 С погибшим на Донбассе морпехом Эдуардом Федоровым простились на Черкасщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке капелан 36-й бригады Андрей Зеленский

Эдуард Юрьевич получил пулевое ранeние 27 июня, во время обстрела противником наших позиций. Почти пять суток врачи военно-мeдичниго Клинического цeнтр Северного рeгиона (Харьков) боролись за жизнь нашего морпеха, но 2 июля, около 21.00 сeрцe воина остановилось.

Эдуард Юрьевич Федоров родился 10.08.1996 года в селе Валява Городищенского района Черкасской области. После школы учился в Шевченковском колледже Уманского национального университета садоводства. Весной 2016 г. подписал с ВСУ контракт. Проходил обучение в 169-м учебном центре "Десна". После обучения был зачислен в состав 503-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты. Весной этого года Эдуард Юрьевич женился. У Героя остались мама, сестра, младший брат и беременная жена.