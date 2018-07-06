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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
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 Порошенко хочет искусственно создать парламентский кризис и пойти на досрочные выборы Рады, - Чумак

Украинский парламент находится в кризисе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Виктор Чумак (внефракционній), передает Цензор.НЕТ.

"Парламент в кризисе. Причиной тому банальная жадность. Если раньше все противоречия между "коалициантами" скрывали красивыми фразами и возможностью "владельцев" Народного фронта контролировать определенные потоки, то сегодня жадность достала даже их. Жадность одного человека. Президента Порошенко. По его логике Президент - владелец страны и он должен контролировать не только собственный "Рошен" или "Кузницу", но и все: суды и прокуратуру, правительство и парламент, НАБУ и САП, регуляторы и областные администрации, государственные предприятия и банки. Все, все, все, все... Сегодня такое желание распространилось и на ЦИК. Кризис возник просто из-за желания ПОПа иметь в ЦИК своих 10 представителей из 15. Вопреки логике, здравому смыслу, закону и рекомендациям ПАСЕ. И такая жадность достала даже "врагов-соратников" из НФ. Более того, Президент воюющей страны, искусственно хочет создать парламентский кризис и пойти на досрочные выборы парламента исключительно по мотивам изменения политического дискурса с президентских выборов на парламентские, чтобы сломать такие плохие для себя тенденции. Вот такая невеселая картинка", - заявил Чумак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президентский штаб завел в Раду кандидатов в члены ЦИК, не имея политических договоренностей об их избрании, - нардеп Попов

"Но парламент все таки частично "показал зубы" и проголосовал один из проектов и без БПП 240 голосами, дав понять, что есть голоса за Избирательной кодекс и проект закона о специальной следственной комиссии для проведения процедуры импичмента. К этому, конечно, не дойдет, но возможность была продемонстрирована. В этой ситуации не понимаю совсем позицию группы УДАР. Никто "списочникам" УДАРа никаких мест в будущем списке БПП не предложит. Зачем же тогда подыгрывать "схемщикам"? Вот такие сегодняшние парламентские новости", - резюмировал нардеп.

Порошенко хочет искусственно создать парламентский кризис и пойти на досрочные выборы Рады, - Чумак 01

Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

Источник: https://censor.net.ua/n3075115
 
   
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пора петралексеич на Панаму собираться... если успеешь...
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Панама выдаст американцам в шесть секунд ...
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лазаренко отсидел 10-ку, как на курорте...
вот и все весы - или украинская тюрьма или штатовская...
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Не скажи ,ну его на фиг такой курорт,как американская тюряга ....
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из двух зол выбирать придётся...
лучше бы, конечно, его Сабаков с "гвардией" своей петеньку перехватили по дороге в аэропорт...
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думаю если Пеця будет и дальше тупо давить а иного он и не умеет мозгов нет и не было НИКОГДА... то 300 голосов проголосует изменения в Конституцию уже сегодня о том что Президент как должность на..уй не нужна и ЛИКВИДИРУЕТСЯ за ненадобностью....
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Ну и что они ждали от реинкорнации овоща.Для него проиграть выборы это всё.Законными методами при таком рейтинге это нереально,ну а чтоб сфальсифицировать,нужен тотальный контроль над всем,что мы сейчас и наблюдаем.
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два года уже как надо было переизбрать как минимум ВР. Два года в условиях страны этот "вредительский" созыв "работает"...
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попытку контроля - но, думаю, ничего у него не выйдет... вон у явнуховича всё было "под контролем" якобы - и где он?... ну а пороха ещё легче будет достать... даже до самолёта не добежить... такая обстановка в стране, не 2014-ый...
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Ну так цей натворив вже більше за Януковича - і сидить на троні...
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Судя по резкому наплыву бото-срача в сторону Юльки в песледнее время, именно она сейчас главный враг для Порошенко а не Россия или Путин.
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да в зад заткнуть порошенко и тем более эту контуженную юльку.... твое мнение кто против юльки те значит боты? свое мнение своей кобыле навязывать будешь
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И шо оно ему даст ,будет много Юли ,будет Гриценко ,будет Самопомощь а АНТИнародного фронта не будет,с кем там будет шашни водить,только с рыгами ....
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народ у нас специфічний, любу чехарду йому впулити, через те так і живемо......
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Зачем ему досрочные выборы, сколько депутатов от БПП пройдут в новую ВР?
Явно меньше чем там есть сейчас. Логика в чем?
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Поки Охендовський в кріслі - то 25-30 % у БПП буде)
Так що варіантів два розігрують БПП - або Охендовський рахує, або оновлений склад, де буде сидіти такий же "охендовський" !!!
Якщо оновити на свій лад у бариги не вийде, то залишається бігом перевибори Ради, поки ще Охендовський рахує)))
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Не переконливо. В усіх виключно виборчих комісіях на місцях будуть представники інших партій, так тотально фальсифікувати вибори неможливо.

