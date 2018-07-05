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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
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Все про:Власенко (1299) ВР (22130) Порошенко (15092) ЦИК (2704)

 Все понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома, - Власенко

Народный депутат Сергей Власенко из "Батькивщины" отметил, что Президент Украины Петр Порошенко специально внес 14 кандидатов в Центральную избирательную комиссию на 13 мест.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

Читайте: Березюк заявил о создании искусственного кризиса в ВР: "БПП должна вернуться в зал и работать с парламентом"

"К сожалению, у всех есть абсолютно четкое восприятие того, что Петр Алексеевич - наперсточник и регулярно "кидает", и в данном случае с большой долей вероятности - кинул бы опять. Все понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома. И опять-таки, все абсолютно ясно сознают, что он специально внес 14 кандидатов на 13 мест. И для многих было очевидно, что возможны несколько тем некорректного поведения БПП во время голосования. А соответственно - и так называемых политических "кидков", - заявил Власенко.

На ремарку о том, что процедура голосования предполагала "алфавитный" подход, причем в первых двух третях списка оказались бы устраивающие Президента кандидатуры, Власенко пояснил, что процедуры голосования как таковой нет, но традиция предполагает голосование по алфавиту".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фракция БПП прекращает сегодняшнюю работу в Раде до решения вопроса обновления ЦИК, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Больше о том, как нардепы отказались приступить к увольнению членов ЦИК и голосованию за новый состав читайте в статье "Под куполом ЦИКа: гуртом і Петра легше бити".

Напомним в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий досрочно объявил перерыв в заседании парламента и пригласил представителей фракций и групп к себе для консультаций.

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Позже Рада 240 голосами приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов". Стоит отметить, что принять этот закон удалось без большинства голосов БПП. Прголосовали лишь 10 депутатов.

Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

Источник: https://censor.net.ua/n3075087
 
 
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Президент не несёт ответственности за нарушение конституции... Кому нужна такая конституция?...
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кому потрібні такі лахтоногі?
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Президент три года не выполнял конституцию... и ничего...
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Там одразу декілька положень порушено. Не тільки Рошен.
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а я за кыцю буду голосовать. можэ, быстрее тогда издохнет молодое питархосударство Все понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома, - Власенко - Цензор.НЕТ 9758
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по закону - президент является гарантом Конституции
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Делает с ней, что хочет...
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всего лишь делает проверку принятых Радой законов на соответствие Конституции

и в случае сомнений передаёт в Конституционный Суд.

А вы что подразумеваете под словом "Гарант" ?
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Сейчас вся оппозиция будет придумывать отмазки, почему не голосовала за новый состав ЦИК. Все понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома, - Власенко - Цензор.НЕТ 3680
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А завтра опять начнут обвинять Порошенко, что он затягивает внесение кандидатур. Все понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома, - Власенко - Цензор.НЕТ 9280
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он четыре (!) года тянул, а тут заторопился. да еще так, что внес 14 кандидатур вместо 13, чтобы срач развести по-больше.
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Нарушение конституции - которое налицо, должно приводить к немедленному импичменту...
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осталось найти нарушение Конституции...
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интересные рассуждения рошеножопых, выбирайте нас любимых не придумывайте отмазки Все понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома, - Власенко - Цензор.НЕТ 8481 , а если ваши рожы мягко говоря всем озвездинели,, и не хотим больше терпеть вас любимых под любым соусом? Все понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома, - Власенко - Цензор.НЕТ 1159
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Багато чого б міг доброго зробити для України петя за більш ніж чотири роки своєї каденції.. Не зробив.. Жадібність, брехливість та боягузство не дали петі цього зробити..
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Во, какая атака! Плотно взялись. Ладно бы этот. Меня вышиб демарш Антоши. Сверхнеожиданный.
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Очень логичный шаг делают Атоша и Аваков. Надо быстрее покидать тонущий корабль и перебегать к Йуле, потому что у нее самый высокий рейтинг. И на новой волне переизбраться. Она готова их понять и простить. Вот вам и весь Новый курс.
Новый курс = Жити по-новому.
Вот так они все 26 лет и бегают туда- сюда, сюда- туда. Это все, что надо знать о новом Канцлере Йуле.
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та у Юли рейтинг 146%

