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Темы дня: Выборы-2019
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 Спецпрокурор США Мюллер расширяет штат следователей, которые занимаются российским вмешательством в американские выборы

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, возглавляющий расследование ФБР относительно вмешательства россиян в президентских выборах, расширяет штат прокуроров своего офиса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на несколько источников из числа бывших и нынешних членов администрации сообщает издание The Hill.

При этом уточняется, что Мюллер привлекает профессиональные кадры с нескольких офисов генпрокуроров, а также из Министерства юстиции США. Источники предположили, что это может быть признаком того, что Мюллер готовится быть отстраненным от расследования, поэтому хочет оставить все в руках большой группы прокуроров.

Сейчас в офисе Мюллера работают 17 федеральных прокуроров. Они занимаются большим количеством судебных дел, связанных с расследованием относительно вмешательства РФ в президентских выборах.

Сообщается также, что команда Мюллера потратила $ 7700000 с мая 2017 года по март 2018 года. Расходы Министерства юстиции за этот период составили $ 9 млн.

Также читайте: Звонил и пытался склонить к лжесвидетельству: спецпрокурор США Мюллер обвинил Манафорта в попытках давления на свидетелей

Источник: https://censor.net.ua/n3075097
 
 
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е, до жалю, в дурнів ще ядер.
пп2 тількі допоможе ім зробити того ядеру ще більше.
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в каком то своем "труде" сухарик мавзолейный нацарапал,
шо "мы еще им веревку и мыло продадим, на которой их и повесим"....
цитата не дословная, но смысл сохранен.
то шо сейчас происходит с сев.потоком2 - наглядная иллюстрация жадности и бесконечной подлости ес.
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По 25 тис на добу виходить приблизно.
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Кто еще не под Колпаком Мюллера,признавайтесь сразу,иначе будет вам ВАВА Спецпрокурор США Мюллер расширяет штат следователей, которые занимаются российским вмешательством в американские выборы - Цензор.НЕТ 7906
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разоблачение позорного сговора бизнесмена и чекиста войдет в учебники истории
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Дыма без огня не бывает - это точно про США. Гепрокурор очень серьёзная фигура. Если он нанял новых людей, а потом скажет "простите, но ничего там не было, я ошибся" - это совсем не про США
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Молодец ,не опозорил хфамилию ..... Спецпрокурор США Мюллер расширяет штат следователей, которые занимаются российским вмешательством в американские выборы - Цензор.НЕТ 7591
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Кто слишком много знает,того хоронят с почестями после автомобильной катастрофы
(Мюллер)
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ох нарвется Мюллер на всепоглощающюю рыжую любовь к хуйлу....
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"В этом мире верить нельзя никому, даже себе... Мне - можно !!!" (с)

Спецпрокурор США Мюллер розширює штат слідчих, які займаються російським втручанням в американські вибори - Цензор.НЕТ 1381
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чи дадуть результат всі ці дії при обранні наступного президента - от в чому питання
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Вот зараза этот Мюллер! Пиндос проклятый!
Спецпрокурор США Мюллер розширює штат слідчих, які займаються російським втручанням в американські вибори - Цензор.НЕТ 1563
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСпецпрокурор США Мюллер расширяет штат следователей, которые занимаются российским вмешательством в американские выборы
 
 
 
 
 
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