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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Минобороны (5253) Ривненщина (548) смерть (5092) Гройсман (4172) военнослужащие (3742) полигон (205)

 "Будет проведено расследование, и будут результаты", - Гройсман о гибели военных от взрыва миномета на Ривненщине

Премьер-министр Владимир Гройсман выразил свои соболезнования семьям военнослужащих, погибших на полигоне на Ривненщине в результате разрыва миномета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в парламента во время часа вопросов к правительству.

"Очень жаль, что далеко от фронта мы потеряли наших воинов. Это огромная потеря. Безусловно, будет проведено расследование, и будут результаты. Я думаю, что нам нужно посмотреть и на прошлый такой случай, на результат расследования. Я себе это зафиксировал. Что же касается контроля, то я сейчас над этим работаю. И в ближайшее время я внесу свою пропозицию", - заявил он.

Перед этим, задавая вопрос Премьеру относительно этого инцидента, депутат от "Самопомочи" Тарас Пастух напомнил, что ни предыдущее правительство, ни правительство Гройсмана не внесло двух членов в набсовет "Укроборонпрома". Он призвал взять под свой контроль "те события, которые происходят в Вооруженных Силах в части расследований".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миномет разорвался во время учений на Ривненском полигоне: три человека погибли, девять - ранены, - Минобороны (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3075137
 
 
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В руководстве Украины сейчас не пид@ров нет.
Парламент, кабмин, президент - все твари-воры с бизнесовм или в )(*йлостане, или на оккупированных территориях.
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Взрыв минометов во время учений минометчиков в армии на столько же типичный случай, как смерть десантников из-за нераскрытия парашюта.
Так было всегда и в этом офицеры никак не виноваты. Этого избежать можно только поменяв все "лучшие в мире" совдеповские минометы на натовские.
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не факт что натовские никогда не разрывает...
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Все разрывает, но натовские меньше, поскольку там на порядок лучше технологии производства и контроль качества.
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менше, але де і як часто вони їх використовують? Час від часу в Афгані?
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Будет проведено расследование, и будут результаты.... Плокулол пiдозру объявит.
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Не будет никакой пидозры - пакет с деньгами занесут до этого.
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По взрывах на военных складах уже провели.
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там утилизация была - трусняков так её проводит
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интересно какие типилы будут за него голосовать?
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Не хочешь пойти в самую сильную в Европе порошенковскую армию из миномёта пострелять?
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В любой армии мира есть потери и даже в мирное время. Это оружие!!, люди дома на ровном месте падают и убиваются...
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Назови ещё хоть одну армию мира, в которой такое количество погибших и калек от эксплуатации миномётов собственного производства.
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потрібно шукати статистику. У тебе є, щоби спростувати? То виклади.
На лови, і зверни увагу скільки німців довкола міномету...

https://topwar.ru/142443-vystrel-iz-minometa-po-samomu-sebe-incident-v-armii-germanii.html
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Радует, что порохоботы уже открыто ссылаются на кацапские ресурсы.
А то, что показано на первом видео - там жертв нет, и это единичные случаи и ЧП для армии.
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Ще один кретин...
Мені побоку, що тебе радує, турбує те, що військові не виконують елементарних мір безпеки.
Чекаю від тебе посилання на статистику країн НАТО з цього питання, і бажано на українському ресурсі. 5-10 хвилин тобі вистачить? Клоуне...
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Ти якусь маячню вигадав, що нібито в інших арміях при експлуатації мінометів гине вояків не менше ніж в нашій, а я повинен шукати статистику і це безглуздя спростовувати?
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Ти щось стверджуєш? З чимось не згідний? То доведи, а інакше не пи.зди. До речі більше/менше я не стверджував. Я написав, що це зброя і специфічна. з нею таке трапляється усюду. Усе решту вигадав ти.
https://www.youtube.com/watch?v=Izshfcp1Vrc
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Ще один кретин...
На запитання "Чи не хочеш піти в порошенківську армію постріляти з міномета?" він в якості аргумента дає посилання на кацапський ресурс.
Питання в причинах і кількості таких випадків, та в їх наслідках - що було причиною, хто покараний за такі НП, що отримали сім'ї постраждалих. Будеш продовжувати порівнювати порошенківську армію з американською чи німецькою та доходити вже до прикладів з кацапських пропагандонських ресурсів?
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Проблеми із головою? Ну то надай причини і кількість таких випадків в інших арміях. У чому проблема? Якщо ти стверджуєш що в нас більше/або менше то давай порівняємо, чи я маю з твоїми припущеннями рівняти? Я тобі дав посилання, що підтверджують наявність подібних фактів в країнах НАТО, а що ти надав навзайм?
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а ты на тимошеновскую армию жертвуешь или на хуйловскую ?
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Тоже из патгиотов-укгаинцев? Так хочешь или нет?
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вы, юлефилы, даже армию украинскую готовы поносить, лишь бы ВАНА к корыту добралась.
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Вы, порохоботы, тысячи украинских пацанов готовы на тот свет отправить, лишь бы брехливая воровская крыса оставалась у корыта и в угоду кацапам тащила дальше страну в пропасть.
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ану спой мне про мир любой ценой )))
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точно не за панамских патриотов
бпп и прочие типилы жопоблока исчезнут следом за нунсом и регионами
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я ж не спрашивал, за кого не надо.

