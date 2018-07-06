 "Будет проведено расследование, и будут результаты", - Гройсман о гибели военных от взрыва миномета на Ривненщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в парламента во время часа вопросов к правительству.

"Очень жаль, что далеко от фронта мы потеряли наших воинов. Это огромная потеря. Безусловно, будет проведено расследование, и будут результаты. Я думаю, что нам нужно посмотреть и на прошлый такой случай, на результат расследования. Я себе это зафиксировал. Что же касается контроля, то я сейчас над этим работаю. И в ближайшее время я внесу свою пропозицию", - заявил он.

Перед этим, задавая вопрос Премьеру относительно этого инцидента, депутат от "Самопомочи" Тарас Пастух напомнил, что ни предыдущее правительство, ни правительство Гройсмана не внесло двух членов в набсовет "Укроборонпрома". Он призвал взять под свой контроль "те события, которые происходят в Вооруженных Силах в части расследований".

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