 Лотерейный бизнес не является бизнесом: там теневые потоки ходят просто косяками, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Что касается офшоров и деофшоризации, я двумя руками "за". Нужно голосовать… И лотерейный бизнес, который, на мой взгляд, не является бизнесом, а просто теневые схемы. И еще до этого нужно добраться. Мы сейчас добираемся до контрабанды, доберемся еще и до лотереи, там, где теневые потоки ходят просто косяками, я так понимаю. Их нужно все загнать в государственный бюджет", - заявил он.
Также Гройсман заявил о борьбе с контрабандой: "Мое задание по борьбе с контрабандой только единственное – я хочу консолидировать средства в национальный бюджет. Я хочу, чтобы этот бюджет стал большим и могли отдать людям то, что им принадлежит. Это дело нашей чести. Поверьте, что эта борьба является очень сложной. И мы чувствуем, что против нас задействуют и будут задействовать много грязных инструментов. Но в этом зале я хотел бы сказать, что я не остановлюсь, и буду идти до победы в вопросе ликвидации любых коррупционных и теневых схем, которые являются последствием сращиванием правоохранительной системы. Я прошу вашей публичной поддержки".
Или по-другому, подорвут или нет?
Кстати, а когда до "ломбардного бизнеса" руки дойдут?
коляски детские 100%
А шо, нет?
(и как это шляжко... фартит..и фартит....)
Вырубку леса поборол
Коррупцию поборол
Контрабанду почти поборол
Остался лоторейный бизнес - и я самый богатый житель Украины.
треба цитатник ))) госі видати, такі видатні хфрази/думки ))) треба мати на папері!
Кабмин не является Кабмином "...там теневые потоки ходят просто косяками"
Основа коррупции - госапарат с его "полномочиями", а Кондитер гарант коррупции. Гнойсман - организатор коррупции