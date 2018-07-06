 Порошенко хочет искусственно создать парламентский кризис и пойти на досрочные выборы Рады, - Чумак

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Виктор Чумак (внефракционній), передает Цензор.НЕТ.
"Парламент в кризисе. Причиной тому банальная жадность. Если раньше все противоречия между "коалициантами" скрывали красивыми фразами и возможностью "владельцев" Народного фронта контролировать определенные потоки, то сегодня жадность достала даже их. Жадность одного человека. Президента Порошенко. По его логике Президент - владелец страны и он должен контролировать не только собственный "Рошен" или "Кузницу", но и все: суды и прокуратуру, правительство и парламент, НАБУ и САП, регуляторы и областные администрации, государственные предприятия и банки. Все, все, все, все... Сегодня такое желание распространилось и на ЦИК. Кризис возник просто из-за желания ПОПа иметь в ЦИК своих 10 представителей из 15. Вопреки логике, здравому смыслу, закону и рекомендациям ПАСЕ. И такая жадность достала даже "врагов-соратников" из НФ. Более того, Президент воюющей страны, искусственно хочет создать парламентский кризис и пойти на досрочные выборы парламента исключительно по мотивам изменения политического дискурса с президентских выборов на парламентские, чтобы сломать такие плохие для себя тенденции. Вот такая невеселая картинка", - заявил Чумак.
"Но парламент все таки частично "показал зубы" и проголосовал один из проектов и без БПП 240 голосами, дав понять, что есть голоса за Избирательной кодекс и проект закона о специальной следственной комиссии для проведения процедуры импичмента. К этому, конечно, не дойдет, но возможность была продемонстрирована. В этой ситуации не понимаю совсем позицию группы УДАР. Никто "списочникам" УДАРа никаких мест в будущем списке БПП не предложит. Зачем же тогда подыгрывать "схемщикам"? Вот такие сегодняшние парламентские новости", - резюмировал нардеп.
Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.
вот и все весы - или украинская тюрьма или штатовская...
лучше бы, конечно, его Сабаков с "гвардией" своей петеньку перехватили по дороге в аэропорт...
Явно меньше чем там есть сейчас. Логика в чем?
Так що варіантів два розігрують БПП - або Охендовський рахує, або оновлений склад, де буде сидіти такий же "охендовський" !!!
Якщо оновити на свій лад у бариги не вийде, то залишається бігом перевибори Ради, поки ще Охендовський рахує)))
А без свого рахівника та його підопічних рахівників на місцях - максимально не вийде !!!
ЧИ не було інших партій?)))
В чому проблема збільшити масштаб фальсифікацій при відповідному адмінресурсі? І до тепер було "море" дільниць без спостерігачів, або "вікно", коли не було спостерігачів, чи відмовили камери і в наслідок різьке збільшення бюлетнів у виборчій урні !!!)))
Скільки зможуть - стільки "намалюють" !!! Але ж навіть намальованих 6% прохідних при нульовому рейтингу - вже біда для України, адже замість них могли пройти інші люди, що справді зайнялись би розвитком держави !!!
И если читали статью, то он внес 10 "своих" из 15. Такой наглости даже НФ уже не выдержал
хреново что порох якобы президент...
гідрант боїться як смерті дострокових виборів в пврламент,бо є невеликі шанси, але є прийти у владу патріотичних сил-А ЦЕ ІМПІЧМЕНТ ТА ПОЖИТТЄВЕ ув'язнення за страшні злочини проти українців .
что рада, что поросенко это одна кодла, с одинаковыми интересами - грабеж народа и ресурсов Украины, и подмахивание олигархам.
Вы ж не выполняете предвыборные обещания, тем более, что купленные агентства рисуют вам заоблачные рейтинги!
Вперед, на выборы, сами этим рейтингам не верите?
Квоти на соціальну рекламу героїв та волонтерів
Там Леокот виклав в коментарях пойменно, хто не голосував. Чубаров, Ємець там також...
по рейтингам же вьюля с грыцей побеждают, идите на досрочные выбирайте!
"Сразу несколько парламентариев и экспертов высказали нам свое предположение, что на Банковой рассматривается вариант досрочных выборов парламента уже в этом году.
Мотивов два.
Первый - провести выборы парламента пока Порошенко находится у власти. Ведь в случае его поражения на президентских выборах 2019 года его политические соратники могут вообще не пройти в Раду.
Второй - не дать под давлением Запада поменять нынешнюю избирательную систему в смешанном виде, - когда половина депутатов в парламент избирается по спискам, а половина по мажоритарным округам, - которая целиком устраивает президента.
Если объявить досрочные выборы, то есть шанс, что удастся "пропетлять" и не отказываться от "мажоритарки".
... Когда могут пройти выборы?
Согласно статье 90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады не могут быть досрочно прекращены президентом в последние шесть месяцев срока полномочий Верховной Рады или президента. Поскольку очередные президентские выборы должны состояться уже через год - в последнее воскресенье марта 2019 года, то финальная дата для возможных досрочных парламентских выборов - 30 сентября 2018 года.
Як "Страна.ua" зображає Україну агресором.
https://ua.censor.net.ua/resonance/3074983/yak_stranaua_zobrajaye_ukrayinu_agresorom