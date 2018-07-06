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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
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Все про:ВР (22150) ЦИК (2715) Блок Петра Порошенко (1516) Герасимов (122)

 Наша позиция неизменна. Будем настаивать на обновлении ЦИК, - Герасимов. ВИДЕО

Позиция фракции БПП относительно работы в парламенте и обновления состава ЦИК остается неизменной.

Об этом заявил глава фракции БПП Артур Герасимов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...

"Те, кто вчера не голосовал за обновление Центральной избирательной комиссии, нарушили свои обещания перед избирателями и взяли за себя политическую ответственность за сохранение старой ЦИК времен Януковича, потому что не существует никакого процедурного препятствия для этого обновления, а обновления ждет украинский народ. Этого требует общественность, на этом настаивают наши международные партнеры. Является недопустимым, когда некоторые политические силы, особенно те, которые называют себя демократическими, ставят под угрозу подготовку и проведение прозрачных и честных очередных выборов президента и народных депутатов, их легитимность и признание в мире. Два года назад президент Украины внес представление об избрании кандидатов в ЦИК. По просьбе некоторых политических сил он второй раз внес представление. Фракция БПП каждый раз поддерживала инициативы президента, однако голосование по этому вопросу постоянно затягивалось. … Вчера все украинское общество убедилось в реальной позиции политических сил украинского парламента, увидела разницу между обещаниями и их исполнением. Надуманные поводы, на которые опираются противники обновления ЦИК, это откровенная манипуляция. Доказательством этого является представительство всех демократических групп и фракций в представлении президента, которое не вызывало никаких замечаний до момента рассмотрения в сессионном зале. … Фракция БПП обращается к главе Верховной Рады, чтобы одним из первых вопросов на следующей сессионной неделе было обновление ЦИК. Также должны как можно скорее рассмотреть отмену депутатской неприкосновенности и завершение создания Антикоррупционного суда", - заявил Герасимов, выступая с трибуны парламента.

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"Вопрос не в спорах, вопрос не в опасениях кого-то относительно досрочных выборов. Нет этого. Вопрос очень простой мы "за" обновление ЦИК или "против". Наша позиция неизменна. Будем делать четко все, чтобы на следующей неделе страна получила обновленную ЦИК", - заявил он в кулуарах парламента

Источник: https://censor.net.ua/n3075134
 
   
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на риторику хуйла очень похоже. вроде и правильные вещи говорит, но результат стопроцентно противоположный получается.
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Это пабеда, дедываивали!
России продлили контракт на обслуживание туалета в американской части МКС
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b3b92829a79475ba0c7a25a

Новый курс кремля: Россия: место у параши!
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Ты на его рожу глянь, мерзота, наверняка ещё с Югиком в комсомоле популизаторствовал
комунякам.
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Во нюх у меня....

Артур Герасимов: шаловливая десница президента.
http://ord-02.com/item/226843-artur-gerasimov-shalovlivaya-desnitsa-prezidenta-chast-1
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Герасимов, глава фракции Порошенко (!), имеет ооочень мутную историю связей с ДЛНР
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дебилы мля, 4 года как срок полномочий у большинства чл. ЦВК закончился, а Герасимов ( еще тот хрыч ,работавший с Безлером) бьется об обновлении ЦВК. Охендовский должен срок давно тянуть, еще за 2004, а он в однотуровых заправлял. Допрыгаетесь пустодятлы, ничего вас история не учит НИЧЕГО, хряк янокович хоть на вертолете успел когти рвануть, не уверен что на всех гвинтокрылив хватит в этот раз Наша позиція незмінна. Наполягатимемо на оновленні ЦВК, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5838
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Все эти мутки , бойкоты и т.д. делаются БПП-шниками для того чтобы получить блокирующее большинство в ЦВК. Им для этого не хватает одного человека, вот из-за этого и весь сыр-бор . Чтобы махлевать с выборами нужно иметь большинство в ЦВК, иначе люди отправят их на свалку, а так хочется еще пожировать ...
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Настаивайте! Мочите друг-друга! Наша позиция неизменна. Будем настаивать на обновлении ЦИК, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7589
И не уверен что успеете ... Петро может за час и соберется, а вот ваше бепепе и иже с ними... до Жулян может и не добежать

