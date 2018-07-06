 По факту подрыва авто главы фармкомпании в Харькове открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство", - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.
Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, на момент взрыва в салоне машины находились три человека. В результате они получили незначительные повреждения в виде царапин лица. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас с пострадавшими работают следователи.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
Полицией осуществляется комплекс всех необходимых следственных оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.
и когда и когда и где применять топор....
обожаю приколы и сам с удовольствием поржу над смешной шуткой.
но прикол, длящийся годами - ето петросяничяние...
не находишь?
будь здоров давай....
Июль 5, 2018Без рубрикиКомментарии: 2
Рада
провалила включения в повестку дня и рассмотрение диктаторского закона
Пашинского о цензуре в интернете. За - 158 голосов. Из них - половина
блока Порошенко, две трети Народного фронта и фракция Ляшко.
Об этом сообщил сегодня в Фейсбуке народный депутат Сергей Лещенко.
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«Пожалуйста, изучайте результаты
голосования, чтобы на следующих выбора знать врагов демократии в лицо.
Это люди, которые хотят насадить диктатуру в Украине и контролировать
содержание пока свободного интернета», - призвал Лещенко.
Он также предупредил, что сегодняшнее голосование - это еще не окончательная победа.
«Клептократы, которые теряют
рейтинги из-за разоблачения их коррупционных схем, попытаются и дальше
продавить решение по методички Путина», - предсказал нардеп.
Включение данного законопроекта в
повестку дня поддержали 74 депутата от БПП, 58 депутатов от НФ и 21
депутат из фракции радикальной продажной фракции Ляшко.
Вот полный список мерзавцев:
Блок Петра Порошенко
Андрієвський Д.Й.Арешонков В.Ю.Барна О.С.Буглак Ю.О.Валентиров С.В.Горват Р.І.Давиденко В.М.Джемілєв М. .Довбенко М.В.Дубневич Б.В.Жолобецький О.О.Кіт А.Б.Козир Б.Ю.Кузьменко А.І.Куніцин С.В.Курячий М.П.Луценко І.С.Макар'ян Д.Б.Мамчур Ю.В.Мельниченко В.В.Немировський А.В.Павелко А.В.Палатний А.Л.Побер І.М.Рибак І.П.Саврасов М.В.Співаковський О.В.Сугоняко О.Л.Тіміш Г.І.Третьяков О.Ю.Урбанський О.І.Хлань С.В.Южаніна Н.П.Яніцький В.П.Єфімов М.В.Карпунцов В.В.Сабашук П.П.Алєксєєв С.О.Матузко О.О.Вадатурський А.О.Велікін О.М.Грановський О.М.Демчак Р.Є.Дмитренко О.М.Домбровський О.Г.Дубневич Я.В.Заболотний Г.М.Князевич Р.П.Кононенко І.В.Куліченко І.І.Курило В.С.Кучер М.І.Люшняк М.В.Македон Ю.М.Мельничук І.І.Паламарчук М.П.Порошенко О.П.Ричкова Т.Б.Спориш І.Д.Юрик Т.З.Яриніч К.В.Герасимов А.В.Гудзенко В.І.Дехтярчук О.В.Козаченко Л.П.Лубінець Д.В.Мельник С.І.Недава О.А.Фролов М.О.Бригинець О.М.Лівік О.П.Бакуменко О.Б.Шинькович А.В.Білозір О.В.
Народный Фронт
Алексєєв І.С.Береза Ю.М.Бондар М.Л.Бурбак М.Ю.Величкович М.Р.Вознюк Ю.В.Гаврилюк М.В.Горбунов О.В.Данілін В.Ю.Дирів А.Б.Драюк С.Є.Кадикало М.О.Кірш О.В.Корчик В.А.Кремінь Т.Д.Кривошея Г.Г.Ксенжук О.С.Логвинський Г.В.Лунченко В.В.Мепарішвілі Х.Н.Пинзеник П.В.Побочіх М.О.Река А.О.Романюк В.М.Сочка О.О.Стеценко Д.О.Тетерук А.А.Хміль М.М.Шкварилюк В.В.Бабенко В.Б.Бендюженко Ф.В.Бойко О.П.Бриченко І.В.Васюник І.В.Войцеховська С.М.Геращенко А.Ю.Дейдей Є.С.Дзюблик П.В.Донець Т.А.Дроздик О.В.Єленський В.Є.Єфремова І.О.Колганова О.В.Котвіцький І.О.Кривенко В.В.Лапін І.О.Лук'янчук Р.В.Масоріна О.С.Медуниця О.В.Пашинський С.В.Підберезняк В.І.Поляков М.А.Савчук Ю.П.Соляр В.М.Сташук В.Ф.Унгурян П.Я.Федорук М.Т.Чорновол Т.М.
Группа партии Видродження
Развадовський В.Й.Хомутиннік В.Ю.
Радикальная партия Олега Ляшко
Амельченко В.В.Вовк В.І.Заружко В.Л.Купрієнко О.В.Лінько Д.В.Ляшко О.В.Силантьєв Д.О.Чижмарь Ю.В.Юзькова Т.Л.Вітко А.Л.Галасюк В.В.Кириченко О.М.Кошелєва А.В.Ленський О.О.Лозовой А.С.Рибалка С.В.Скуратовський С.І.Шухевич Ю.Р.
Группа «Воля народа»
Березкін С.С.Молоток І.Ф.Петьовка В.В.
Внефракционные
Герега О.В.Парубій А.В.Тарута С.О.
Проголосовали против полным составом фракции «Батькивщина» и «Самопомич».
Александр Доровский - директор компании "Здоровье", которую в 2014 году приобрел российский олигарх-единорос (он же профинансировал строительство храма Жен Мироносиц в центре Харькова), голосовавший в Госдуме в 2014 году "за" разрешение Путину использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины. Позже харьковский горсовет лишил Шишкина звания "почетного" за это. В 2014 году Доровский баллотировался в народные депутаты, был неоднократно замечен в подкупе избирателей, но проиграл Александру Киршу от "НФ"(с)
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=249140