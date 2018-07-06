 Архиепископ Климент попросил Путина освободить Сенцова, Балуха и других украинцев. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Климента, опубликованном на странице в Facebook Владимира Балуха.
Климент отметил, что обратиться к Путину его заставил страх за жизнь осужденных в России Олега Сенцова, Владимира Балуха и других граждан Украины.
Архиепископ напомнил, что Балух и Сенцов объявили голодовку в знак протеста против беззакония и несправедливости. Он добавил, что его "ужасает то, что происходит".
"Они готовы идти на смерть ради торжества справедливости и правды Божией", - говорится в обращении.
Климент попросил Путина совершить акт милосердия и освободить граждан Украины, осужденных по национальному признаку за свои убеждения.
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.
Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.
Негідник отримує задоволення від страждань інших.
Так що, нічого дивного. Росіяни просто не розуміють європейців - як були дикунами середньовічними, в психологічному плані, так ними і залишилися...
Ключевые слова в этом письме "Киевского Патриархата".
И всё-таки зря Климент это написал. Просить Хуйло- только позориться.