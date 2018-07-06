 Наша позиция неизменна. Будем настаивать на обновлении ЦИК, - Герасимов. ВИДЕО

Об этом заявил глава фракции БПП Артур Герасимов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Те, кто вчера не голосовал за обновление Центральной избирательной комиссии, нарушили свои обещания перед избирателями и взяли за себя политическую ответственность за сохранение старой ЦИК времен Януковича, потому что не существует никакого процедурного препятствия для этого обновления, а обновления ждет украинский народ. Этого требует общественность, на этом настаивают наши международные партнеры. Является недопустимым, когда некоторые политические силы, особенно те, которые называют себя демократическими, ставят под угрозу подготовку и проведение прозрачных и честных очередных выборов президента и народных депутатов, их легитимность и признание в мире. Два года назад президент Украины внес представление об избрании кандидатов в ЦИК. По просьбе некоторых политических сил он второй раз внес представление. Фракция БПП каждый раз поддерживала инициативы президента, однако голосование по этому вопросу постоянно затягивалось. … Вчера все украинское общество убедилось в реальной позиции политических сил украинского парламента, увидела разницу между обещаниями и их исполнением. Надуманные поводы, на которые опираются противники обновления ЦИК, это откровенная манипуляция. Доказательством этого является представительство всех демократических групп и фракций в представлении президента, которое не вызывало никаких замечаний до момента рассмотрения в сессионном зале. … Фракция БПП обращается к главе Верховной Рады, чтобы одним из первых вопросов на следующей сессионной неделе было обновление ЦИК. Также должны как можно скорее рассмотреть отмену депутатской неприкосновенности и завершение создания Антикоррупционного суда", - заявил Герасимов, выступая с трибуны парламента.

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"Вопрос не в спорах, вопрос не в опасениях кого-то относительно досрочных выборов. Нет этого. Вопрос очень простой мы "за" обновление ЦИК или "против". Наша позиция неизменна. Будем делать четко все, чтобы на следующей неделе страна получила обновленную ЦИК", - заявил он в кулуарах парламента