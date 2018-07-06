 Основная версия взрыва миномета на Ривненском полигоне - нарушение мер безопасности, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.
Отмечается, что на место происшествия срочно направлена оперативная группа во главе с заместителем министра обороны и ответственными за проведение расследования лицами.
"Сейчас рассматривается несколько версий, которые привели к чрезвычайному происшествию. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений", - сказано в сообщении.
Напомним, сегодня в 6 утра на Ривненском полигоне во время учений разорвался миномет. По предварительной информации три человека погибли, еще девять - получили ранения.
Поки не має точної причини, це усе - балаканина...
Походу точно нарушение, причем включающее неплохой срок для командира подразделения.
Ну на кого це розраховано, братан?
Не буду про те що в норм. країні міністр би вже давно був на місці події з заявою про відставку, в штанах, повних "озабочення" та з мішком сухарів.
Був в Ужгороді випадок, коли молодий лейтенант, на полігоні проводив заняття. Імітували танковий постріл, мали підірвати ІМП. Проінструктував бійця, я тобі кричу "готов?" ти під'єднуєш кабель, відбігаєш і ховаєшся у тому окопі, а звідти кричиш "готов", я підриваю. Усе зрозумів? "так, звісно". Летьоха з окопу кричить "готов?" той відповідає "готов" і приєднує кабеля. Ну обидві руки і обидва глази вибило, калікой залишився, лейтенанта із судимістю з армії поперли, мати що тільки не казала, і скоти, й сволочі і куди ви дивились і т.п...
Я спілкувався з нашими мінометниками. Можу абсолютно точно сказати, що "Молот" - це гідне озброєння, - Ярош
Что это за минометы такие, которые требуют такого бережного обращения, иначе взрываются.
Может это мины такие старые, что пришли в негодность но их продолжают использовать, а то, что это порушення заходів безпеки, это полная туфта.
Тоже самое и с минометом, будь хоть двадцать человек рядом, миномет не должен взрываться.
На фронте может быть рядом много людей, но он должен стрелять, а не взрываться.
Наблюдатели - нах с пляжа.
Сам посуди - может заряжающего какой-то дурак отвлек, а собравшиеся отхватили осколков зазря. Я же говорю - министр бы должен прилететь сразу и как минимум с заявлением об отставке. Как ты себе представляешь стрельбу с зеваками вокруг? И это только те, которых ранило, а остальные отказались от госпитализации, ну и троих убило. Грубейшее нарушение это как комплимент погибшему(на кого спишут)
https://youtu.be/6Gqfy1lpCts?t=8s
(Советский миномет тоже подпрыгнет, если его неправильно установить)