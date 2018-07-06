 Новая российская ЧВК "Патриот" начала воевать в Сирии, - "Дождь"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Дождь".

О существовании "Патриота" телеканалу сообщили собеседник на рынке охранных услуг, офицер минобороны РФ и представители ветеранских организаций. Также военная компания упоминается наряду с ЧВК "Вагнера" в обращении к российским властям, которое подписали генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, глава международной общественной организации "Честь и Родина" Владимир Петров и председатель комитета "Общероссийского офицерского собрания" Евгений Шабаев. Все трое подтвердили "Дождю", что знают о существовании ЧВК "Патриот".

В заявлении содержится требование определить правовой статус россиян, которые прошли боевые действия в составе ЧВК, его планируется в ближайшее время направить в генпрокуратуру РФ, Верховный суд и президенту Путину, рассказал Шабаев. Авторы предупреждают о грядущем кризисе в ветеранском движении: в "Общероссийское офицерское собрание" уже три года поступают жалобы от раненых в боях в Сирии, которые не получают "социальную, реабилитационную и экономическую поддержку" от государства из-за отсутствия правового статуса у сотрудников ЧВК.

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Собеседники в ветеранских структурах связывают новую ЧВК с министерством обороны. "Патриот" формируется в том числе из кадровых российских военнослужащих, рассказывает Шабаев: "Туда в основном берут профессиональных граждан, которые, по нашей информации, до сих пор проходят службу в минобороны". Это и действующие специалисты Главного управления Генштаба, и военные юристы, и бойцы Сил специальных операций, уточняет генерал-полковник Ивашов.

Офицер минобороны, сравнивая новую ЧВК с "группой Вагнера", отметил, что в "Патриоте" больше платят и лучше ставят боевые задачи. По данным Шабаева, "в зависимости от специализации зарплаты могут достигать от 400 тысяч до миллиона рублей. Работа занимает месяц-два, более длительных контрактов здесь не возникает". Командиры "Патриота", предполагает Шабаев, могут получать процент от сделок между ЧВК и заказчиками ее услуг.

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Собеседник в ветеранских структурах рассказал, что "Вагнер" и "Патриот" конкурировали за получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков в Центральноафриканской республике. По словам источника, в итоге контракт достался "Вагнеру" (о присутствии бойцов ЧВК в республике уже сообщали СМИ). Также обе военные компании воюют и работают в Сирии. "Если "Вагнер" чаще берет на себя боевые задачи, то "Патриот" больше занимается охраной первых лиц", - добавляет собеседник "Дождя".

Как сказано в обращении "Общероссийского офицерского собрания", "Патриот" — не единственная новая ЧВК. "Есть другие компании, которые выходят на рынок, — точные их названия мы не знаем, но знаем, что они входят в Ливию, Йемен, Судан, Бруней. Сейчас идет целый комплекс консультаций по африканским странам", — говорит Шабаев.

"Размножение таких групп создает правовой хаос, — говорит эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. - Как это будет оформлено? У нас сейчас ЧВК нет. Компании оформляются как ЧОПы, занимающиеся военным консалтингом, и что-то делать они могут только за рубежом".

Министерство обороны РФ не ответило на запрос телеканала.

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