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 За сутки наемники РФ 29 раз открывали огонь на Донбассе, один воин ранен, - штаб ООС

За минувшие сутки и ночь 6 июля наемники российско-террористических войск на Донбассе 29 раз открывали огонь. Один украинский военный получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Российско-оккупационные войска использовали гранатометы, вооружение БМП и пулеметы возле Станицы Луганской, Троицкого и Крымского (Луганская область), а также Светлодарска, Новолуганска, Водяного, Пивденного, Авдеевки, Широкино, Павлополя и Талаковки (Донецкая область), говорится в сводке.

Отмечается, что за текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.

Уничтожен один наемник РФ.

 Читайте на "Цензор.НЕТ": Штаб ООС отказывает журналистам Цензор.НЕТ в аккредитации для работы в зоне боевых действий

Источник: https://censor.net.ua/n3075110
 
 
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