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 Обвиняемый в гибели призывника офицер армии РФ попросил суд о снисхождении, поскольку он участвовал в боевых действиях на востоке Украины

В российской армии офицер подмосковной войсковой части 32010 Олег Леонтьев, обвиняемый в гибели солдата-срочника Ильи Горбунова, попросил судью Наро-Фоминского гарнизонного военного суда вынести "положительное решение", чтобы продолжить службу и отправиться в Сирию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Новая газета. 

"Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но, единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было", — цитирует  последнее слово Леонтьева фонд "Право матери", представляющий интересы семьи погибшего.

В фонде отмечают, что это, вероятно, первое официальное (поскольку сделано в суде и под протокол) заявление российского военнослужащего об участии в боевых действиях на территории Украины. "Право матери" располагает аудиозаписью заседания.

Призывник из Брянска Илья Горбунов погиб 6 февраля 2017 года. По версии следствия, Горбунову, не имевшему допуска к управлению боевой техникой, приказали перегнать танк со сломанными тормозами на танкодром по обледеневшему мосту. Танк упал с моста в овраг, и Горбунов утонул. Его командиру Олегу Леонтьеву предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия.

Приговор офицеру будет оглашен 6 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МО РФ установило памятники военнослужащим РФ, уничтоженным на Донбассе в 2014 году, - "Новая газета". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3075093
 
 
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Не понял. Это же Порошенко развязал войну на Донбассе. Так Юля сказала. Обвиняемый в гибели призывника офицер армии РФ попросил суд о снисхождении, поскольку он участвовал в боевых действиях на востоке Украины - Цензор.НЕТ 4872
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это его порошенко научил..он также и с законами поступает..
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Кстати кацапчеги!поздравляем вас с правильным выбором! Хуйлоподнялстранусколенипоставилраком!хуйлолучшийутилизаторпедерации!хуйлододела
етработумеченого! Браво кацапчеги!так держать! ИХТАМНЕБЫЛО!!!_ТЫНЦ_
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да все они знают и все понимают...народ просто блядский
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Медведев не смог объяснить, зачем нужна пенсионная реформа, даже «Единой России»
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я бы снизошел к "axфицеру" и отпустил под обязательство
в течении 3х днех дней завалить еще 5 брянских ваньков...
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Хватит жуват то , что давно всем известно. Россия воюет против Украины на Донбассе и точка . Все другие, это ложь и лицемерие. Аминь!
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Мда, танк без тормозов, своим ходом, по мосту в гололёд?!
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Один вопрос, что такой танк должен был делать на танкодроме?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОбвиняемый в гибели призывника офицер армии РФ попросил суд о снисхождении, поскольку он участвовал в боевых действиях на востоке Украины
 
 
 
 
 
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