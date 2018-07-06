 В случае отсутствия серной кислоты предприятия ГМК понесут потери, - нардеп Гусак

Такое мнение высказал народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам транспорта Владимир Гусак, выступая на заседании в Госрегуляторной службе, пишет МинПром.



При этом он отметил, что вопрос стоимости кислоты не столь важен, поскольку она занимает небольшую долю в себестоимости выпускаемой продукции.



"Не так важно, будет стоить кислота 30 или 50 долл./тонну по сравнению с теми потерями, которые понесут производители в случае отсутствия кислоты. Если бы отечественные производители серной кислоты могли бы обеспечить металлургов необходимым объемом, не было бы никакой проблемы. Если это решение (о введении квот на импорт кислоты. – Ред.) вступит в силу с 1 сентября, то несколько коксохимов на несколько дней остановятся и будут огромные проблемы в экономике", – отметил он.



В.Гусак высказался за необходимость отмены решения, принятого Межведомственной комиссией по международной торговле о введении квот на импорт серной кислоты. "Пусть производители и потребители кислоты сядут за стол переговоров. Приедут директоры, они сядут и найдут решение, подпишут меморандум и не будет никаких проблем", – предложил нардеп.



"У директора коксохимического завода есть много других вопросов, которые гораздо больше влияют на финансовый результат, на безопасность труда и на эффективность. Я думаю что это (прямые переговоры между директорами заводов. – Ред.) было бы лучшим решение и его можно найти", – резюмировал он.



Как сообщалось, Межведомственная комиссия по международной торговле 2 июля установила квоты на импорт в Украину серной кислоты. Данное расследование по серной кислоте инициировали Восточный ГОК и объединение "Сумыхимпром".



Ранее руководители крупных коксохимических и металлургических предприятий, а также отраслевых ассоциаций неоднократно предупреждали о необоснованности квотирования импорта серной кислоты и об ущербе для национальной экономики от данных лоббистских мер.