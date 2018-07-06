 По факту подрыва авто главы фармкомпании в Харькове открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство", - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, на момент взрыва в салоне машины находились три человека. В результате они получили незначительные повреждения в виде царапин лица. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас с пострадавшими работают следователи.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Полицией осуществляется комплекс всех необходимых следственных оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

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