 Выделены квартиры киевлянам-призерам Олимпийских и Паралимпийских игр, - КГГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Спортсменам выделено 9 квартир в доме на улице Крушельницкой в Дарницком районе Киева.
Ордера на 7 однокомнатных квартир получили : Олег Верняев, Игорь Радивилов (спортивная гимнастика), Жан Беленюк (борьба греко-римская), Анна Ризатдинова (гимнастика художественная), Елена Воронина (фехтование), Вячеслав Лаврухин (тренер Игоря Радивилова, переселенец из Донецкой области), Сергей Клипперт (недостатки зрения, плавание).
Также 2 ордера на двухкомнатные квартиры получили Артур Дзигасов (тренер Жана Беленюка), Дмитрий Соловей (недостатки зрения, дзюдо).
Власти Киева выделили квартиры киевлянам - победителям Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также их тренерам.Источник: https://censor.net.ua/n3075099
Хотя, это конечно плюс...
точно шутник завелся
больше чем в Голодомор 33