стоит перед министерством (Министерством энергетики и угольной промышленности, - ред.), и я считаю, что за это несет персональную ответственность министр Игорь Насалик. Я подчеркиваю, что этот вопрос будет теперь в моей повестке дня каждый день", - сказал он.

Гройсман подчеркнул, что государству необходимо уйти от практики дотирования госшахт из бюджета, которое оценивается в 3 млрд грн в год, и перейти к их модернизации и увеличению добычи.

"Ситуация дел в отрасли является неудовлетворительной. Это не устраивает шахтеров и не устраивает меня как премьер-министра. Я уже неоднократно говорил профильному министру о том, что нужно системно заниматься реструктуризацией шахт, обновлением, модернизацией, увеличением добычи угля. Сегодня возникает разница между себестоимостью добычи угля и его ценой продажи – эта разница не на пользу государственных шахт, и поэтому мы дотируем каждую тонну угля, и эта дотация за год составляет 3 млрд грн", - отметил премьер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3075155
 
 
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Уже раздражает этот дурачок... Оно же тупое ! Неужели незаметно ?
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Ну навіщо ж так! Це стара пісня: вугільна промисловість бла...бла...бла...бла...*бла! І так вже 20 років!
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Там уже знак "умножить" или "возведение в степень" следует использовать. Плюса мало.
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Лучше формулу "Мальдивы+", и "Слепой траст" вместо "Прозоро"
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И на металлурга не похож....
Он уже и Гройсмана весьма отдалённо напоминает...
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Попробуйте купить вагон угля на шахте. Все раскуплено на годы вперед правильными пацанами.... А шахтеры без денег сидят... Разьясните парадокс.
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"найти возможности в рамках бюджета для того, чтобы спрогнозировать до конца года выплату заработных плат"(с) Лихо! Уголь сегодня, а зарплата, когда найдут возможности...
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"Новая политика" это платить шахтёрам зарплату вовремя? Ну и "оригинал" же этот Премьер-МАУП
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Дотация шахт вообще не должна быть. Госшахты на территории Украины ( кроме бомбаса) нужно модернизировать, и если они работают на прибыль зарплату платить нужно, но если шахты убыточные то откуда зарплаты.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине нужна новая политика в угольной отрасли, - Гройсман
 
 
 
 
 
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