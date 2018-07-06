 Трамп планирует обсудить "пагубную деятельность" России на саммите НАТО и переговорах с Путиным, - посол Хантсман

Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Президент считает, что улучшение отношений с Россией будет полезным как для Америки, так и для России, но следующий шаг - за Россией, и будет продолжать призывать Россию к ответственности за ее пагубную деятельность", - сказал посол.
Напоминаем, президенты США и России встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. По словам Трампа, президенты планируют обсудить Украину, Сирию и "много других тем" на своей первой отдельной встрече.
До этого Трамп и Путин встречались дважды в кулуарах международных саммитов и по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону.
и как бы ето тебе не нравилось - "рыжий с хуйленком братьянавек".
подонок к подонку...
https://twitter.com/AlAhmediya/status/1014931142166892545
он часто и много врет - не мешаем Президенту врать и налаживать отношения с хуйлом.
надеюсь в губы не цемкнет, но не исключаю....