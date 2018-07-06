 "Будет проведено расследование, и будут результаты", - Гройсман о гибели военных от взрыва миномета на Ривненщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в парламента во время часа вопросов к правительству.
"Очень жаль, что далеко от фронта мы потеряли наших воинов. Это огромная потеря. Безусловно, будет проведено расследование, и будут результаты. Я думаю, что нам нужно посмотреть и на прошлый такой случай, на результат расследования. Я себе это зафиксировал. Что же касается контроля, то я сейчас над этим работаю. И в ближайшее время я внесу свою пропозицию", - заявил он.
Перед этим, задавая вопрос Премьеру относительно этого инцидента, депутат от "Самопомочи" Тарас Пастух напомнил, что ни предыдущее правительство, ни правительство Гройсмана не внесло двух членов в набсовет "Укроборонпрома". Он призвал взять под свой контроль "те события, которые происходят в Вооруженных Силах в части расследований".
Парламент, кабмин, президент - все твари-воры с бизнесовм или в )(*йлостане, или на оккупированных территориях.
Так было всегда и в этом офицеры никак не виноваты. Этого избежать можно только поменяв все "лучшие в мире" совдеповские минометы на натовские.
На лови, і зверни увагу скільки німців довкола міномету...
https://topwar.ru/142443-vystrel-iz-minometa-po-samomu-sebe-incident-v-armii-germanii.html
http://www.trud.ru/article/04-05-2017/1349806_fotograf_pentagona_snjala_ubivshij_ee_vzryv.html
https://youtu.be/809_z6QFbJU
А то, что показано на первом видео - там жертв нет, и это единичные случаи и ЧП для армии.
Мені побоку, що тебе радує, турбує те, що військові не виконують елементарних мір безпеки.
Чекаю від тебе посилання на статистику країн НАТО з цього питання, і бажано на українському ресурсі. 5-10 хвилин тобі вистачить? Клоуне...
https://www.youtube.com/watch?v=Izshfcp1Vrc
На запитання "Чи не хочеш піти в порошенківську армію постріляти з міномета?" він в якості аргумента дає посилання на кацапський ресурс.
Питання в причинах і кількості таких випадків, та в їх наслідках - що було причиною, хто покараний за такі НП, що отримали сім'ї постраждалих. Будеш продовжувати порівнювати порошенківську армію з американською чи німецькою та доходити вже до прикладів з кацапських пропагандонських ресурсів?
бпп и прочие типилы жопоблока исчезнут следом за нунсом и регионами
я спросил, за кого надо
назови хоть одну кроме НУ хотябы 95
(с) Тягнибок, Майдан, Лютий 2014 р.
петя вон на грейдере был - что с того
конечно расследование необходимо, чтобы понять
как сразу столько человек могло попасть в сектор взрыва...
уверен качество вырастет нереально!!!
Это Гройсман сказал или Кличко. Догада-Богатырь челом бить желает.
Какого хрена 12 человек стояли возле миномёта?
ні начальнику частини.ні гнойсману.
на цензор деколи заходять хлопці з фронту то кажуть що воюють навіть зброєю часів другої світової війни. навіть кулемет максим входу ......
то й можливо міномет 1944 року виготовлення.
тому прем'єр повинен йти в відставку .
ПОВИНЕН.
адекватні українці повинні поспівчувати і все