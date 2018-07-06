 Выделены квартиры киевлянам-призёрам Олимпийских и Паралимпийских игр, - КГГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Спортсменам выделено 9 квартир в доме на улице Крушельницкой в ​​Дарницком районе Киева.

Ордера на 7 однокомнатных квартир получили : Олег Верняев, Игорь Радивилов (спортивная гимнастика), Жан Беленюк (борьба греко-римская), Анна Ризатдинова (гимнастика художественная), Елена Воронина (фехтование), Вячеслав Лаврухин (тренер Игоря Радивилова, переселенец из Донецкой области), Сергей Клипперт (недостатки зрения, плавание).

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Также 2 ордера на двухкомнатные квартиры получили Артур Дзигасов (тренер Жана Беленюка), Дмитрий Соловей (недостатки зрения, дзюдо).