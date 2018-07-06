 Трое организаторов незаконного производства алкоголя в Кировоградской области предстанут перед судом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе следствия было установлено, что злоумышленники в течение 2017-2018 годов в арендованных ими гаражах и складских помещениях оборудовали подпольный цех, где незаконно изготавливали алкогольные напитки из недоброкачественного сырья. Готовую продукцию реализовывали жителям Кировоградской области и других регионов Украины с использованием средств одной из служб курьерской доставки, а также местным жителям путем доставки на собственных автомобилях. Деятельность указанной группы злоумышленников была пресечена работниками налоговой милиции в мае 2018 года.

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По результатам ранее проведенных обысков было изъято почти 31 тонну спирта, более 6 тонн фальсифицированных алкогольных напитков, 3 автомобиля, которые использовались для незаконной транспортировки алкоголя, и оборудование, обеспечивающее их массовое производство.

Сейчас в суд направлено уголовное производство с обвинительным актом по подозрению трех участников данной группы в организации незаконного производства, хранения и транспортировки подакцизных товаров.