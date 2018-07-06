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 Трое организаторов незаконного производства алкоголя в Кировоградской области предстанут перед судом

Налоговая милиция ГУ ГФС в Кировоградской области под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачила группу лиц, организовавших на территории Днепропетровской области незаконное производство алкогольных напитков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе следствия было установлено, что злоумышленники в течение 2017-2018 годов в арендованных ими гаражах и складских помещениях оборудовали подпольный цех, где незаконно изготавливали алкогольные напитки из недоброкачественного сырья. Готовую продукцию реализовывали жителям Кировоградской области и других регионов Украины с использованием средств одной из служб курьерской доставки, а также местным жителям путем доставки на собственных автомобилях. Деятельность указанной группы злоумышленников была пресечена работниками налоговой милиции в мае 2018 года.

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По результатам ранее проведенных обысков было изъято почти 31 тонну спирта, более 6 тонн фальсифицированных алкогольных напитков, 3 автомобиля, которые использовались для незаконной транспортировки алкоголя, и оборудование, обеспечивающее их массовое производство.

Сейчас в суд направлено уголовное производство с обвинительным актом по подозрению трех участников данной группы в организации незаконного производства, хранения и транспортировки подакцизных товаров.

Источник: https://censor.net.ua/n3075151
 
 
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Снова та же песня, главный фальсификатор тут государство,-- в лице УКРспирта, а управляют им ТЕ кто на словах борются с ним , а так как суки народа сидят и управляют этим потоком в свои карманы...и в борьбе с зеленым змеем ,побеждает змей Трое организаторов незаконного производства алкоголя в Кировоградской области предстанут перед судом - Цензор.НЕТ 7421
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТрое организаторов незаконного производства алкоголя в Кировоградской области предстанут перед судом
 
 
 
 
 
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