 Основная версия взрыва миномета на Ривненском полигоне - нарушение мер безопасности, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Отмечается, что на место происшествия срочно направлена оперативная группа во главе с заместителем министра обороны и ответственными за проведение расследования лицами.

"Сейчас рассматривается несколько версий, которые привели к чрезвычайному происшествию. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений", - сказано в сообщении.

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Напомним, сегодня в 6 утра на Ривненском полигоне во время учений разорвался миномет. По предварительной информации три человека погибли, еще девять - получили ранения.