EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 За рубежом
  3280  62
Материалы по теме:
Все про:переговоры (3485) Путин (23982) Трамп (1878)

 Я всю жизнь готовился к этому делу, - Трамп о встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил 6 июля в штате Монтана, что был всю жизнь готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля.

"Поверьте, все будет хорошо", – заверил американский лидер, сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Буду ли я подготовлен? Полностью подготовлен. Я всю жизнь готовился к этому делу", – заявил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трампу подготовили памятку к встрече с Путиным: "Россия - это агрессор, Крым принадлежит Украине, Путину нельзя доверять"

Он добавил, что может иметь с Путиным хорошие отношения. 

Источник: https://censor.net.ua/n3075126
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Агент Фокси, вы там полегче с заявлениями. И лапти больше не обувайте на пресс-конференции тчк.
Очередное звание получите 17-го числа тчк.
 показать весь комментарий
 
 
Все бы ничего. Но напыс вылазит из рота пионерки, комсомолки фрау Риббентроп.
 показать весь комментарий
 
 
ну она хоть не зашкварена "золотым дождем"
и грязными выборами....(((
 показать весь комментарий
 
 
Не думаю что тов. Риббентруп был бы рад сравнению себя лично с тов. Меркель. Его бы просто всецело ох.ватил приступ реактивной диареи при виде орд смуглых представителей "низшей расы" на улицах городов Ватерлянда))
Но "низшей" ли? Судя по тому что "унтерам" платят именно "арийцы", раса как минимум более "хитрозадая". А судя по их поведению, "унтеров" то, "арийцы" присели на бутылку. Крепко и без лубриканта(пардон за некоторые слова, так любимые ватниками(ну, про зады и бутылки)))
 показать весь комментарий
 
 
Меркель крепко за яйца держат партии немецких предпринемателей с которыми ей пришлось договариваться чтобы создать коалицию.
 показать весь комментарий
 
какой какой - выручал банкрота , и его мыльный пузырь....
 показать весь комментарий
 
 
всю жизнь готовился, пенис увеличил, шары в шляпу внедрил, яйца одеколоном побрызгал Я все життя готувався до цієї справи, - Трамп про зустріч із Путіним - Цензор.НЕТ 1205 Я все життя готувався до цієї справи, - Трамп про зустріч із Путіним - Цензор.НЕТ 1205
 показать весь комментарий
 
Кремплёвский завербованный жополиз всю жизнь готовился лизнуть ботоксный зад.Не смейтесь над Жириновский что он радостно пил за избрание Трампа - этот подхуйловник прекрасно знает за что он пил.
 показать весь комментарий
 
 
А мне он нравится... Прикольный през, всех тролит.
 показать весь комментарий
 
 
Ага,так Иран потролил, что цена на нефть сразу взлетела и ботоксное хуйло на ровном месте десятки миллиардов дополнительных заработало. В том числе и на войну в Украине. Прикольный, конечно...
 показать весь комментарий
 
 
Нашел к чему готовиться всю жизнь и чем гордиться.. Лучше б ты арестовал там в Хельсинки ботоксную бэ, вот подарок миру в плане мира во всем мире был бы
 показать весь комментарий
 
 
Развал "совдепии" начался с исторической
встречи Горбачева и Рейгана 11 октября 1986 г. в Рейкьявике
 показать весь комментарий
 
 
хуйло не тока идиот - еще и сволочь дикая....
наш - чистопордный баран...
 показать весь комментарий
 
 
??? Пуйло красотка с паРашки, на кастинге в Трампыча? Оригинальное предположение
 показать весь комментарий
 
 
Зря этот рыжий так самонадеян, пуйло довольно опытный переговорщик и умеет выторговывать свою выгоду.
П.С . Если что , то путин - хуйло... ла-ла-ла-ла-ла
 показать весь комментарий
 
 
Трамп дурак и даже не скрывает этого. Печально наблюдать за процессом апокалипсиса, описанного в Откровении - все, как по нотам.
 показать весь комментарий
 
 
Я всю жизнь готовился к этому делу, - Трамп о встрече с Путиным. Это все равно, что насрать в штаны и гордиться этим.
 показать весь комментарий
 
 
Я всю жизнь готовился к этому делу, - Трамп о встрече с Путиным

Я всю жизнь готовился к этому делу, - Трамп о встрече с Путиным - Цензор.НЕТ 5147
 показать весь комментарий
 
 
Если Россосия смогла завербовать этого увальня преза самой крупной державы Мира то можете себе представить что творится в Верховной зРаде?Там лазутчиков Кремля просто кишит ,некоторые говорят даже с кацапским акцентом не то что на мове.А вы говорите почему так тяжело в стране..
 показать весь комментарий
 
 
а ще вилами по воді.....хто кого буде рятувати....аби ТРАМПУШКА хуйла не взув..бо гола обісрана срассія вже усім надоіла- бігає по світу з голою сракою та трясе тим що матрьошки сексуально незадоволені..он як накинулись на вболівальників-сексіндустрія -Ч-2018..бо слово -мир тут якось ні до чого......ну- Слава УКРАІНІ !!!!! бо розумний світ почув побачив хуйла-сруцького скунса...............
 показать весь комментарий
 
 
співала ж йому мати, колисаючи: будь готовий, синку, зустрітися з хуйлом!
 показать весь комментарий
 
 
трамп такий же нікчемний паяц, як земан, додон, лукашенка, назарбаєв. пора сенату готувати цього мудака до процедури переселення в Ростов📴
 показать весь комментарий
 
