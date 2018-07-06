EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
  1128  41
Все про:ВР (22150) контрабанда (1519) лотерея (88) Гройсман (4172)

 Лотерейный бизнес не является бизнесом: там теневые потоки ходят просто косяками, - Гройсман

После борьбы с контрабандой власти сконцентрируются на борьбе с теневыми схемами в лотерейном бизнесе.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Что касается офшоров и деофшоризации, я двумя руками "за". Нужно голосовать… И лотерейный бизнес, который, на мой взгляд, не является бизнесом, а просто теневые схемы. И еще до этого нужно добраться. Мы сейчас добираемся до контрабанды, доберемся еще и до лотереи, там, где теневые потоки ходят просто косяками, я так понимаю. Их нужно все загнать в государственный бюджет", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Лотомаркеты" защищены массой заключений и лицензий, которые ограничивают действия полиции, - Крищенко

Также Гройсман заявил о борьбе с контрабандой: "Мое задание по борьбе с контрабандой только единственное – я хочу консолидировать средства в национальный бюджет. Я хочу, чтобы этот бюджет стал большим и могли отдать людям то, что им принадлежит. Это дело нашей чести. Поверьте, что эта борьба является очень сложной. И мы чувствуем, что против нас задействуют и будут задействовать много грязных инструментов. Но в этом зале я хотел бы сказать, что я не остановлюсь, и буду идти до победы в вопросе ликвидации любых коррупционных и теневых схем, которые являются последствием сращиванием правоохранительной системы. Я прошу вашей публичной поддержки".

Источник: https://censor.net.ua/n3075149
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно, надорвётся или нет?
Или по-другому, подорвут или нет?
 показать весь комментарий
 
 
Возьмут в долю...а мы станем худее..не ссы
 показать весь комментарий
 
 
Вовчик, и твоего папаню пощекотать неплохо бы?
 показать весь комментарий
 
 
Это усилит желание Гройсман бороться с контрабандой и лотерейным "бизнесом"?
Кстати, а когда до "ломбардного бизнеса" руки дойдут?
 показать весь комментарий
 
 
Руки никогда, язык скоро! Будет очередная пэрэмога!
 показать весь комментарий
 
 
у ломбардах стойко продается ворованое
коляски детские 100%
 показать весь комментарий
 
Не, не устраивает, лотерею прикрыть собрались.
 показать весь комментарий
 
 
ну вот... так и знал... и тут не светит Лотерейний бізнес не є бізнесом: там тіньові потоки ходять просто косяками, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1569
(и как это шляжко... фартит..и фартит....)
 показать весь комментарий
 
 
Это не фарт, он сидит на потоках, о которых Гройсман сказал.
 показать весь комментарий
 
 
Слышь ты, антибляхер, может тебя публично нахрен послать?
 показать весь комментарий
 
Хочет из этих потоков "сделать глоток"!
 показать весь комментарий
 
 
А где главный лотерейщик Украины? Позорная партейка , ещё выпендривается....Заднеприводной ещё на телеэкранах мелькает..Позорище.. Лотерейный бизнес не является бизнесом: там теневые потоки ходят просто косяками, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7070
 показать весь комментарий
 
 
А где ? Заднеприводной / в ФРГ с заднеприводной сбежашей в ФРГ гнилью-катранщиками, спекулями, фарцой.
 показать весь комментарий
 
Быдло, разок в ФРГ съезди, и поймёшь, какой ты убогий..Скоро, тебя на свалку выбросят...Недолго осталось.. Лотерейний бізнес не є бізнесом: там тіньові потоки ходять просто косяками, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6691
 показать весь комментарий
 
Янтарный чёрный рынок поборол
Вырубку леса поборол
Коррупцию поборол
Контрабанду почти поборол
Остался лоторейный бизнес - и я самый богатый житель Украины.
 показать весь комментарий
 
 


треба цитатник ))) госі видати, такі видатні хфрази/думки ))) треба мати на папері! Лотерейний бізнес не є бізнесом: там тіньові потоки ходять просто косяками, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6566 Лотерейний бізнес не є бізнесом: там тіньові потоки ходять просто косяками, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7931 Лотерейний бізнес не є бізнесом: там тіньові потоки ходять просто косяками, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7931
 показать весь комментарий
 
 
Кто-то усилено пытается продвигать этого дурочка в президенты...На на голову.
 показать весь комментарий
 
 
грося та ти шо как же ми с етим жили и не знали...? ой вэй
 показать весь комментарий
 
 
У рекламі він заявляє - "мій уряд", а не Уряд України. То хіба "твій уряд" спроможний робити тільки одне діло - боротися з корупцією або контрабандою ? А на 2-3 найважливіші справи не спроможний ?
 показать весь комментарий
 
то-то Олежка опять на гаранта попер, не стесняясь в выражениях.
 показать весь комментарий
 
Скажите пжста... в это бла-бла моНо верить?
 показать весь комментарий
 
Вот у Кличка появился конкурент - Гройсман.
Кабмин не является Кабмином "...там теневые потоки ходят просто косяками"

Основа коррупции - госапарат с его "полномочиями", а Кондитер гарант коррупции. Гнойсман - организатор коррупции
 показать весь комментарий
 
"После борьбы с контрабандой власти сконцентрируются на борьбе с теневыми схемами в лотерейном бизнесе" То есть, нам эту власть откуда-то таки завезли?)))
 показать весь комментарий
 
Такой разбег,а на выхлопе баржа с арбузами Лотерейний бізнес не є бізнесом: там тіньові потоки ходять просто косяками, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1975
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛотерейный бизнес не является бизнесом: там теневые потоки ходят просто косяками, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вверх