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 Убитым 5 июля в Киеве оказался подполковник полиции Глушак, - "Украинская правда"

В Шевченковском районе столицы застрелили сотрудника Нацполиции Украины Дмитрия Глушака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УП сообщил источник в правоохранительных органах.

"Убитый в Киеве работник аппарата Нацполиции Дмитрий Глушак 1977 года. Основная версия - убийство из корыстных побуждений", - рассказал источник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Шевченковском районе Киева в автомобиле застрелили мужчину. ФОТОрепортаж

Согласно информации на сайте НАЗК, он работал на должности заместителя управления Нацполиции Украины.

По словам собеседника, стреляли скорее всего из пистолета, убийц было двое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По факту убийства мужчины в Киеве Нацполиция начала два уголовных производства. СМИ пишут, что убитый был полицейским. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3075090
 
 
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Тю, а Авакоов переконує, шо він злочинність загнав під плінтус.
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Где там аваков и князев со своим гнилым базаром про доверие к мусорам и растущем понижении преступности, ау!
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так мусора не люди, не я сказал, а нынешний главмусор
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Та, вони там всі "ні прі чом", просто, мільйони заробляють тяжкою працею.
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Если сотрудников полиции убивают,то какова степень защищённости простых граждан?
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Мы увидели чудесное превращение Глушака в Глухаря .....
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либо даааавно запрещенные казино-лотереи.
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Може і з корисних,ну не міг же він таксувати,стріляли через сидіння ззаду,виходить хтось знайомий,якого він пустив у машину на заднє сидіння
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Garsia UA - так скорее всего и было....

Мол сейчас капусту отслюнявим...., а сами хлоп, хлоп....
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не раз встречал, то шо ты придурок, то твоя больпичаль
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Бросай пить . печень - цероз - и здохнешь . займись спортом , мозги приведи в порядок .
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Уже верхушку полиции расстреливают, сдвиги в борьбе с преступностью видны невооруженным взглядом, только боюсь в худшую сторону, что бы там не блеял Аваков.
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труба стране, вижу, т.к. нахожусь в селе у родителей, мрак полный, развал всего, беспредел властьимущих
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Уезжай из страны. Скатертью дорога, страдалец. Убитым 5 июля в Киеве оказался подполковник полиции Глушак, - "Украинская правда" - Цензор.НЕТ 6761
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так кто жа тебе пенсию будет платить, иждивенец стэцьковский？
Да, болше не отвечай мне, будешь послан на половой признак дедушки
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Кацап, купить тебе билет на экспресс до Донецка? Заживешь там.
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Да оно точно за якуневича голосовало за земляка .
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Кацап, звідки в тебе стільки грошей, в лотерею виграв?
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И я в селе . Всё нормально .Народ работает зарабатывает . .
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Я також в селі, народ работаєт - на Польщі, зарабативаєт.
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Тільки вчора появилось аж п'ять нових генералів...
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Раз стали расстреливать мусоров такого ранга, то точно уровень преступности упал.
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не приуменшай достиженеия, офигел шоли？ Уровень не упал, а завалился ниже ватерлинии. Теперь приступники уже сразу идут палюцию и говорят, завтра у нас намечено преступление, арестуйте нас заранее, вот, шо авакян сотворил！
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прИступники Убитым 5 июля в Киеве оказался подполковник полиции Глушак, - "Украинская правда" - Цензор.НЕТ 3675 ты иди в школу писанину выучи палитолог Убитым 5 июля в Киеве оказался подполковник полиции Глушак, - "Украинская правда" - Цензор.НЕТ 3675 .
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Много видать парниша захотел и жадность фраера сгубили ,люди решили сами с коррупцией бороться ...
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И это правильно. Как блеяла чурчхелла - очьень важьно.
А мусорилу не жалко авака нового на рюкзачек выменяет.
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Погиб человек,сотрудник полиции.Народ его грязью поливает вместо сочувствия родным и близким.Странно это!
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У нас немає поліції яка потрібна суспільству. Є банальна аваківська ОПГ. Нові авто і форма це не реформа, це бутафорія. Сабаков банальний решальщик і корупціонер. Вчорашні свято. Це цирк і маячня. Немає на даний час рпдідіти за поліцію на жаль. Більшість лайна зібрано саме в поліції.
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... убийство полковника полиции из корыстных побуждений ?! Не лепите "горбатого".
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Следствие вели советские ЗНАТОКИ...,в советском союзе убийств не бывает,точка.
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Сегодня с женщиной на общался . -вспомиала советский союз - какие были автоматы с газировкой по всей стране , все пили воду и никто ботулизмом не болел и другими гадостями .
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Основная версия - убийство из корыстных побуждений"

Они намекают что его из-за кошелька вальнули?))
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скорее всего из за того, что этот мусор не у того, кого нужно лопатник подрезал.
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М-дя...судя по машине- приличный человек был. Очень жаль.
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Якщо не працюють закони, то починають працювати "поняття". Шкода можновлавладців, які не розуміютьфілософії відхозавітной філосовії християнства.
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Всегда смешила такая стилистика . или стилистика бедная или чего то не хватает .
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Не повезло подполковнику
Если бы был полковником, вчера бы стал генералом. И сегодня бы продолжал обмывать новую звезду в каком-то из своих "кабаков". Сорри, за чёрный юмор. Глушак-чей-то сын, муж, отец, сват и кум.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУбитым 5 июля в Киеве оказался подполковник полиции Глушак, - "Украинская правда"
 
 
 
 
 
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