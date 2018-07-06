EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Общество
  298  0
Все про:налоги (2458) налоговая милиция (1280) махинации (447) ГФС (2654)

 В рамках уголовного производства сумской компанией возмещены в бюджет 7,3 млн грн неуплаченных налогов

Следователями ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры области направлено в суд уголовное производство с обвинительным актом по подозрению должностных лиц одного из предприятий региона, которые по предварительному сговору с работниками банковского учреждения совершили умышленные действия, направленные на неперечисление в бюджет 7,3 млн грн налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования было установлено, что должностные лица компании, которая занимается строительством автодорог, находясь в преступном сговоре с руководителем и экономистом отделения банка, в течение 2017-2018 годов, злоупотребляя служебным положением, совершали действия по уклонению от перечисления в государственный бюджет налоговой задолженности на основании решений суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Налоговики разоблачили схему по импорту природного газа без уплаты обязательных платежей, предприятие возместило нанесенный государству ущерб в размере 8,5 млн грн

Фигуранты проводили все операции по поступлению средств от осуществления хозяйственной деятельности на счет предприятия и перечисляли их другим предприятиям только в послеоперационное время, чем создавали искусственные препятствия для списания средств со счета и не допускали их взыскания в бюджет.

Благодаря мерам, принятым налоговой милицией в ходе следствия, причиненные государству убытки возмещены в полном объеме.

Источник: https://censor.net.ua/n3075153
 
 
VEhrNGRrdzVRemt3VEVSUmRUbERLekJNVUZGMVNIcFJkazVEZHpCWldGRjFUa001TUV4RVVtaDBRelF3VEdnNE1Fd3pVWE5PUXpjd1REZFJjemxES3pCTVRGRnpUa2RRU1U1RE9EQk1hbEYxT1VNME1GbGlVWFZPUjFCbVRrTlVNRXRVVVc5UlBUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиОбществоВ рамках уголовного производства сумской компанией возмещены в бюджет 7,3 млн грн неуплаченных налогов
 
 
 
 
 
 вверх