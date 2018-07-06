 В рамках уголовного производства сумской компанией возмещены в бюджет 7,3 млн грн неуплаченных налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования было установлено, что должностные лица компании, которая занимается строительством автодорог, находясь в преступном сговоре с руководителем и экономистом отделения банка, в течение 2017-2018 годов, злоупотребляя служебным положением, совершали действия по уклонению от перечисления в государственный бюджет налоговой задолженности на основании решений суда.
Фигуранты проводили все операции по поступлению средств от осуществления хозяйственной деятельности на счет предприятия и перечисляли их другим предприятиям только в послеоперационное время, чем создавали искусственные препятствия для списания средств со счета и не допускали их взыскания в бюджет.
Благодаря мерам, принятым налоговой милицией в ходе следствия, причиненные государству убытки возмещены в полном объеме.