 Все понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома, - Власенко

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.
"К сожалению, у всех есть абсолютно четкое восприятие того, что Петр Алексеевич - наперсточник и регулярно "кидает", и в данном случае с большой долей вероятности - кинул бы опять. Все понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома. И опять-таки, все абсолютно ясно сознают, что он специально внес 14 кандидатов на 13 мест. И для многих было очевидно, что возможны несколько тем некорректного поведения БПП во время голосования. А соответственно - и так называемых политических "кидков", - заявил Власенко.
На ремарку о том, что процедура голосования предполагала "алфавитный" подход, причем в первых двух третях списка оказались бы устраивающие Президента кандидатуры, Власенко пояснил, что процедуры голосования как таковой нет, но традиция предполагает голосование по алфавиту".
Больше о том, как нардепы отказались приступить к увольнению членов ЦИК и голосованию за новый состав читайте в статье "Под куполом ЦИКа: гуртом і Петра легше бити".
Напомним в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.
В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий досрочно объявил перерыв в заседании парламента и пригласил представителей фракций и групп к себе для консультаций.
Позже Рада 240 голосами приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов". Стоит отметить, что принять этот закон удалось без большинства голосов БПП. Прголосовали лишь 10 депутатов.
Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.
вже 4
дослівно
и в случае сомнений передаёт в Конституционный Суд.
А вы что подразумеваете под словом "Гарант" ?
Новый курс = Жити по-новому.
Вот так они все 26 лет и бегают туда- сюда, сюда- туда. Это все, что надо знать о новом Канцлере Йуле.
по версии Газпрома
все все понимают...
а три года чего-то терпели...а тут бац... и вскинулись
(в почти последний день работы, перед каникулами)
смішний анігдот!
Страшно?.....
Это я помогаю тебе пугать зрадофилов и шатунов.....
Edgar Kelwin @edgar_kelwin 23 мин.23 минуты назад
Это для лохов, верящим, что Порошенко закрыл Липецкий Roshen " ..звоните на +7 (4742) 42-59-00, сейчас в Липецке - 21:51, мы откроемся через 11 часов 19 минут, посетите наш официальный сайт. Дата обновления информации: 29 мая 2018 г. 18:59:39" http://asktel.ru/lipeck/konditerskaya/roshen_0/ …
може, швидку?
а проксями тебе контора забезпечує, чи власним коштом?
ні з ким побакланіть?
а сам хоч зрозумів, що бовкнув?
ги-и-и-и-и-и!
от довбень!
Пусть отчитаются что для народа сделали, что сделали полезного и хорошего, может Путина уговорили перейти за поребрик? Или будут только обещать, вот убёрём Порошенко и заживём)))
Напомним, во время расстрела мирно митингующих Євромайданівців в Киеве, Женя Тимошенко праздновала свой день рождения в самом дорогом отеле Рима «Hotel
Тому головному корупціонера-злодія-мальдівщика-панамського офшорника такий самий корупціонер вигідний
Нардеп від ББП переконаний, що Федеріка Могеріні - це дві різні людини, жінка і чоловік... (відео)
https://youtu.be/qApC4nNrSyI
Потому что "выборы", где уже проставлен нужный результат - это блеф и обман...
Великий классик прав.С комунячих времен все выборы сводятся к тому,что ворье меняет жулье,а на следующие выборы жулье меняет ворье.
Причем персонажи одни и те же.