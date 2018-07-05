 Спецпрокурор США Мюллер расширяет штат следователей, которые занимаются российским вмешательством в американские выборы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на несколько источников из числа бывших и нынешних членов администрации сообщает издание The Hill.

При этом уточняется, что Мюллер привлекает профессиональные кадры с нескольких офисов генпрокуроров, а также из Министерства юстиции США. Источники предположили, что это может быть признаком того, что Мюллер готовится быть отстраненным от расследования, поэтому хочет оставить все в руках большой группы прокуроров.

Сейчас в офисе Мюллера работают 17 федеральных прокуроров. Они занимаются большим количеством судебных дел, связанных с расследованием относительно вмешательства РФ в президентских выборах.

Сообщается также, что команда Мюллера потратила $ 7700000 с мая 2017 года по март 2018 года. Расходы Министерства юстиции за этот период составили $ 9 млн.

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