 Я всю жизнь готовился к этому делу, - Трамп о встрече с Путиным

"Поверьте, все будет хорошо", – заверил американский лидер, сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Буду ли я подготовлен? Полностью подготовлен. Я всю жизнь готовился к этому делу", – заявил Трамп.

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Он добавил, что может иметь с Путиным хорошие отношения.