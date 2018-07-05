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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
  2021  20
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 Рада функционирует, - Бурбак о протесте БПП в парламенте

Руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак пояснил, почему народные депутаты от НФ не присоединились к протесту фракции "Блок Петра Порошенко" и продолжили работать в сессионном зале.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

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Как сообщалось ранее, народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

Позже Рада 240 голосами приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов". Стоит отметить, что принять этот закон удалось без большинства голосов БПП. Прголосовали лишь 10 депутатов. В "Блоке Петра Порошенко" возмутились, что "Народный фронт" не присоединился к их протесту.

"Это что, детский сад? Или это государство? Они когда выдвигались из зала - брали на себя ответственность? Рада - функционирует. Мы рассматриваем законопроекты, а потом принимаем их или нет. И потом, люди добрые, а что должен был делать Народный фронт, когда не приняли спецконфискацию? Не хотели голосовать за Закон "Про національну безпеку"? Когда сегодня они не проголосовали за возвращение уголовной ответственности за контрабанду? Мы должны были встать и уйти?" - отметил Бурбак.

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Больше о том, как нардепы отказались приступить к увольнению членов ЦИК и голосованию за новый состав читайте в статье "Под куполом ЦИКа: гуртом і Петра легше бити".

Источник: https://censor.net.ua/n3075089
 
 
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Немає Ради.. Вихолостив її петя - усвідомлено та цинічно.. А розпочалося це з призначення гросі - петіної шістки в крісло голови парламенту України..
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Потому что крысы всегда раньше людей чувствуют, что корабль идет ко дну. Пора бежать.
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Именно потому что вы так функционируете мы так и живём ,....по новому ,но не по человечески ...
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куле везде зрада и агенты кремля и путлер как фантомас то там то сям а Ахметов на нычку судится с Украиной что б отжать 10 ярдов евро а вы про ВЦИК нам мозги парите ....бред
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По Приднестровью грузовики перевозят оружие. Официальные власти утверждают, что ничего не знают о происходящем.
"В Приднестровье происходят очень странные вещи. Десятки немаркированных грузовиков транспортируют боеприпасы и оружие из склада Кобасна в неизвестные места", - заявила спикер парламента Молдовы Андриан Канду, передает «Фокус».
По его словам, любые попытки Объединенной контрольной комиссии, молдавских офицеров узнать, что происходит, закончились неудачей.
"Когда не соблюдаются соглашения, когда есть движения, вроде этого, мы понимаем, в какой ситуации находимся, когда говорим о безопасности страны", - сказал Канду.
Ранее группа ИС сообщала, что друг Путина Додон заговорил о возможности «войны на Днестре».
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осталось мало времени думаю что от Юльки никто не убежит разве только в Ростов папу и то не факт ...если так Рада работает давайте завтра полиция отморозится или МЧС или скорая забастует ...а олигарх жиреет и дальше
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хай вона разом біжить з лоліткой у обійми до зека
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Та ладно)) Ви її хороми в Київі бачали? Замок за сім'ю замками? Зовсім не олігарх. Хто від неї тікатиме?
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Бурбак пояснил, почему неродные Рада функционирует, - Бурбак о протесте БПП в парламенте - Цензор.НЕТ 3689 депутаты от НФ Источник:https://censor.net.ua/n3075089

Цензор Рада функционирует, - Бурбак о протесте БПП в парламенте - Цензор.НЕТ 2708
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Рада - функционирует - ключова фраза ! Як би що не було , а дострокових виборів ніхто не бажає ... бояться . Рада функционирует, - Бурбак о протесте БПП в парламенте - Цензор.НЕТ 7990
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как говорят один раз не ляшкованский шыкаладный глаз.
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Рады нет , есть несколько ОПГ которые протаскиваю свои карманные интересы, интересами народа тут и не пахнет Рада функционирует, - Бурбак о протесте БПП в парламенте - Цензор.НЕТ 1802
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Каждый из народных депутатов принимал присягу Украине,независимо от места в любой франкции праламента.Из этого следует что любой депутат представитель Закондательной Власти Украины,и никто другой,Верой и Правдой служить Народу,то есть ИЗБИРАТЕЛЯМ которые его временно наняли на Работу.
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Подпольным Указом президента РАБссии Плешивого Педофила,Сергею Кириенко присвоено звание Герой РАБссии за выдающиеся заслуги при избрании Киндер-Сюрприза на очередной президентский срок...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада функционирует, - Бурбак о протесте БПП в парламенте
 
 
 
 
 
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