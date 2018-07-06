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Темы дня: Выборы-2019
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 Рада сегодня заслушает Кабмин и попробует рассмотреть законопроект о повышении спортивного мастерства молодежи

Заседание Верховной Рады в пятницу традиционно начнется с часа вопросов правительству, депутаты также планируют рассмотреть законопроект о гарантиях повышения спортивного мастерства молодежи.

Об этом говорится в повестке дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с часа вопросов правительству.

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После этого, согласно повестке дня, предусмотрено рассмотрение законопроекта №4186 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи".

Далее депутаты собираются приняли проект постановления №5576 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

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Источник: https://censor.net.ua/n3075118
 
 
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НЕЕЕЕ... 240 вчера голосили... без блока патриотов панамы - Рада может работатьь
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Раду пора под зад коленом, потому что они повышают спортивное мастерство молодежи, а на дорогах эта молодежь и не молодежь гибнет пачками из-за никудышнего законодательства и от недоступной медицины умирают те люди, которые могли бы излечиться и еще долго жить. Одним словом Рада геноцидно-циничная и не стоит доброго слова.
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спортивного мастерства говорите, блд! издеваються падлы
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красты красты и ще раз красты
пенсионери хай голодують
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А еще и спортсмены должны побольше агрессора обнимать , потому что они выше всего этого, только денег дайте побольше на поездку в Тюмень. И Коньков орать будет за сборную россии, чтобы в москве слышали.
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жаа а спортивного мастерства лосей не нада повышать часом - или увеличивать популяцию ёжиков)))) Рада сьогодні заслухає Кабмін і спробує розглянути законопроект про підвищення спортивної майстерності молоді - Цензор.НЕТ 8374
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня заслушает Кабмин и попробует рассмотреть законопроект о повышении спортивного мастерства молодежи
 
 
 
 
 
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