 Я всю жизнь готовился к этому делу, - Трамп о встрече с Путиным

"Поверьте, все будет хорошо", – заверил американский лидер, сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Буду ли я подготовлен? Полностью подготовлен. Я всю жизнь готовился к этому делу", – заявил Трамп.
Он добавил, что может иметь с Путиным хорошие отношения.
Очередное звание получите 17-го числа тчк.
и грязными выборами....(((
Но "низшей" ли? Судя по тому что "унтерам" платят именно "арийцы", раса как минимум более "хитрозадая". А судя по их поведению, "унтеров" то, "арийцы" присели на бутылку. Крепко и без лубриканта(пардон за некоторые слова, так любимые ватниками(ну, про зады и бутылки)))
встречи Горбачева и Рейгана 11 октября 1986 г. в Рейкьявике
наш - чистопордный баран...
П.С . Если что , то путин - хуйло... ла-ла-ла-ла-ла
Єпіляція зони бікіні, красива білизна. А 16.07 підмийся на всяк випадок.
МИД России обратилось к международным спортивным организациям с призывом не предоставлять США права на проведение соревнований. Такое предложение возникло из-за задержки с выдачей американских виз россиянам, и в частности, российским спортсменам. Об этом заявила во время брифинга представитель ведомства Мария Захарова, передает Укринформ.
По её словам, с проблемами при въезде в США сталкиваются российские спортсмены, приглашенные на международные соревнования. Так, в визовых собеседованиях было отказано сборной России по вольной борьбе и командам по конному и парусному спорту.
"Пока такое положение не изменится, предлагаем международным спортивным федерациям воздерживаться от предоставления США права на проведение соревнований. Нельзя потакать государству, которое явно смешивает спорт и политику", - озвучила Захарова обращение МИД.
В свою очередь, Генконсул США Лоуренс Тоби объяснил "визовый кризис" массовой высылкой американских дипломатов из России в 2017 году. Из-за этого диппредставительствам не хватает персонала для обработки запросов на въезд ...
америга для бЄліх..ну и хйуло подсобил чуток...