 Президентский штаб завел в Раду кандидатов в члены ЦИК не имея политических договоренностей об их избрании, - нардеп Попов

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

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"Президентский штаб входил в сегодняшний день в таком раскладе: им было политически выгодно сохранение статус-кво с действующим составом ЦИК... Потому что этот состав готов прислушиваться к пожеланиям Администрации любого Президента...Да, и их устраивал вариант с назначением от 8 до 13 даже членов ЦИКа - потому что в новом ЦИКе у них будет очень сильная оппозиция. Более того, им, возможно, даже было выгодно, если бы предыдущий состав ЦИКа был бы уволен, а новый не назначен, и кворума не было бы. Президент как кандидат в Президенты еще не готов к проведению выборов - и оттого это был бы управляемый конфликт, им можно было бы манипулировать", - уверен Попов.

"У нас нет нормальной коммуникации как между лидерами фракций внутри парламента, так и между лидерами фракций и Президентом. И все реформы Патрика Кокса (координатор программы Европейского парламента по повышению институциональной способности Верховной Рады Украины. - Ред.) заключаются в том, что мы вас всех хотим собрать и "выговорить". Но пока Кокс здесь, они говорят. Без Кокса - не могут между собой ни о чем договориться. И они реально завели в зал кандидатов в члены ЦИК не имея политических договоренностей об их избрании".

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Больше о том, как нардепы отказались приступить к увольнению членов ЦИК и голосованию за новый состав читайте в статье "Под куполом ЦИКа: гуртом і Петра легше бити".

Напомним в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий досрочно объявил перерыв в заседании парламента и пригласил представителей фракций и групп к себе для консультаций.

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Позже Рада 240 голосами приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов". Стоит отметить, что принять этот закон удалось без большинства голосов БПП. Прголосовали лишь 10 депутатов.

Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.