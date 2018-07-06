 Лотерейный бизнес не является бизнесом: там теневые потоки ходят просто косяками, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Что касается офшоров и деофшоризации, я двумя руками "за". Нужно голосовать… И лотерейный бизнес, который, на мой взгляд, не является бизнесом, а просто теневые схемы. И еще до этого нужно добраться. Мы сейчас добираемся до контрабанды, доберемся еще и до лотереи, там, где теневые потоки ходят просто косяками, я так понимаю. Их нужно все загнать в государственный бюджет", - заявил он.

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Также Гройсман заявил о борьбе с контрабандой: "Мое задание по борьбе с контрабандой только единственное – я хочу консолидировать средства в национальный бюджет. Я хочу, чтобы этот бюджет стал большим и могли отдать людям то, что им принадлежит. Это дело нашей чести. Поверьте, что эта борьба является очень сложной. И мы чувствуем, что против нас задействуют и будут задействовать много грязных инструментов. Но в этом зале я хотел бы сказать, что я не остановлюсь, и буду идти до победы в вопросе ликвидации любых коррупционных и теневых схем, которые являются последствием сращиванием правоохранительной системы. Я прошу вашей публичной поддержки".