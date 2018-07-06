 Наша позиция неизменна. Будем настаивать на обновлении ЦИК, - Герасимов. ВИДЕО

Об этом заявил глава фракции БПП Артур Герасимов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Те, кто вчера не голосовал за обновление Центральной избирательной комиссии, нарушили свои обещания перед избирателями и взяли за себя политическую ответственность за сохранение старой ЦИК времен Януковича, потому что не существует никакого процедурного препятствия для этого обновления, а обновления ждет украинский народ. Этого требует общественность, на этом настаивают наши международные партнеры. Является недопустимым, когда некоторые политические силы, особенно те, которые называют себя демократическими, ставят под угрозу подготовку и проведение прозрачных и честных очередных выборов президента и народных депутатов, их легитимность и признание в мире. Два года назад президент Украины внес представление об избрании кандидатов в ЦИК. По просьбе некоторых политических сил он второй раз внес представление. Фракция БПП каждый раз поддерживала инициативы президента, однако голосование по этому вопросу постоянно затягивалось. … Вчера все украинское общество убедилось в реальной позиции политических сил украинского парламента, увидела разницу между обещаниями и их исполнением. Надуманные поводы, на которые опираются противники обновления ЦИК, это откровенная манипуляция. Доказательством этого является представительство всех демократических групп и фракций в представлении президента, которое не вызывало никаких замечаний до момента рассмотрения в сессионном зале. … Фракция БПП обращается к главе Верховной Рады, чтобы одним из первых вопросов на следующей сессионной неделе было обновление ЦИК. Также должны как можно скорее рассмотреть отмену депутатской неприкосновенности и завершение создания Антикоррупционного суда", - заявил Герасимов, выступая с трибуны парламента.
"Вопрос не в спорах, вопрос не в опасениях кого-то относительно досрочных выборов. Нет этого. Вопрос очень простой мы "за" обновление ЦИК или "против". Наша позиция неизменна. Будем делать четко все, чтобы на следующей неделе страна получила обновленную ЦИК", - заявил он в кулуарах парламента
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https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b3b92829a79475ba0c7a25a
Новый курс кремля: Россия: место у параши!
комунякам.
Артур Герасимов: шаловливая десница президента.
http://ord-02.com/item/226843-artur-gerasimov-shalovlivaya-desnitsa-prezidenta-chast-1
И не уверен что успеете ... Петро может за час и соберется, а вот ваше бепепе и иже с ними... до Жулян может и не добежать
(и волшебной палочкой... хренась..по воздуху....)
а может для этого надо конкретно что-то делать?
начать с соблюдения Закона и временных рамок работы этого ЦИКа
и все последующие его решения - вне закона (не законны) ...извините...идите...
p.s. Хорошо, что ты не отвергаешь то, что ты запоребриковый свинопес. Хоть в этом прогресс.
ох, таваріщь гірасімав, кентуха безлера,, якщо б ви знали на чому наполягає громадськість...