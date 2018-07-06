 Гражданин Чехии, продававший в Киеве оборудование для "прослушки", оштрафован на 51 тысячу гривен

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщается в приговоре суда.

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Согласно тексту приговора, гражданин Чехии 21 февраля 2018 года в ресторане гостиницы "Крещатик" совершил продаже двух устройств получения информации, закамуфлированных под банковские карты, на общую сумму в 3,6 тысяч евро.

Повторное правонарушение Вокал совершил 24 апреля в отеле "Баккара", также в Киеве. Он незаконно продал 5 устройств, закамуфлированных под банковские карточки, ещё 5 - под видом автомобильных держателей для телефона, 2 - внешне похожих на зарядное средство для ноутбука. Стоимость устройств, предназначенных для скрытой записи и накопления звуковой информации, составила 29,4 тысячи долларов.

Согласно материалам следствия, во время второй сделки покупателем выступил доброволец под контролем правоохранителей. Во время повторной продажи устройств для прослушки Вокал был задержан. 12 июня он заключил соглашение с прокуратурой и полностью признал свою вину.

Во время принятия решения суд учел, что никакого материального ущерба действия Вокала не причинили, а также полное признание вины со стороны подозреваемого и его активное сотрудничество со следствием. В частности, Вокал добровольно возместил денежные средства, полученные им в результате совершения преступления - 3300 евро и 800 долларов США. Также судьи отметили, что Вокал ранее не был судим, а во время несения службы в правоохранительных органах Чехии не раз был награжден ведомственными наградами.

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В результате его приговорили к уплате штрафа в 51 тысячу гривен и вернули ранее внесенный залог. Изъятые в ходе следствия средства прослушки и деньги суд передал СБУ.