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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:НАТО (5899) Путин (23982) Трамп (1878) Хантсман (11)

 Трамп планирует обсудить "пагубную деятельность" России на саммите НАТО и переговорах с Путиным, - посол Хантсман

Президент США Дональд Трамп обсудит "пагубную деятельность" России на саммите НАТО в Брюсселе и на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Президент считает, что улучшение отношений с Россией будет полезным как для Америки, так и для России, но следующий шаг - за Россией, и будет продолжать призывать Россию к ответственности за ее пагубную деятельность", - сказал посол.

Напоминаем, президенты США и России встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. По словам Трампа, президенты планируют обсудить Украину, Сирию и "много других тем" на своей первой отдельной встрече.

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До этого Трамп и Путин встречались дважды в кулуарах международных саммитов и по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону. 

Источник: https://censor.net.ua/n3075102
 
 
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эй русня расскажите, что рыжий с хуйленком братьянавек и что мордовский клоп с госдепом все порешает. Ну и про вяличие конечно.
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не надо быть русней - просто глаза открыть...
и как бы ето тебе не нравилось - "рыжий с хуйленком братьянавек".
подонок к подонку...
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слабоумный депутатБПП вважає, що Федеріка Могеріні - це дві різні людини. Причому один з них чоловік
https://twitter.com/AlAhmediya/status/1014931142166892545
Трамп планирует обсудить "пагубную деятельность" России на саммите НАТО и переговорах с Путиным, - посол Хантсман - Цензор.НЕТ 5632

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"но следующий шаг - за Россией, и будет продолжать призывать Россию к ответственности за ее пагубную деятельность"
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врет доня....
он часто и много врет - не мешаем Президенту врать и налаживать отношения с хуйлом.
надеюсь в губы не цемкнет, но не исключаю....
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самая пагубная деятельность в мире идёт от двух источников..... от россии и сша..... и эти деятели будут это обсуждать??? не смешите.... если они не дай бог договорятся то они мир поставят раком и изнасилуют в извращённом виде.....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп планирует обсудить "пагубную деятельность" России на саммите НАТО и переговорах с Путиным, - посол Хантсман
 
 
 
 
 
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