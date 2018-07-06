 Порошенко хочет искусственно создать парламентский кризис и пойти на досрочные выборы Рады, - Чумак

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Виктор Чумак (внефракционній), передает Цензор.НЕТ.

"Парламент в кризисе. Причиной тому банальная жадность. Если раньше все противоречия между "коалициантами" скрывали красивыми фразами и возможностью "владельцев" Народного фронта контролировать определенные потоки, то сегодня жадность достала даже их. Жадность одного человека. Президента Порошенко. По его логике Президент - владелец страны и он должен контролировать не только собственный "Рошен" или "Кузницу", но и все: суды и прокуратуру, правительство и парламент, НАБУ и САП, регуляторы и областные администрации, государственные предприятия и банки. Все, все, все, все... Сегодня такое желание распространилось и на ЦИК. Кризис возник просто из-за желания ПОПа иметь в ЦИК своих 10 представителей из 15. Вопреки логике, здравому смыслу, закону и рекомендациям ПАСЕ. И такая жадность достала даже "врагов-соратников" из НФ. Более того, Президент воюющей страны, искусственно хочет создать парламентский кризис и пойти на досрочные выборы парламента исключительно по мотивам изменения политического дискурса с президентских выборов на парламентские, чтобы сломать такие плохие для себя тенденции. Вот такая невеселая картинка", - заявил Чумак.

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"Но парламент все таки частично "показал зубы" и проголосовал один из проектов и без БПП 240 голосами, дав понять, что есть голоса за Избирательной кодекс и проект закона о специальной следственной комиссии для проведения процедуры импичмента. К этому, конечно, не дойдет, но возможность была продемонстрирована. В этой ситуации не понимаю совсем позицию группы УДАР. Никто "списочникам" УДАРа никаких мест в будущем списке БПП не предложит. Зачем же тогда подыгрывать "схемщикам"? Вот такие сегодняшние парламентские новости", - резюмировал нардеп.

Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.