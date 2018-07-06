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Все про:Киев (16130) Нацполиция (7750) убийство (4909) Князев (238)

 В Нацполиции подтвердили убийство подполковника Глушака

В Национальной полиции Украины подтвердили факт убийства своего сотрудника 5 июля в Шевченковском районе Киева, им является подполковник Дмитрий Глушак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила заместитель директора Департамента коммуникации НПУ Ольга Атаманова.

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По словам руководителя Нацполиции Сергея Князева, для расследования указанного преступления привлекли СБУ. Среди версий - убийство с целью ограбления, а также в связи с выполнением служебных обязанностей.

"Мы привлекли коллег из Службы безопасности Украины. Думаю, что мы отчитаемся перед обществом о скором раскрытии этого правонарушения. Злоумышленника мы должны найти, привлечь к уголовной ответственности. Дмитрий Глушак был убит выстрелом из огнестрельного оружия в центре Киева. В течение вчерашнего и сегодняшнего дня полиция отрабатывает несколько рабочих версий. Одна из них - это убийство совершено с целью ограбления. Другая - убийство связано со служебными обязанностями, которые выполнял потерпевший", - отметил он.

В Нацполиции подтвердили убийство подполковника Глушака 01

У убитого полицейского остались родители, жена и шестилетний сын.

Напомним, 5 июля днем на ул. Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину. По источникам СМИ, убитый был сотрудником правоохранительных органов.

Источник: https://censor.net.ua/n3075147
 
 
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скажите из какого он департамента - назову основные версии....
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зам начальника Департамента оперативно-технических мероприятия национальной полиции
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слушал не того кого надо... или недослушал....или слил не туда куда нодо... или вымогал за то что слушал..хотя по авто не скажешь..надо бы счета проверить....
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убийство с целью ограбления-интересная версия. а что украли -то у пана полицейского?
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пишут что при нем не обнаружили мобильного телефона
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