 Рада функционирует, - Бурбак о протесте БПП в парламенте

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.
Как сообщалось ранее, народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.
Позже Рада 240 голосами приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов". Стоит отметить, что принять этот закон удалось без большинства голосов БПП. Прголосовали лишь 10 депутатов. В "Блоке Петра Порошенко" возмутились, что "Народный фронт" не присоединился к их протесту.
"Это что, детский сад? Или это государство? Они когда выдвигались из зала - брали на себя ответственность? Рада - функционирует. Мы рассматриваем законопроекты, а потом принимаем их или нет. И потом, люди добрые, а что должен был делать Народный фронт, когда не приняли спецконфискацию? Не хотели голосовать за Закон "Про національну безпеку"? Когда сегодня они не проголосовали за возвращение уголовной ответственности за контрабанду? Мы должны были встать и уйти?" - отметил Бурбак.
Больше о том, как нардепы отказались приступить к увольнению членов ЦИК и голосованию за новый состав читайте в статье "Под куполом ЦИКа: гуртом і Петра легше бити".
"В Приднестровье происходят очень странные вещи. Десятки немаркированных грузовиков транспортируют боеприпасы и оружие из склада Кобасна в неизвестные места", - заявила спикер парламента Молдовы Андриан Канду, передает «Фокус».
По его словам, любые попытки Объединенной контрольной комиссии, молдавских офицеров узнать, что происходит, закончились неудачей.
"Когда не соблюдаются соглашения, когда есть движения, вроде этого, мы понимаем, в какой ситуации находимся, когда говорим о безопасности страны", - сказал Канду.
Ранее группа ИС сообщала, что друг Путина Додон заговорил о возможности «войны на Днестре».
Цензор