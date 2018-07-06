 В Нацполиции подтвердили убийство подполковника Глушака

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила заместитель директора Департамента коммуникации НПУ Ольга Атаманова.

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По словам руководителя Нацполиции Сергея Князева, для расследования указанного преступления привлекли СБУ. Среди версий - убийство с целью ограбления, а также в связи с выполнением служебных обязанностей.

"Мы привлекли коллег из Службы безопасности Украины. Думаю, что мы отчитаемся перед обществом о скором раскрытии этого правонарушения. Злоумышленника мы должны найти, привлечь к уголовной ответственности. Дмитрий Глушак был убит выстрелом из огнестрельного оружия в центре Киева. В течение вчерашнего и сегодняшнего дня полиция отрабатывает несколько рабочих версий. Одна из них - это убийство совершено с целью ограбления. Другая - убийство связано со служебными обязанностями, которые выполнял потерпевший", - отметил он.

У убитого полицейского остались родители, жена и шестилетний сын.

Напомним, 5 июля днем на ул. Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину. По источникам СМИ, убитый был сотрудником правоохранительных органов.