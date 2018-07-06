 Рада сегодня заслушает Кабмин и попробует рассмотреть законопроект о повышении спортивного мастерства молодежи

Об этом говорится в повестке дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с часа вопросов правительству.

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После этого, согласно повестке дня, предусмотрено рассмотрение законопроекта №4186 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи".

Далее депутаты собираются приняли проект постановления №5576 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

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