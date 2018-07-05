 Спецпрокурор США Мюллер расширяет штат следователей, которые занимаются российским вмешательством в американские выборы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на несколько источников из числа бывших и нынешних членов администрации сообщает издание The Hill.
При этом уточняется, что Мюллер привлекает профессиональные кадры с нескольких офисов генпрокуроров, а также из Министерства юстиции США. Источники предположили, что это может быть признаком того, что Мюллер готовится быть отстраненным от расследования, поэтому хочет оставить все в руках большой группы прокуроров.
Сейчас в офисе Мюллера работают 17 федеральных прокуроров. Они занимаются большим количеством судебных дел, связанных с расследованием относительно вмешательства РФ в президентских выборах.
Сообщается также, что команда Мюллера потратила $ 7700000 с мая 2017 года по март 2018 года. Расходы Министерства юстиции за этот период составили $ 9 млн.
пп2 тількі допоможе ім зробити того ядеру ще більше.
https://www.youtube.com/watch?v=grZBm1_I8YA
шо "мы еще им веревку и мыло продадим, на которой их и повесим"....
цитата не дословная, но смысл сохранен.
то шо сейчас происходит с сев.потоком2 - наглядная иллюстрация жадности и бесконечной подлости ес.
(Мюллер)