EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Происшествия
  3317  56
Все про:взрыв (3935) Минобороны (5253) Ривненщина (548) смерть (5092) военнослужащие (3742) полигон (205)

 Основная версия взрыва миномета на Ривненском полигоне - нарушение мер безопасности, - Минобороны

Министерство обороны Украины назначило проведение служебного расследования в связи со взрывом миномета на Ривненском общевойсковом полигоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Отмечается, что на место происшествия срочно направлена оперативная группа во главе с заместителем министра обороны и ответственными за проведение расследования лицами.

"Сейчас рассматривается несколько версий, которые привели к чрезвычайному происшествию. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будет проведено расследование, и будут результаты", - Гройсман о гибели военных от взрыва миномета на Ривненщине

Напомним, сегодня в 6 утра на Ривненском полигоне во время учений разорвался миномет. По предварительной информации три человека погибли, еще девять - получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3075146
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну конечно , сами себя поубивали , а то что миномёты гивно , то знать ни кому не треба
 показать весь комментарий
 
 
Пристенгуть цепью к миномёту Полторака-Югосеверного и продолжать учебные стрельбы дальше.
 показать весь комментарий
 
 
кацапе і чого тобі не сидиться ? Правильно говорить прислів'я : " Кацап как брат ,чужой беде всегда рад ", це говорять в самій кацапії .
 показать весь комментарий
 
 
А может оказаться,что миномёт дерьмо ,но этого никто не признает ,свалят,как обычно на покойников и шито-крыто...
 показать весь комментарий
 
 
Проверить состав металла миномёта это вопрос одного дня, а будут тянуть с расследованием месяцы...
 показать весь комментарий
 
 
а те що 12 людей було поруч з міноментом? Ні? Це такий склад повинен "обслуговувати" цю зброю?
 показать весь комментарий
 
 
Так кто мешает покинуть украинскую землю и свалить в Ростов, если так хреново и вас стреляют.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А юлєбидлу так же ж хочеться щоб це Порох чи хоча б Пашинський за мотузочку смикнули.
 показать весь комментарий
 
 
надо чтоб из каждого миномета "молот" порошенко сделал по 5 выстрелов
 показать весь комментарий
 
 
Странно что Хуйло за 5 лет не провел ниодного покушения на соевую власть, а ведь ФСБ ето раз плюнуть в нашей стране. Зато уже десятки патриотов были разейскими спецслужбамы убиты, не кажется тебе?
 показать весь комментарий
 
 
Специалист по возможностям ФСБ? Книжки читал или фильмы смотрел?
 показать весь комментарий
 
 
а ну дай перелік тих "десятків", бо мій перелік щось на трьох загиблих скінчився.
 показать весь комментарий
 
 
Опять дежурная отмазка, ну кто же еще виноват, как не они сами.
 показать весь комментарий
 
 
т.е. стреляли из него не спрятавшись в окоп и дергая за веревочку, как то требуется при стрельбе из миномьйота "молот".
 показать весь комментарий
 
 
Однако следует помнить, что если заряжающий в момент выстрела поднесет к дульному срезу очередную мину, то может произойти столкновение двух мин (вылетающей и подносимой заряжающим) и разрыв их у дульной части ствола
 показать весь комментарий
 
 
Если стреляли на скорость и вешали по нескольку мин на траектории, то запросто двойное заряжание могло быть.
 показать весь комментарий
 
Предохранитель от двойного заряжания исключает возможность заряжания миномета второй миной, если первая мина находится в стволе
 показать весь комментарий
 
 
для скорості, щоби кидати одну за одною
 показать весь комментарий
 
а хрен їх знає. Зараз усі "фахівці", усі поклали на міри безпеки.
Поки не має точної причини, це усе - балаканина...
 показать весь комментарий
 
 
А для чого тоді пристосування проти подвійного заряджання? Я сам навідник 120мм міномета.
 показать весь комментарий
 
 
И собрались вокруг 12 человек(как минимум)?
Походу точно нарушение, причем включающее неплохой срок для командира подразделения.
 показать весь комментарий
 
 
Про що і мова. Хоч і повідомили про інцидент(ну а як, у всіх пейсбуки і т.д.), але "смахує" на "Княжичі" - Микола щось не понєв, а Василь не зрозумів, от і сє перестрілєли хлопаки.
Ну на кого це розраховано, братан?
Не буду про те що в норм. країні міністр би вже давно був на місці події з заявою про відставку, в штанах, повних "озабочення" та з мішком сухарів.
 показать весь комментарий
 
