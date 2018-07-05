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 С погибшим на Донбассе морпехом Эдуардом Федоровым простились на Черкасщине. ФОТО

Сегодня, 5 июля, в селе Валява Городищенского района Черкасской области состоялось прощание с погибшим морпехом 36-й отдельной бригады морской пехоты матросом, наводчиком Федоровым Эдуардом Юрьевичем, который скончался 2 июня в военном госпитале города Харьков от ранений, понесенных в районе села Водяное Донецкой области .

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке капелан 36-й бригады Андрей Зеленский

Эдуард Юрьевич получил пулевое ранeние 27 июня, во время обстрела противником наших позиций. Почти пять суток врачи военно-мeдичниго Клинического цeнтр Северного рeгиона (Харьков) боролись за жизнь нашего морпеха, но 2 июля, около 21.00 сeрцe воина остановилось.

Эдуард Юрьевич Федоров родился 10.08.1996 года в селе Валява Городищенского района Черкасской области. После школы учился в Шевченковском колледже Уманского национального университета садоводства. Весной 2016 г. подписал с ВСУ контракт. Проходил обучение в 169-м учебном центре "Десна". После обучения был зачислен в состав 503-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты. Весной этого года Эдуард Юрьевич женился. У Героя остались мама, сестра, младший брат и беременная жена.

С погибшим на Донбассе морпехом Эдуардом Федоровым простились на Черкасщине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3075086
 
 
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