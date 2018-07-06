 Миномет разорвался во время учений на Ривненском полигоне: три человека погибли, девять - ранены, - Минобороны (обновлено)

Сегодня в 6 утра на Ривненском полигоне во время учений разорвало миномет. Эту информацию ТСН подтвердили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что три человека погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести.
"Все военные, которые стояли рядом с оружием, или не выжили, либо сейчас госпитализированы. Больше информации военные пока не разглашают", - сообщает издание.
"Пресс-служба оперативного командования "Запад" сообщает, что во время проведения занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей оперативного командования произошло событие, в результате чего погибли и получили ранения несколько военнослужащих. В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются. Командование и личный состав выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - сообщили в пресс-службе оперативного командования "Запад".
Издание ZIK со ссылкой на руководителя пресс-службы оперативного командования "Запад", полковника Анатолия Прошина, сообщает, что инцидент произошел в пятницу, 6 июля, на Ривненском полигоне. Вместе с тем, количество погибших и пострадавших не сообщается.
"Сегодня, 6 июня, в 05.55, во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне произошло ЧП. По предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести. Решением командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины бригадные тактические учения приостановлены. Назначено служебное расследование причин случившегося на огневой позиции. В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются. Командование и личный состав выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - сообщили в Минобороны.
Мої співчуття родинам. Пораненим скорішого одужання.
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ще дев"ять родин біда обпалила... тримайтеся - сили і терпіння для поранених бійців
12 липня 2016 року у письмовій скарзі артилеристи зазначили, що механізм від подвійного заряджання виконано із загартованої сталі, що може призвести до розриву під час пострілу і поранення особового складу.[13] В зв'язку з оприлюдненими зауваженнями керівництво ПАТ «Завод "Маяк"» заявило про готовність направити представників до визначеної військової частини для проведення детального аналізу дефектів та їх усунення. Також виробник зазначив, що під час державних випробувань 120-мм міномета М-120-15 «Молот» із нього було здійснено понад 500 пострілів різноманітним зарядом. Претензій до механізмів наведення або інших вузлів виробу при цьому не вини
25 липня 2016 року, близько 11:00, на полігоні «Широкий лан» в Миколаївській області, під час стрільб розірвався 120-міліметровий міномет М120-15 «Молот». В результаті вибуху загинув військовослужбовець 34 ОМПБ 57-ї бригади, ще 10 дістали поранень (один з яких, 02 вересня 2016 року, помер в лікувальному закладі м. Одеси)[17]. Генеральною прокуратурою України взято на контроль хід слідства за фактом загибелі та поранення військовослужбовців на полігоні у Миколаївській області[18]. Наприкінці вересня 2016 року стало відомо, що за висновками експертизи, вибух відбувся не через несправну конструкцію міномета. Також начальник озброєння ЗСУ Микола Шевцов заперечив, що військові зарядили у міномет дві міни. У зброї була тільки одна міна, яка виявилася несправною[19].
Запобіжник від подвійного заряджання. 2017 р.
У ніч з 1 на 2 листопада через розрив міни в каналі «Молота» загинули два бійці «Айдару».[20] 16 листопада 2016 на засіданні комітету з питань Нацбезпеки назвали дві ймовірні причини - через несправність самого боєприпасу, або через подвійну підзарядку.[21]У травні 2017 Радіо свобода опублікувала коментар головного інженера заводу «Маяк» Валерія Синіцина, в якому він сказав, що причиною загибелі бійців стало подвійне заряджання.[22]
30 березня 2017 від вибуху міномету під Авдіївкою загинуло троє бійців.[23] 4 травня 2017 Міністерство оборони повідомило, що проводиться розслідування. Дослідний зразок міномету буде доопрацьовано.[24]