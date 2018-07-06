 За сутки наемники РФ 29 раз открывали огонь на Донбассе, один воин ранен, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Российско-оккупационные войска использовали гранатометы, вооружение БМП и пулеметы возле Станицы Луганской, Троицкого и Крымского (Луганская область), а также Светлодарска, Новолуганска, Водяного, Пивденного, Авдеевки, Широкино, Павлополя и Талаковки (Донецкая область), говорится в сводке.

Отмечается, что за текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.

Уничтожен один наемник РФ.

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