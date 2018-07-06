 Результаты расследования Межведомственной комиссии по серной кислоте не совсем корректны, - член Антимонопольного комитета Кустовский

Об этом заявил сегодня представитель комитета Игорь Кустовский, выступая на заседании в Государственной регуляторной службе, пишет МинПром.



"Мы считаем, что выводы, сделанные во время расследования, были не совсем корректными, потому что аргументы со стороны металлургов не были учтены", – сказал он.



И.Кустовский сообщил, что в АМКУ обсудят вопрос о проведении исследования рынка серной кислоты. "Необходимо выяснить, какой на самом деле существует текущий баланс спроса и предложения на этом рынке. Потому что это ключевой вопрос, на который обе стороны дают разные ответы", – отметил представитель комитета.



Он сообщил, что в последние пять-шесть лет в АМКУ не проводились расследования на рынке серной кислоты.И.Кустовский высказал необходимость составить баланс данного рынка, исходя из возможностей отечественных производителей кислоты и потребностей металлургов. "И на основе этого баланса действительно создать реальный прогноз как будет существовать рынок при условии введения квотирования", – сказал он.



Представитель АМКУ также сообщил, что комитету известна проблема с дефицитом локомотивов, вагонов и цистерн на "Укрзализныце". "Мы знаем эту проблему, и она действительно существует, – сказал он. – Я слышу о ней как от представителей разных отраслей отечественной экономики, так и от аграрного сектора".



Как сообщалось, Межведомственная комиссия по международной торговле 2 июля установила квоты на импорт в Украину серной кислоты. Данное расследование по серной кислоте инициировали Восточный ГОК и объединение "Сумыхимпром".



Ранее руководители крупных коксохимических и металлургических предприятий, а также отраслевых ассоциаций неоднократно предупреждали о необоснованности квотирования импорта серной кислоты и об ущербе для национальной экономики от данных лоббистских мер.