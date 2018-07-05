 Убитым 5 июля в Киеве оказался подполковник полиции Глушак, - "Украинская правда"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УП сообщил источник в правоохранительных органах.
"Убитый в Киеве работник аппарата Нацполиции Дмитрий Глушак 1977 года. Основная версия - убийство из корыстных побуждений", - рассказал источник.
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Согласно информации на сайте НАЗК, он работал на должности заместителя управления Нацполиции Украины.
По словам собеседника, стреляли скорее всего из пистолета, убийц было двое.
Мол сейчас капусту отслюнявим...., а сами хлоп, хлоп....
Да, болше не отвечай мне, будешь послан на половой признак дедушки
А мусорилу не жалко авака нового на рюкзачек выменяет.
Они намекают что его из-за кошелька вальнули?))
Если бы был полковником, вчера бы стал генералом. И сегодня бы продолжал обмывать новую звезду в каком-то из своих "кабаков". Сорри, за чёрный юмор. Глушак-чей-то сын, муж, отец, сват и кум.