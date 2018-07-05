 Обвиняемый в гибели призывника офицер армии РФ попросил суд о снисхождении, поскольку он участвовал в боевых действиях на востоке Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Новая газета.

"Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но, единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было", — цитирует последнее слово Леонтьева фонд "Право матери", представляющий интересы семьи погибшего.

В фонде отмечают, что это, вероятно, первое официальное (поскольку сделано в суде и под протокол) заявление российского военнослужащего об участии в боевых действиях на территории Украины. "Право матери" располагает аудиозаписью заседания.

Призывник из Брянска Илья Горбунов погиб 6 февраля 2017 года. По версии следствия, Горбунову, не имевшему допуска к управлению боевой техникой, приказали перегнать танк со сломанными тормозами на танкодром по обледеневшему мосту. Танк упал с моста в овраг, и Горбунов утонул. Его командиру Олегу Леонтьеву предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия.

Приговор офицеру будет оглашен 6 июля.

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