по версии Газпрома
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Наверняка, он знает больше, чем чем все остальные! да и пачкать руки грязью, которую будет невозможно отмыть делает ему честь!
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того, кто картинку выложил, на которой кацапские титушки провоцируют Майдпн
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То есть, в июле 2013-го вы пребывали в статусе Нострадамуса? Аж пять месяцев.
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та да...
все все понимают...
а три года чего-то терпели...а тут бац... и вскинулись
(в почти последний день работы, перед каникулами)
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Они так и бюджет привыкли принимать... под Новый Год...
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Почему потерявший доверие президент и "партии" с поддержкой на уровне одного процента формируют Центральную избирательную комиссию из "своих людей"?...
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КАКОЙ ОДИН ПРОЦЕНТ??????? Все понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома, - Власенко - Цензор.НЕТ 5790 МИНУС 100 ПОСЛЕ НУЛЯ
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потому что если на каждой ступеньке не поставишь своего холуя , на верх лестницы не залезешь Все понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома, - Власенко - Цензор.НЕТ 2250
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Да про порошенко уже все давно всё поняли и пусть он только даст нормальный повод и уйти ему никто не даст !!! Все понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома, - Власенко - Цензор.НЕТ 3579
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ги-и-и-и-и-и!
смішний анігдот!
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Гундяй Крестовоздвиженский - Петр Лексеевич бессмертен, как Кощей и его липецкая фабрика... и мы порохоботы верные слуги его..... Все понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома, - Власенко - Цензор.НЕТ 7534

Страшно?.....

Это я помогаю тебе пугать зрадофилов и шатунов.....

Все понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома, - Власенко - Цензор.НЕТ 1147 Edgar Kelwin‏ @edgar_kelwin 23 мин.23 минуты назад
Это для лохов, верящим, что Порошенко закрыл Липецкий RoshenВсе понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома, - Власенко - Цензор.НЕТ 3344Все понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома, - Власенко - Цензор.НЕТ 3344Все понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома, - Власенко - Цензор.НЕТ 3344 " ..звоните на +7 (4742) 42-59-00, сейчас в Липецке - 21:51, мы откроемся через 11 часов 19 минут, посетите наш официальный сайт. Дата обновления информации: 29 мая 2018 г. 18:59:39" http://asktel.ru/lipeck/konditerskaya/roshen_0/ …
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отета тебе тиркнуло!
може, швидку?
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всі розуміють що власенко те свистить з-під йуліної спідниці
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А что им еще делать? Надо сегодняшний обосрамс информационно перебить. Вот и выдумывают причины: то 3 года не подавал, то число кандидатов не устраивает, то еще что... Плохие танцоры надоели.
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да, борыга сегодня со своим кодляком дал сракочя
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Че то тихо так без порохоботов, аж скучно стало, ау вы хде?
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Утфіль з лахти і за них пока ко-ко-ко тягне,потім вони йому лайки для звіту в ольгіно на центральний офіс накидають,каманда
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молодець, підготувався!
а проксями тебе контора забезпечує, чи власним коштом?
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Уже коллажи приготовили, основательно готовятся к свержению президента.
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Его свергать не надо. И даже Майдан для него не нужен. Капец в этот раз и без Майдана наступит.
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Ребята, я вам открою секрет Полишинеля: Порошенко устраивает и проверенный временем Охендовский, и новый состав, где будет президентское большинство. Те, кто сегодня не голосовал, отморозили уши даже не назло кому-нибудь, а просто так. Все понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома, - Власенко - Цензор.НЕТ 4087
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Ти вважаєш, що вибори можуть бути визнані Україною і світом легітимними, за нелигітимного складу ЦВК, котрий їх організовує та контролює?
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Пока не назначен новый состав, старый обязан выполнять свои функции. Тут нет понятия "легитимность". Все понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома, - Власенко - Цензор.НЕТ 3852
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Не видавай бажане тобою за дійсне.. Ближче до 31 березня - може й зрозумієш.. Петя значно звузив поле для свого маневру й значно посилив тиск на свою сиву кучеряву маківку..
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это всё, что может ваш барыга сказать, не более
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Какой дурак с тобой бакланіть будет? Иди лижи!
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Отправите Гносю в отставку, пгокугога - премьером, и все буде добре. Ой, забув - не будете давати інтерв'ю та свідчення про крадійство соєвої команди та гідранта особисто.
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Для полноты картины хорошо бы еще и мнение бывшей жены Власенко услышать .
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Окунская знает о всех интимах,Наталья ох,ещё та Экс-жена..!!
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Две свиньи , выбирать какая свинья лучше - рыться в одной помойке .
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Зачем менять незаменимых? Проверенные временем на продажность, главное не как голосуют, а как считают. Охрендовский посчитает так как нужно, Пэтя хорошо заплатит, украденных у народа денег не жалко.....................
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Шо опять?))Как грибы после дождя повылазили.Не слышно и не видно было все эти годы .
Пусть отчитаются что для народа сделали, что сделали полезного и хорошего, может Путина уговорили перейти за поребрик? Или будут только обещать, вот убёрём Порошенко и заживём)))
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Вот Юля сегодня обвинила Порошенко в том, что тот готовится напасть на Украину. А что делать? Все понимают, что Порошенко 3 года осознанно не вносил новый состав Центризбиркома, - Власенко - Цензор.НЕТ 7731
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Какое там хочет, она сказала, что уже напал на Украину напару с ДНРЛНР, а путин бедняга белый и пушистый.
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если гарант делает что хочет - почему бы и нам тоже
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Центральная избирательная комиссия должна формироваться общественными организациями, которые не связаны с действующей в данный момент властью...
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Которые бояться декларировать кто их спонсирует...
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Мосийчук: Свадьба Тимошенко - плевок в лицо Героев АТО.

