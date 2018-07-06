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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
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Все про:импорт (417) квоты (129) металлургия (259) серная кислота (24) Гусак Владимир (1)

 В случае отсутствия серной кислоты предприятия ГМК понесут потери, - нардеп Гусак

Отсутствие серной кислоты на предприятиях ГМК приведет к серьезным потерям производителей.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам транспорта Владимир Гусак, выступая на заседании в Госрегуляторной службе, пишет МинПром.

При этом он отметил, что вопрос стоимости кислоты не столь важен, поскольку она занимает небольшую долю в себестоимости выпускаемой продукции.

"Не так важно, будет стоить кислота 30 или 50 долл./тонну по сравнению с теми потерями, которые понесут производители в случае отсутствия кислоты. Если бы отечественные производители серной кислоты могли бы обеспечить металлургов необходимым объемом, не было бы никакой проблемы. Если это решение (о введении квот на импорт кислоты. – Ред.) вступит в силу с 1 сентября, то несколько коксохимов на несколько дней остановятся и будут огромные проблемы в экономике", – отметил он.

В.Гусак высказался за необходимость отмены решения, принятого Межведомственной комиссией по международной торговле о введении квот на импорт серной кислоты. "Пусть производители и потребители кислоты сядут за стол переговоров. Приедут директоры, они сядут и найдут решение, подпишут меморандум и не будет никаких проблем", – предложил нардеп.

"У директора коксохимического завода есть много других вопросов, которые гораздо больше влияют на финансовый результат, на безопасность труда и на эффективность. Я думаю что это (прямые переговоры между директорами заводов. – Ред.) было бы лучшим решение и его можно найти", – резюмировал он.

Как сообщалось, Межведомственная комиссия по международной торговле 2 июля установила квоты на импорт в Украину серной кислоты. Данное расследование по серной кислоте инициировали Восточный ГОК и объединение "Сумыхимпром".

Ранее руководители крупных коксохимических и металлургических предприятий, а также отраслевых ассоциаций неоднократно предупреждали о необоснованности квотирования импорта серной кислоты и об ущербе для национальной экономики от данных лоббистских мер.

Источник: https://censor.net.ua/n3075127
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Ребятки решили экономический спор между хозяйствующими субъектами выволочь в "политическую плоскость"? Но ведь вопрос состоит не в "торговле с оккупантом" - туда и Беларусь втянута! Она-то, "каким боком" к войне? Просто Восточный ГОК и объединение "Сумыхимпром" почувствовали угрозу своим прибылям - конкуренты предлагают серную кислоту дешевле, вот и "замутили" подобное "расследование"... Вот где "зраду" искать надо!
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...Народный депутат от "Оппозиционного блока" Владимир Гусак...

Дальше можно не читать... что эта шестерка Хуйла может
предложить кроме импорта кислоты из Момосковии
взамен продукции украинских производителей?

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Разницу видите? Разницу между мною и собой? Вы читать не хотите, но уже рассуждаете, а я делаю то же самое, предварительно прочитав.(И тем более, помня, с чего эта грызня началась). Эти "украинские производители", так сказать, "свои, украинцы", не желают продавать серную кислоту "своим, украинцам", которые производят продукцию для Украины, в том числе, и тротил, а также другие ВВ, по низшей цене. Потребители кислоты нашли такой же товар у других производителей, за рубежом, по более низшей цене. Ну, а "свои", вместо того, чтобы сбросить цену, привлекли Межведомственную комиссию, которая пролоббировала их интересы, и, прикрываясь "патриотизмом", ввела квоты на импорт серной кислоты. Шевченко про таких писал: "Ви любите в Україні шкуру, а не душу...".
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шота я не поняв - мне какой нах ращница какому уродцу другой уродец не доставил комплектуху У разі відсутності сірчаної кислоти підприємства ГМК зазнають втрат, - нардеп Гусак - Цензор.НЕТ 1633
это если б штатах вдруг начали кричать что Форд перекрыл кислород Дженерал моторс))) - кроме брокеров и связаных с ними это никому не интересно!!!
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отсутствие производства серной кислоты- позор Украины! элементарщину не могут изготовить! ганьба!!
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" Мощности по производству серной кислоты в Украине превышают 1,1 млн тонн ежегодно, что вдвое больше потребности внутреннего рынка."
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"дішефлє" собівартості - це ВІЙНА на знищення конкурента
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А ЕСЛИ ВСЕХ КОРРУПЦИОНЕРОВ В СЕРНУЮ КИСЛОТУ ОКУНУТЬ, ТО БУДЕТ СУПЕР ПРИБЫЛЬ !)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ случае отсутствия серной кислоты предприятия ГМК понесут потери, - нардеп Гусак
 
 
 
 
 
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