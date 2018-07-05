 Все понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома, - Власенко

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

Читайте: Березюк заявил о создании искусственного кризиса в ВР: "БПП должна вернуться в зал и работать с парламентом"

"К сожалению, у всех есть абсолютно четкое восприятие того, что Петр Алексеевич - наперсточник и регулярно "кидает", и в данном случае с большой долей вероятности - кинул бы опять. Все понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома. И опять-таки, все абсолютно ясно сознают, что он специально внес 14 кандидатов на 13 мест. И для многих было очевидно, что возможны несколько тем некорректного поведения БПП во время голосования. А соответственно - и так называемых политических "кидков", - заявил Власенко.

На ремарку о том, что процедура голосования предполагала "алфавитный" подход, причем в первых двух третях списка оказались бы устраивающие Президента кандидатуры, Власенко пояснил, что процедуры голосования как таковой нет, но традиция предполагает голосование по алфавиту".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фракция БПП прекращает сегодняшнюю работу в Раде до решения вопроса обновления ЦИК, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Больше о том, как нардепы отказались приступить к увольнению членов ЦИК и голосованию за новый состав читайте в статье "Под куполом ЦИКа: гуртом і Петра легше бити".

Напомним в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий досрочно объявил перерыв в заседании парламента и пригласил представителей фракций и групп к себе для консультаций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На члена ЦИК Махницкую оказывают давление с целью ее увольнения, - ОПОРА

Позже Рада 240 голосами приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов". Стоит отметить, что принять этот закон удалось без большинства голосов БПП. Прголосовали лишь 10 депутатов.

Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.