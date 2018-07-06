 Архиепископ Климент попросил Путина освободить Сенцова, Балуха и других украинцев. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Климента, опубликованном на странице в Facebook Владимира Балуха.

Климент отметил, что обратиться к Путину его заставил страх за жизнь осужденных в России Олега Сенцова, Владимира Балуха и других граждан Украины.

Архиепископ напомнил, что Балух и Сенцов объявили голодовку в знак протеста против беззакония и несправедливости. Он добавил, что его "ужасает то, что происходит".

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"Они готовы идти на смерть ради торжества справедливости и правды Божией", - говорится в обращении.

Климент попросил Путина совершить акт милосердия и освободить граждан Украины, осужденных по национальному признаку за свои убеждения.

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.