 
и по моему из них всех он самый тупой
 показать весь комментарий
 
Всю жизнь готовился к встрече с каким то х.йлом Я все життя готувався до цієї справи, - Трамп про зустріч із Путіним - Цензор.НЕТ 227,, это ж надо . !! Счастье то какое подвалило ,, на старости лет .. !
 показать весь комментарий
 
 
Напоминает ситуацию когда крутой завмаг решил устроить терки с местным шаромыжником, чтобы шпана не тырила по мелочам. Но тырить и стекла бить все равно будут.
 показать весь комментарий
 
у каждого свои сексуальные фантазии))) вот и Трампушка надумал без смазки встретить и полюбить, у Горбатого долго попа болела и совок развалился)))) тож будет и с хуйлом Я все життя готувався до цієї справи, - Трамп про зустріч із Путіним - Цензор.НЕТ 3271
 показать весь комментарий
 
 
блін- у сруцьких з перекладом ХРЕНОВО !!! і хто іх вчив англійськоі....іхтамнєт- вже поплатились один раз ..хто зна чим срассія і за інші переклади проплате.....хто зна який хуйло повернеться з цієі зустрічі ..прямо кіно-фантамас разбушевался....але усе має кінець...навіть кінець його має.......
 показать весь комментарий
 
 
Старый Барыга Трампыч сожрёт Плешивого и без санкций Конгресса США и ЕС Я все життя готувався до цієї справи, - Трамп про зустріч із Путіним - Цензор.НЕТ 9315 Я все життя готувався до цієї справи, - Трамп про зустріч із Путіним - Цензор.НЕТ 9315
 показать весь комментарий
 
 
Рудий, ти, краще 15.07 добряче підготуйся
Єпіляція зони бікіні, красива білизна. А 16.07 підмийся на всяк випадок.
 показать весь комментарий
 
 
КацаКрысам Педофила с 1% экониомики тягаться с 21 % Трампа?Та вы гоните Пацаны.РАБссия круче США.... Я все життя готувався до цієї справи, - Трамп про зустріч із Путіним - Цензор.НЕТ 736 Я все життя готувався до цієї справи, - Трамп про зустріч із Путіним - Цензор.НЕТ 736
 показать весь комментарий
 
 
ВВП одного штата Калифорния превышает ВВП всей РФ.
 показать весь комментарий
 
 
А ВВП ранчо в Юте превышает ввп всей Украины. И в киеве подорожает проезд до трех центов
 показать весь комментарий
 
...Я всю жизнь готовился к этому делу ...якщо довго готовитись то як правило нічого не вийде (пам'ятка для молодят)
 показать весь комментарий
 
Когда то агент КГБ Собчак готовился ко встрече с Педофилом,тогда он был простым оратором Перестройки на 1 съезде народных депутатов дохлого СССра....,Смотрящий Вова зорко следил за Собчаком
 показать весь комментарий
 
 
Заявил 6 июля? В Монтане ещё утро не наступило (разница во времени с Украиной не менее 8 часов) , а он уже заявил...
 показать весь комментарий
 
Что он несет, встреча как встреча, зачем поднимать столько шума и делать из этого эпохальное событие века.
 показать весь комментарий
 
 
Очередной ,, дипломатический перл" Захаровой 😂
МИД России обратилось к международным спортивным организациям с призывом не предоставлять США права на проведение соревнований. Такое предложение возникло из-за задержки с выдачей американских виз россиянам, и в частности, российским спортсменам. Об этом заявила во время брифинга представитель ведомства Мария Захарова, передает Укринформ.

По её словам, с проблемами при въезде в США сталкиваются российские спортсмены, приглашенные на международные соревнования. Так, в визовых собеседованиях было отказано сборной России по вольной борьбе и командам по конному и парусному спорту.

"Пока такое положение не изменится, предлагаем международным спортивным федерациям воздерживаться от предоставления США права на проведение соревнований. Нельзя потакать государству, которое явно смешивает спорт и политику", - озвучила Захарова обращение МИД.

В свою очередь, Генконсул США Лоуренс Тоби объяснил "визовый кризис" массовой высылкой американских дипломатов из России в 2017 году. Из-за этого диппредставительствам не хватает персонала для обработки запросов на въезд ...
 показать весь комментарий
 
 
Американский президент хочет иметь хорошие отношения с террористом №1 в мире? Странно. Американцам нужно задуматься.
 показать весь комментарий
 
 
им давно надо было задуматься, прежде чем выбирать такое
 показать весь комментарий
 
 
он віехал на куклукскл ...лозунгах по чернокожим и емигрантам..
америга для бЄліх..ну и хйуло подсобил чуток...
 показать весь комментарий
 
 
чем падсабил ???? в нього усе ботексне....най ще зі своіх дочок днк перевіре ??? бо воно завжди шлялось по гостініцам...синє -сухе-страшне...........короче сруцький смердючий скунс-а в народі-хуйло...................
 показать весь комментарий
 
А между кем им было выбирать? Между дерьмократкой Клинтон, которые и вашим и нашим, в результате за их правление весь мир в войнах и миллионы жертв? Еще неизвестно может они бы с Хуйлом уже давно пожали руки в сауне.
 показать весь комментарий
 
Позабавило Видео в Ютьюбе от блогера Димки Камикадзе,пьяная вдрызг Ксюха Собчуха на камеру мысли не пьяные толкала... Я все життя готувався до цієї справи, - Трамп про зустріч із Путіним - Цензор.НЕТ 8282 Убойное Свежайшее ВидеоЯ все життя готувався до цієї справи, - Трамп про зустріч із Путіним - Цензор.НЕТ 8282
 показать весь комментарий
 
 
Я всю жизнь готовності к єтому делу, - з дівчатами легкої поведінки на росії.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЯ всю жизнь готовился к этому делу, - Трамп о встрече с Путиным
 
 
 
 
 
 вверх