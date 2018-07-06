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 Архиепископ Климент попросил Путина освободить Сенцова, Балуха и других украинцев. ДОКУМЕНТ

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент призвал президента Российской Федерации Владимира Путина проявить акт милосердия и отпустить Олега Сенцова, Владимира Балуха и других украинских политзаключенных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Климента, опубликованном на странице в Facebook Владимира Балуха.

Климент отметил, что обратиться к Путину его заставил страх за жизнь осужденных в России Олега Сенцова, Владимира Балуха и других граждан Украины.

Архиепископ напомнил, что Балух и Сенцов объявили голодовку в знак протеста против беззакония и несправедливости. Он добавил, что его "ужасает то, что происходит".

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"Они готовы идти на смерть ради торжества справедливости и правды Божией", - говорится в обращении.

Климент попросил Путина совершить акт милосердия и освободить граждан Украины, осужденных по национальному признаку за свои убеждения.

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Архиепископ Климент попросил Путина освободить Сенцова, Балуха и других украинцев 01

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3075108
 
 
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Та хоч Папа Римський..
Негідник отримує задоволення від страждань інших.
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Росіяни живуть у іншій системі цінностей... Вони прохання, пропозиції компромісу, взаємних поступок, сприймають, як слабкість опонента... Вони розуміють тільки силу... "Кто сильнее, тот и прав...". Довго не міг зрозуміти психологію німців часів Другої світової... Потім, коли став серйозно цікавитися релігієзавством і прочитав про жертвоприношення батьками своїх первістків Ваалу, в Фінікії, масові жертвоприношення людей ацтеками та майя, став трішки "прозрівать". Останню "точку" поставив опис традицій індіанців Південної Америки. Взяті в полон "вороги" приносилися в жертву богам, а м"ясо їх поїдалося. Однак, це робилося, часом, не відразу, а й навіть через рік-два. Весь цей час полонений жив у селищі, користувався повною свободою, міг мати дружину з племені "ворогів", дітей від неї. Однак, не робив спроби втекти - його б не прийняло його ж плем"я: "Не виконав свого призначення перед предками...". Його діти ділилися - дівчатка вступали в плем"я, як повноправні його члени, а сини вважалися ворогами і при нагоді вони наслідували долю свого батька. А мати спокійно могла їсти м"ясо свого, принесеного в жертву, сина... Мораль, етика, формується людьми. І те, що неприйнятне в одному суспільстві, цілком нормально сприймається в іншому...
Так що, нічого дивного. Росіяни просто не розуміють європейців - як були дикунами середньовічними, в психологічному плані, так ними і залишилися...
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Я сперва глазам своим не поверил, но прочитал до конца.
Ключевые слова в этом письме "Киевского Патриархата".
И всё-таки зря Климент это написал. Просить Хуйло- только позориться.
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