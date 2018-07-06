 Бывший наемник РФ сдался полиции на Донетчине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские установили, что в период оккупации региона 45-летний мужчина под влиянием пророссийской пропаганды вступил в ряды боевиков. Новобранец получил распределение на блокпост, где проверял транспорт и граждан и незаконно ограничивал их проезд.

Недовольный условиями службы мужчина вскоре покинул ряды наемников РФ и почти 4 года скрывал свое прошлое. Когда жить в постоянном страхе надоело, экс-боевик решил вернуться к нормальной жизни, добровольно сдавшись правоохранителям.

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На данный момент он сотрудничает со следствием.