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Так а це єдиний вихід - максимально фальсифікувати вибори !!!
А без свого рахівника та його підопічних рахівників на місцях - максимально не вийде !!!
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Представники інших партій, знаючи реальні цифри на кожній виборчий дільниці, це дозволять?
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Що ви як маленька дитина - а до цього як фальсифікували?
ЧИ не було інших партій?)))
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На скільки відсотків від реальних рейтингів фальсифікували?
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Так тут запустять ряд соцопитувань, де у банди 20-25%, далі по обстановці - не реєструвати по різним причинам спостерігачів чи журналістів на дільниці представників партій поза домовленостями (наприклад НФ чи(та) ОП можуть бути спільниками), каруселі, мертві душі, вкидання бюлетенів і все по відпрацьованій схемі, можливо в більших масштабах !!!
В чому проблема збільшити масштаб фальсифікацій при відповідному адмінресурсі? І до тепер було "море" дільниць без спостерігачів, або "вікно", коли не було спостерігачів, чи відмовили камери і в наслідок різьке збільшення бюлетнів у виборчій урні !!!)))

Скільки зможуть - стільки "намалюють" !!! Але ж навіть намальованих 6% прохідних при нульовому рейтингу - вже біда для України, адже замість них могли пройти інші люди, що справді зайнялись би розвитком держави !!!
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А когда "Віктор Чумак разом з Мустафа Найем та 22 іншими особами..." отличались наличием логики?
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Досрочные выборы этого балагана зрады и липецкого брехуна Лолиты кокориной..
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Что вы вякаете?,если есть 240 придурков "честных",то кто вам мешает справедливо ЦИК обновить,выдвинуть туда честных людей,которых в Украине хватает,а то что вас давно надо разогнать,то правда,собралось кодло коррупционное....
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През вносит кандидатов в ЦИК.
И если читали статью, то он внес 10 "своих" из 15. Такой наглости даже НФ уже не выдержал
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по Конституции это инициатива (выдвижение членов ЦИК) Президента...
хреново что порох якобы президент...
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БРЕХНЯ .
гідрант боїться як смерті дострокових виборів в пврламент,бо є невеликі шанси, але є прийти у владу патріотичних сил-А ЦЕ ІМПІЧМЕНТ ТА ПОЖИТТЄВЕ ув'язнення за страшні злочини проти українців .
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Якраз таки якщо не виходить оновити ЦВК на свій лад, то краще перевибори з рахівником Охендовським )))
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Это что , каждый депутат будет тут пересказывать про то что кризис в парламенте устроил Порошенко .? Вчера весь день про это пели и сегодня продолжают . Кошмаррр . Да всё все уже поняли кто злодий , нахрен эти " суперновости" перепечатывать и обсуждать в сотый раз . !!? .
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Сенцов голодает больше 50-и дней...а тут?
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А тут не до Сенцова . Тут борьба за квоты в ЦИК , = за места в будущем парламенте ,, тобишь поближе к кормушке . А Сенцов , война ,экономика страны ,, всё это для народных слуг - мелочи . Шо то далёкое и необъяснимое .. Порошенко хоче штучно створити парламентську кризу і піти на дострокові вибори Ради, - Чумак - Цензор.НЕТ 1610 .
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Устраивается цирк для отвлечения народа от очередного подорожания и девальвации национальной валюты.. жидивське шапито.. украинцы ведутся..
что рада, что поросенко это одна кодла, с одинаковыми интересами - грабеж народа и ресурсов Украины, и подмахивание олигархам.
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Как они хотели перевыборов,а теперь президент виноват. Сборище идиотов. Это не Рада,это Зрада.
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А че искусственно?
Вы ж не выполняете предвыборные обещания, тем более, что купленные агентства рисуют вам заоблачные рейтинги!
Вперед, на выборы, сами этим рейтингам не верите?
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Какое отношение внефракционный депутат имеет к рейтингам?
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когда даже депутат публично называет президента ПоП - что-то не то происходит в королевстве.
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Не пойму, на что Порки вообще расчитывал и расчитывает? Это какая-то слишком открытая попытка обмана, открытая наглость. Если уж даже союзники-кролики не стерпели.
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Запитайте також у Чумака В., чому він не голосував за це:
Квоти на соціальну рекламу героїв та волонтерів

