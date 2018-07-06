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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:квартира (384) КГГА (2026) Олимпиада (743) спорт (1578)

 Выделены квартиры киевлянам-призерам Олимпийских и Паралимпийских игр, - КГГА

Власти Киева выделили квартиры киевлянам - победителям Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 и 2016 годов, а также их тренерам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Спортсменам выделено 9 квартир в доме на улице Крушельницкой в ​​Дарницком районе Киева. 

Ордера на 7 однокомнатных квартир получили : Олег Верняев, Игорь Радивилов (спортивная гимнастика), Жан Беленюк (борьба греко-римская), Анна Ризатдинова (гимнастика художественная), Елена Воронина (фехтование), Вячеслав Лаврухин (тренер Игоря Радивилова, переселенец из Донецкой области), Сергей Клипперт (недостатки зрения, плавание).

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Также 2 ордера на двухкомнатные квартиры получили Артур Дзигасов (тренер Жана Беленюка), Дмитрий Соловей (недостатки зрения, дзюдо).

Источник: https://censor.net.ua/n3075099
 
 
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Если дальше не читать, то как будто им выдали квартиры в Лондоне и Рио де Жанейро. Киевляне-призёры Олимпийских и Паралимпийских игр получили квартиры от городской власти, - КГГА - Цензор.НЕТ 1664
Власти Киева выделили квартиры киевлянам - победителям Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также их тренерам.Источник: https://censor.net.ua/n3075099
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Ну хоть что-то.
Хотя, это конечно плюс...
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а на фото представитель титульной нации.....
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а еще на главной новость высрали через недобукву "ё"
точно шутник завелся
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шутит через слезы тк за 25 лет население уменьшилось на 25 миллионов
больше чем в Голодомор 33
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Зато сразу видно, что не один из вас, кацапов.
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Все это "раздаривание с барского плеча" отдает холуйством и дремучим совком. Есть только один критерий. Деньги. Все остальное - введение в зависимость. С тех пор как 3 000 лет назад финикийские торговцы придумали "универсальное средство обмена" только честно заработанные деньги являются достойной наградой которая гарантирует свободу выбора и сохранность заработанного. Любые аморфные подачки по выбору "дающего" унижают человеческое достоинство.
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интересно в ЕС тоже квартиры на шарика дают
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Беленюку однокомнатную квартиру, а его тренеру двухкомнатную. Тогда уже и массажисту надо бы и врачу, да и водителю клубного бусика. Ну теперь то тренер заживёт, а то всё в спортзале на матах...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВыделены квартиры киевлянам-призерам Олимпийских и Паралимпийских игр, - КГГА
 
 
 
 
 
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