Наша позиция неизменна. Будем настаивать на обновлении ЦИК, - Герасимов - Цензор.НЕТ 32
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Не кипишись так, ваши пуйловцы вон пенсионный возраст увеличивают и социалку урезают, так что скоро не только все на дрова перейдете, но и ягель будет в дифиците Наша позиция неизменна. Будем настаивать на обновлении ЦИК, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6856
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ти давай бери свого колегу, той що знизу строчить під ніком "грищенко" і пакуйте валізи, бо закопають петьку як фараона разом з його ботами Наша позиція незмінна. Наполягатимемо на оновленні ЦВК, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8262
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Уж не ты ли закапывать будешь, кот помойный ? Силенок-то хватит ? )))
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Нагуй - эдо дуда Наша позиція незмінна. Наполягатимемо на оновленні ЦВК, - Герасимов - Цензор.НЕТ 4625 Наша позиція незмінна. Наполягатимемо на оновленні ЦВК, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5722
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В раше минималка 112 баксов по рашенскому курсу рубля У нас 48 баксов по нашенскому курсу гривни Улавливаешь разницу соевая ляшковня По критериям ООН человек не может существовать менее чем за 5 баксов в день В раше 112 баксов роздели на 30 дней Плучается 90 баксов плюс 22 бакса пенсионер может потратить на шеколадки \рошен\ У нас 48 баксов за них человек может прожить 14 дней Но ты пой соевый удод пой
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Я извиняюсь бес попутал Крымлевские пидорасы тоже не платят людям прожиточный минимум Они до прожиточного минимума не доплачивают 38 доларов Наши пидоры 102 долара И те преступники и те Но наша соевая ляшковня похлеще чем крымлевские мудаки будет
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Чучело, а ты не улавливаешь разницу в ценах в Украине и в паРаше?
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А ссылочку на это решение можно ? А то на сайте Европейского Суда почему-то нет этого решения. Так что, вы, неуважаемый, соврамши.
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Короче, граждане думают, что выборы преза через год, а на самом деле они сейчас происходят.
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Бггг. Влажные ольгинские мечты ))).
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Жить стало краше жить стало веселей
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Сначала пусть пройдёт суды за своё первое президентство.
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Народный депутат Украины от БПП Геннадий Ткачук оконфузился в прямом эфире, Отвечая на вопрос ведущего программы телеканала 112 Украина, он несколько раз цитировал "пана Могерини", а потом, когда его поправили, что это женщина, начал говорить про "пани Федерику и "пана Могерини".
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Пошло поехали..как только ЕС клюнет в зад начинается задний ход
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Наглость запредельная, никто не против обновления ЦИК, но другие фракции хотят иметь там своих представителей а вы хотите опять подконтрольный барыге состав, там один Охендовский с дачей за 10 млн долларов чего стоил.
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В списке нет Охендовского. Не психуй.
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У ЦВК не повинно бути ЖОДНОГО політика. ЦВК, згідно законодавства, є незалежний орган. Балотуєшься до ЦВК - виходь з партії, помічений у політичних рішеннях повинен бути вигнаний з ЦВК.
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И про украинский народ как же тут не вспомнить? Для убедительности, так сказать Наша позиция неизменна. Будем настаивать на обновлении ЦИК, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9536
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А вас суки хто вибирав в парламент? Ви запитали в тих хто делегував вам свої права на право так поступати?
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Позиции президента Порошенко крепки как никогда не только в Украине, но и во всем мире. Мне кажется пора нам перейти к прямому президентскому правлению, упразднив эту помойную яму - Верховную Раду.
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Позиция у президента и бпп одна облапошить весь украинский народ
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Але ж і сарказм у вас . Ледь не повірив , що нормальна людина може сказати таке.
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ґебельси пукіна і сьогодні залишаться без зряплати Наша позиція незмінна. Наполягатимемо на оновленні ЦВК, - Герасимов - Цензор.НЕТ 336

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Заменить одних уродов на других,це не обновление Герасим,а развод котят Наша позиція незмінна. Наполягатимемо на оновленні ЦВК, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6585
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- ЦИК - обновись!
(и волшебной палочкой... хренась..по воздуху....)
а может для этого надо конкретно что-то делать?
начать с соблюдения Закона и временных рамок работы этого ЦИКа
и все последующие его решения - вне закона (не законны) ...извините...идите...
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Порох с Блоком Продажных Проституток понабирали "своих людей" в ЦИК , а теперь требуют , чтобы срочно все голосовали за "наших прикормленных , прирученных человечков" . Ещё и нагло возмущаются , что мы типа одолжение сделали , наконец-то за ЧЕТЫРЕ года соизволили разродится , а голосовать-то не хотят ... Так вы ж суки не манипулируйте и не ссылайтесь на требования общественности и украинского народа . Сделайте все честно и по-человечески , выберите представителей от всех фракций ( А НЕ ТОЛЬКО от бпп ) и будет вам счастье . Но нет, сначала ищут "трудности" на свою жопу, а потом героически их преодолевают , не забывая нахваливать себя любимых.
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Любому нормальному...Без всяких пояснений понятно после такой информации...Что выборы презика,были сфальсифицированы. У него один путь - через импичмент в тюрьму.
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Кто о чем, а московиты про импичмент. За пАребриком у себя импичмент хлу объявляй, а здесь мы без тебя, свинопес, разберемся.
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А как иначе поступать с фальсификаторами ?
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А ты уже доказал, что будут фальсификации ?
p.s. Хорошо, что ты не отвергаешь то, что ты запоребриковый свинопес. Хоть в этом прогресс.
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Зачем мне отвергать твои глупости. Мои тексты пропитаны ненавистью к коммунистам и кацапам.Тот кто хочет это видеть,видит.
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коцапчег, чего ты там в Польше разбирать надумал ?
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Цього вимагає громадськість, нДжерело:https://ua.censor.net.ua/n3075134

ох, таваріщь гірасімав, кентуха безлера,, якщо б ви знали на чому наполягає громадськість... Наша позиція незмінна. Наполягатимемо на оновленні ЦВК, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1590
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Эти порохокаламбурчики звучат приблизительно так: - БПП не будет участвовать в выборах пока не уйдёт вор-Кондитер. Так он же не уходит, так мы же и в выборах не будем участвовать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаша позиция неизменна. Будем настаивать на обновлении ЦИК, - Герасимов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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