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 Бывший наемник РФ сдался полиции на Донетчине

В Константиновке Донецкой области полиции сдался местный житель, в 2014 году состоявший в рядах НВФ боевиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские установили, что в период оккупации региона 45-летний мужчина под влиянием пророссийской пропаганды вступил в ряды боевиков. Новобранец получил распределение на блокпост, где проверял транспорт и граждан и незаконно ограничивал их проезд.

Недовольный условиями службы мужчина вскоре покинул ряды наемников РФ и почти 4 года скрывал свое прошлое. Когда жить в постоянном страхе надоело, экс-боевик решил вернуться к нормальной жизни, добровольно сдавшись правоохранителям.

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На данный момент он сотрудничает со следствием.

Источник: https://censor.net.ua/n3075101
 
   
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Четырехлетию распятого мальчика в трусиках из Славянска ,посвящается
Бывший наемник РФ сдался полиции на Донетчине - Цензор.НЕТ 2878
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ну і на радощах народный депутат от партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Виталий Куприй вошел в первую пятерку народных избранников, которые в 2017 году купили и задекларировали самые дорогие плавсредства.
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