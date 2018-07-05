EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
  460  12
Материалы по теме:
Все про:ВР (22130) выборы (20382) Порошенко (15092) ЦИК (2704) Блок Петра Порошенко (1507) Попов Игорь (21)

 Президентский штаб завел в Раду кандидатов в члены ЦИК не имея политических договоренностей об их избрании, - нардеп Попов

Экс-руководитель Комитета избирателей Украины, нардеп Игорь Попов считает, что Петру Порошенко было политически выгодно сохранение статус-кво с действующим составом ЦИК.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

Читайте: Рада функционирует, - Бурбак о протесте БПП в парламенте

"Президентский штаб входил в сегодняшний день в таком раскладе: им было политически выгодно сохранение статус-кво с действующим составом ЦИК... Потому что этот состав готов прислушиваться к пожеланиям Администрации любого Президента...Да, и их устраивал вариант с назначением от 8 до 13 даже членов ЦИКа - потому что в новом ЦИКе у них будет очень сильная оппозиция. Более того, им, возможно, даже было выгодно, если бы предыдущий состав ЦИКа был бы уволен, а новый не назначен, и кворума не было бы. Президент как кандидат в Президенты еще не готов к проведению выборов - и оттого это был бы управляемый конфликт, им можно было бы манипулировать", - уверен Попов.

"У нас нет нормальной коммуникации как между лидерами фракций внутри парламента, так и между лидерами фракций и Президентом. И все реформы Патрика Кокса (координатор программы Европейского парламента по повышению институциональной способности Верховной Рады Украины. - Ред.) заключаются в том, что мы вас всех хотим собрать и "выговорить". Но пока Кокс здесь, они говорят. Без Кокса - не могут между собой ни о чем договориться. И они реально завели в зал кандидатов в члены ЦИК не имея политических договоренностей об их избрании".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома, - Власенко

Больше о том, как нардепы отказались приступить к увольнению членов ЦИК и голосованию за новый состав читайте в статье "Под куполом ЦИКа: гуртом і Петра легше бити".

Напомним в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий досрочно объявил перерыв в заседании парламента и пригласил представителей фракций и групп к себе для консультаций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На члена ЦИК Махницкую оказывают давление с целью ее увольнения, - ОПОРА

Позже Рада 240 голосами приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов". Стоит отметить, что принять этот закон удалось без большинства голосов БПП. Прголосовали лишь 10 депутатов.

Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

Источник: https://censor.net.ua/n3075092
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну вот опять.
Нахрена ужасники постить на ночь? Опять людей пугают жинкой 3 го тысячолиття.
 показать весь комментарий
 
 
президент порошенко..самых честных правил..
 показать весь комментарий
 
а теперь все это на иврите, чтобы лола кокорина поняла степень зализа.
 показать весь комментарий
 
Было бы хорошо, если бы он уважать себя заставил...
 показать весь комментарий
 
я так зрозуміла ,шо петя вже всьо. Щури з човна - навипередки)))))
 показать весь комментарий
 
ну так наступает время, и ПОРА БЕЖАТЬ.
Обычное поведение соевых шнырей. Нужно отпрыгнуть от бывшего хозяина чтобы прицепом крысу не зацепило.

Вся соевая ляшковня к осени станет тайными противниками шыкаладного цеха.
 показать весь комментарий
 
Та це зрозуміло. Біда в тому, що нам знову когось вкотре призначать.
 показать весь комментарий
 
Прежде, чем обсуждать и утверждать список "кандидатур президента"
следует потребовать от него отчёта о причинах нарушения им в течение трёх лет
конституции... Следствием должен быть импичмент...
 показать весь комментарий
 
 
Ірусик тисячілєтія репетавала ,ну і шо там такого що 10 із 14 членів цвк від президента,там не повинні бути випадкові люди,для цього потрібна освіта,а оце саме цікаве,де вчать на членів цвк,не там де юрко на генпрокурора вивчився
 показать весь комментарий
 
Говори уже, что завёл пять своих, а народный фронт хотел тоже пять. Поэтому посрались.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидентский штаб завел в Раду кандидатов в члены ЦИК не имея политических договоренностей об их избрании, - нардеп Попов
 
 
 
 
 
 вверх