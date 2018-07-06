 Комитет рассмотрит ситуацию на Ривненском полигоне 11 июля, когда будут предварительные результаты расследования, - Фриз

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, председатель постоянной делегации в ПА НАТО Ирина Фриз.

"Думаю, нужно проводить не срочное заседание (комитета), а такое, на котором уже будут представлены хотя бы предварительные результаты расследования. Насколько я поняла из сообщения пресс-службы Минобороны, соответствующее расследование начато, учения прекращены, и мы должны выяснить причины. Поэтому собираться сейчас, чтобы заслушать какие-то обзорные материалы – нет смысла. Нужно рассматривать уже с вызовом всех заинтересованных и всех причастных к этому сторон, для того, чтобы заслушать информацию уже в полном объеме и соответствующим образом делать выводы, потому что, к величайшему сожалению, это уже не первый случай взрыва миномета... Я уверена, что на будущей неделе в среду этот вопрос уже можно будет поднимать на заседании комитета", - прокомментировала Фриз.

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В то же время она уточнила, что 6 июля состоится ежемесячная встреча министра обороны Степана Полторака с депутатским корпусом, во время которой этот вопрос также будет поднят.

"Со своей стороны я и, думаю, не только я, будем поднимать этот вопрос и соответственно будем иметь понимание, на когда они рассчитывают представить предварительные результаты расследования и когда готовы вообще отчитываться о том, что произошло", - заметила Фриз.

Напомним, сегодня в 6 утра на Ривненском полигоне во время учений разорвался миномет. По предварительной информации три человека погибли, еще девять - получили ранения.