я спросил, за кого надо
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А я за своего соседа дядю Васю - классный мужик. Правда имеет столько же шансов стать президентом, как твоя кремлевская консерва - Тягнибок) Или хочешь сказать, что кремль по всей Европе давний спонсор всех правых партий, но только не в Украине и Тягнибок не вылазил в свое время с эфиров на Интере вполне случайно?) Разделяй и властвуй - вот принцип, которого придерживается Кремль при финансировании партий в Укаине и Европе
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консерва это ты - а эта парти91 года
назови хоть одну кроме НУ хотябы 95
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- Ви куди? Стійте !!!, Нас завтра всіх посадять !

(с) Тягнибок, Майдан, Лютий 2014 р.
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вот их в кресла и посадили - прав был)))
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он это пацанам из правого сектора кричал
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и что = это криминал?
петя вон на грейдере был - что с того
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А оригинал немножко по-другому выглядел
"Буде проведено розслідування, і будуть результати", - Гройсман про загибель військових від вибуху міномета на Рівненщині - Цензор.НЕТ 5061
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Гройсман каждый день на своей должности открывает для себя новые, удивительные слова. Порой даже не понимая их смысла, но четко выговаривая.
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а он как типиленок-титенок узнает новое и всюду пихает
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та ясен пень
конечно расследование необходимо, чтобы понять
как сразу столько человек могло попасть в сектор взрыва...
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гнойсман большую рыбу вместе с юГиком ловить собрался? или сам на рыбалку пойдет?
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Даже не так важно виноват миномет или мина старая, но офицоров на этих учениях нужно сажать, какого лешого при стрельбе вокруг миномета толпилось минимум 12 человек.
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Вопрос в другом,почему мина не учебная, а боевая
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Ну не на передовой же учения проходили,должны быть учебные мины,патроны
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наша армия руководится как и страна толстопузыми уродами - никогда не видевшими окупанта "Буде проведено розслідування, і будуть результати", - Гройсман про загибель військових від вибуху міномета на Рівненщині - Цензор.НЕТ 1606
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що потрібно для виконання елементарних мір безпеки? Чому там було 12 чоловік? Може міністр оборони має заняття організовувати і стояти біля кожного міномета? А може Верховний головнокомандувач?
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возле каждого нового миномета нада выстраивать всех генералов
уверен качество вырастет нереально!!!
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сильно сомневаюсь, что расследование будет прозрачным, жестким и не затянутым на годы, как в случае с подобными расследованиями взрывов боеприпасов и взрывов таких же минометов, скорее всего все погрязнет в бумагах и тягомотине..., накажут невиновных, а причастные получат повышения...
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Ага,только завтра об этом уже никто и не вспомнит ...
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Безусловно, будет проведено расследование, и будут результаты.Источник: https://censor.net.ua/n3075137

Это Гройсман сказал или Кличко. Догада-Богатырь челом бить желает.
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Грося, відкрию для тебе страшну таємницю, навіть як би ти це не сказав, розслідування й так би проводили, а ще, Земля обертається довкола Сонця і навіть якщо уся Вінниця буде проти, це нічого не змінить!
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Украинский цирк продолжается..Какое отношение, имеет Гройсман, к оборонным вопросам? Это сфера Пэци...Руководители страны, Конституцию не читают "Буде проведено розслідування, і будуть результати", - Гройсман про загибель військових від вибуху міномета на Рівненщині - Цензор.НЕТ 6307
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Быдло, я её чуток больше тебя. недоразвитого , знаю...
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Вся гниль власти,просто кричит о своей гнили. Бедные солдаты...Вынуждены воевать с таким правительством...-Ворами ,предателями...И самое страшное - дураками.
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Бля, ну была же команда ГШ, стрелять только с верёвки и укрытия!
Какого хрена 12 человек стояли возле миномёта?
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нічого нікому не буде.як завжди.
ні начальнику частини.ні гнойсману.
на цензор деколи заходять хлопці з фронту то кажуть що воюють навіть зброєю часів другої світової війни. навіть кулемет максим входу ......
то й можливо міномет 1944 року виготовлення.
тому прем'єр повинен йти в відставку .
ПОВИНЕН.
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Адекватні українці співчувають. Для Юлє- бидла і зрадохудоби це привід пригадати Пашинського..Два світи , два сприйняття трагедії..
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дійсно навіщо пригадувати пашинського,чи вбитих на Майдані,і що ніхто за це не відповів.
адекватні українці повинні поспівчувати і все
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Ничего не нужно расследовать и так все ясно что во всем виноват Саакашвили.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Будет проведено расследование, и будут результаты", - Гройсман о гибели военных от взрыва миномета на Ривненщине
 
 
 
 
 
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