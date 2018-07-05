 Убитым 5 июля в Киеве оказался подполковник полиции Глушак, - "Украинская правда"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УП сообщил источник в правоохранительных органах.

"Убитый в Киеве работник аппарата Нацполиции Дмитрий Глушак 1977 года. Основная версия - убийство из корыстных побуждений", - рассказал источник.

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Согласно информации на сайте НАЗК, он работал на должности заместителя управления Нацполиции Украины.

По словам собеседника, стреляли скорее всего из пистолета, убийц было двое.

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