Напомним, во время расстрела мирно митингующих Євромайданівців в Киеве, Женя Тимошенко праздновала свой день рождения в самом дорогом отеле Рима «Hotel
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звідки у сучасного підра-хуя вілла за 10 000 000 доларів?
Тому головному корупціонера-злодія-мальдівщика-панамського офшорника такий самий корупціонер вигідний
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Эти всегда договорятся. Петя- Юля это просто рокировка. И все.
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Власенко, хватит лизать пи*ду бабе Юле!!! Сифилис заразный
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Людоньки,за що нам це
Нардеп від ББП переконаний, що Федеріка Могеріні - це дві різні людини, жінка і чоловік... (відео)


https://youtu.be/qApC4nNrSyI
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ну , Зоряну зі Шкіряком можна - чому ж Федерікі з Могеріні не можна ?
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Выбор тех, кто будет считать - важнее самих выборов...
Потому что "выборы", где уже проставлен нужный результат - это блеф и обман...
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Петя умудрився за менше ніж 9-ть місяців до виборів опинитись і в цейтноті , і в цугцвангці.. Потужно!
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Просто у президента Порошенко были другие заботы. Власенко демагог и популист.
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Все понимают шо вы прошлое . Выносить нужно всех. Хороший депутат в хорошем гробу , плохой в плохом .
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Шоколадник ніякий президент, а баба - коса таке ж саме зло з кремлівським окрасом, пішли вони всі під три чорти!
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гилляка к лоле приближается. И не избежать ей ее, и не сбежать лоле на историческую родину.
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народу сообщили? ст.5 конституции-Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.Ніхто не може узурпувати державну владу....или идет он этот народ..
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Справедливості раді, треба сказати, що місцеве самоврядування у нас слабке, і взагалі є не більше ніж в 24% громад.
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Прежде, чем обсуждать и утверждать список "кандидатур президента" следует потребовать от него отчёта о причинах нарушения им в течение трёх лет конституции... Следствием должен быть импичмент...
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А как потрох без коррумпированного ВЦИк взять в Харьковской области более 80% голосов?
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Если бы выборы что то решали,народ к ним не допускали бы.(Марк Твен).
Великий классик прав.С комунячих времен все выборы сводятся к тому,что ворье меняет жулье,а на следующие выборы жулье меняет ворье.
Причем персонажи одни и те же.
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