Там Леокот виклав в коментарях пойменно, хто не голосував. Чубаров, Ємець там також...
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Рада работает - зачем ее менять? Очередние уже скоро....Больше всего меня удивляет когда кто то становится Президентом он страдает болезнью "Мания ВЯЛИЧИЯ"...ну стал Президентом - от етого уровень IQ не повисился...У украинцев уже есть понимание как все работает и они все видят....
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Поросенко - последний кому нужны эти перевыборы. В крайнем случае предпоследний после яйценюковцев.
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Эт они кулевлобных яйценюковцев пужают Дескать не пособите офшорному Петручио 10 своих рыл в ЦИК завести Хозяин осерчаеть и объявит досрочные выборы а с вашим рейтингом НФ ни один червяк в ВР не пролезет Но есть одно но Кулевлобные аморалы знают какие рейтинги у офшорно -- панамской браги под названием БПП Они абсолютно сопоставимы с рейтингами НФ Так что панамские патриоты напугали ежа голой жопой
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Самое смешное что они никто не кричит зрада, проголосовали вместе с оппоблоком! А раньше когда оппоблок голосовал за какие то законы вместе с бпп, то сразу вой поднимался)
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а чего это зрадососики опять дерьмецом кашляют?
по рейтингам же вьюля с грыцей побеждают, идите на досрочные выбирайте! Порошенко хоче штучно створити парламентську кризу і піти на дострокові вибори Ради, - Чумак - Цензор.НЕТ 5393
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Я бы не стал повторять глупости о том, что досрочные выборы в ВР сейчас не выгодны Пэце, тем более на основе рейтингов партий и личных. Более того, как я понимаю, что это его последний шанс: https://strana.ua/articles/124279-sostojatsja-li-dosrochnye-vybory-verkhovnoj-rady-v-2018-hodu.html
"Сразу несколько парламентариев и экспертов высказали нам свое предположение, что на Банковой рассматривается вариант досрочных выборов парламента уже в этом году.
Мотивов два.
Первый - провести выборы парламента пока Порошенко находится у власти. Ведь в случае его поражения на президентских выборах 2019 года его политические соратники могут вообще не пройти в Раду.
Второй - не дать под давлением Запада поменять нынешнюю избирательную систему в смешанном виде, - когда половина депутатов в парламент избирается по спискам, а половина по мажоритарным округам, - которая целиком устраивает президента. Порошенко хоче штучно створити парламентську кризу і піти на дострокові вибори Ради, - Чумак - Цензор.НЕТ 8253
Если объявить досрочные выборы, то есть шанс, что удастся "пропетлять" и не отказываться от "мажоритарки". Порошенко хоче штучно створити парламентську кризу і піти на дострокові вибори Ради, - Чумак - Цензор.НЕТ 1931
... Когда могут пройти выборы?
Согласно статье 90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады не могут быть досрочно прекращены президентом в последние шесть месяцев срока полномочий Верховной Рады или президента. Поскольку очередные президентские выборы должны состояться уже через год - в последнее воскресенье марта 2019 года, то финальная дата для возможных досрочных парламентских выборов - 30 сентября 2018 года.
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Гужвинская СТРАНА.ua сама по себе одна большая провокационная глупость.

Як "Страна.ua" зображає Україну агресором.
https://ua.censor.net.ua/resonance/3074983/yak_stranaua_zobrajaye_ukrayinu_agresorom


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Потому что уж очень лихо закручен сюжет Тут не все депутаты вкурили шо робыть и в какую сторону обратить стопы свои А уж обкуреные и обдвиганые кураторы минстэця вообще впали в ступор Пока Стэць с мудаком Медведевым самолично с диабетиком не перетрут и не получат вказивку Ничего эти копеечные шалавы Писать не будут Только общие фразы как минстэцевский клоун выше высрался
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що від того вашого клоповника Державі - де як ви стверджуєте іде Війна ..., я уже про самих Людей, мовчу ...,
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко хочет искусственно создать парламентский кризис и пойти на досрочные выборы Рады, - Чумак
 
 
 
 
 
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