Це просто показує наскільки наш народ не знає і не розуміє, що таке військова служба, зброя і т.п. Навіть коли в армії "штани протирали" як у нас пишуть, систематично траплялись випадки загибелі особового складу. Той БМП переверне, той колеса вирішить накачати з танкового балону, той позаду "Уралу" стане і його розмаже по стіні боксу, а скільки самострілів?
Був в Ужгороді випадок, коли молодий лейтенант, на полігоні проводив заняття. Імітували танковий постріл, мали підірвати ІМП. Проінструктував бійця, я тобі кричу "готов?" ти під'єднуєш кабель, відбігаєш і ховаєшся у тому окопі, а звідти кричиш "готов", я підриваю. Усе зрозумів? "так, звісно". Летьоха з окопу кричить "готов?" той відповідає "готов" і приєднує кабеля. Ну обидві руки і обидва глази вибило, калікой залишився, лейтенанта із судимістю з армії поперли, мати що тільки не казала, і скоти, й сволочі і куди ви дивились і т.п...
 показать весь комментарий
 
Порошенко:"На час розслідування міномет "Молот" не буде застосовуватися."
 показать весь комментарий
 
Вже п'ятий підрив миномета Молот. І кожен раз винуваті самі загиблі. Хм.
 показать весь комментарий
 
 
а де ви прочитали про Молот? Чи я щось пропустив?
 показать весь комментарий
 
 
логічно, раз Порошенко заборонив використовувати Молоти, то скоріше за все - він і є...
 показать весь комментарий
 
Я сам навідник 120мм міномета. Подвійне заряджання неможливе через пристрій проти подвійного заряджання.
 показать весь комментарий
 
 
які думки про причини довчасного розриву міни?
 показать весь комментарий
 
Хватит зраду разгонять на радость врагам. У новых минометов только в начале были незначительные конструктивные проблемы. Потом все исправили.

Я спілкувався з нашими мінометниками. Можу абсолютно точно сказати, що "Молот" - це гідне озброєння, - Ярош
 показать весь комментарий
 
Тоді виходить, що це Ярош поганий(продажний)?
 показать весь комментарий
 
 
Це причина великої кількості жертв, а не причина вибуху. Причиною вибуху може бути лише порушення правил експлуатації, несправність міномету або міни!
 показать весь комментарий
 
ну вот и виноватых нашли. какого то сержанта еще и посадят
 показать весь комментарий
 
в такій кількості жертв, саме він і винний.
 показать весь комментарий
 
Основна версія вибуху міномета на Рівненському полігоні - порушення заходів безпеки, - Міноборони

Что это за минометы такие, которые требуют такого бережного обращения, иначе взрываются.
Может это мины такие старые, что пришли в негодность но их продолжают использовать, а то, что это порушення заходів безпеки, это полная туфта.
 показать весь комментарий
 
Ты хочешь сказать что мина взорвалась не в стволе миномета? Это как вообще? Или тупо взорвалось все ВВ в момент выстрела? Тогда ты прав. Но собрать минимум 12 солдат возле миномета = пинок на зону для командира расчета(если он не погиб, что логично, судя по "причине", озвученной в новости)
 показать весь комментарий
 
 
Представь себе автомат, который периодически взрывается, что это было бы за оружие и кому оно такое нужно.
Тоже самое и с минометом, будь хоть двадцать человек рядом, миномет не должен взрываться.
На фронте может быть рядом много людей, но он должен стрелять, а не взрываться.
 показать весь комментарий
 
 
Расчет - имеет свою работу.
Наблюдатели - нах с пляжа.

Сам посуди - может заряжающего какой-то дурак отвлек, а собравшиеся отхватили осколков зазря. Я же говорю - министр бы должен прилететь сразу и как минимум с заявлением об отставке. Как ты себе представляешь стрельбу с зеваками вокруг? И это только те, которых ранило, а остальные отказались от госпитализации, ну и троих убило. Грубейшее нарушение это как комплимент погибшему(на кого спишут)
 показать весь комментарий
 
Я дико извиняюсь - 12 человек у миномёта, это как???
 показать весь комментарий
 
 
Примерно вот так:
https://youtu.be/6Gqfy1lpCts?t=8s

(Советский миномет тоже подпрыгнет, если его неправильно установить)
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОсновная версия взрыва миномета на Ривненском полигоне - нарушение мер безопасности, - Минобороны
 
 
 
 
 
 вверх