 Миномет разорвался во время учений на Ривненском полигоне: три человека погибли, девять - ранены, - Минобороны (обновлено)

Сегодня в 6 утра на Ривненском полигоне во время учений разорвало миномет. Эту информацию ТСН подтвердили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что три человека погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

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"Все военные, которые стояли рядом с оружием, или не выжили, либо сейчас госпитализированы. Больше информации военные пока не разглашают", - сообщает издание.

"Пресс-служба оперативного командования "Запад" сообщает, что во время проведения занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей оперативного командования произошло событие, в результате чего погибли и получили ранения несколько военнослужащих. В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются. Командование и личный состав выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - сообщили в пресс-службе оперативного командования "Запад".

Издание ZIK со ссылкой на руководителя пресс-службы оперативного командования "Запад", полковника Анатолия Прошина, сообщает, что инцидент произошел в пятницу, 6 июля, на Ривненском полигоне. Вместе с тем, количество погибших и пострадавших не сообщается.

"Сегодня, 6 июня, в 05.55, во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне произошло ЧП. По предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести. Решением командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины бригадные тактические учения приостановлены. Назначено служебное расследование причин случившегося на огневой позиции. В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются. Командование и личный состав выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - сообщили в Минобороны.