 Генпрокурор Луценко подписал приказ о создании департамента процессуального руководства по делам, подследственным Госбюро расследований

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

В тексте отмечается: "В соответствии со ст. 29 и п. 4 Заключительных и переходных положений Закона Украины "О Государственном бюро расследований" Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 2 июля 2018 подписал приказ о создании в структуре и штатном расписании Генеральной прокуратуры Украины Департамента процессуального руководства по уголовным производствам, подследственным Государственному бюро расследований, в составе 3 управлений и 2 отделов на правах отдельных структурных подразделений.

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В компетенцию одного из управлений вновь созанного Департамента, а именно Управление процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата Государственного бюро расследований, входить осуществление надзора за соблюдением Государственным бюро расследований законов при проведении досудебного расследования.

Два других управления в составе указанного Департамента - Управление процессуального руководства по уголовным производствам следователей Главного следственного управления и Управления организации процессуального руководства по уголовным производствам следственных региональных прокуратур созданы с целью оптимизации функции процессуального руководства в тех производствах, которые до начала деятельности Государственного бюро расследований открыты следователями органов прокуратуры и находятся на стадии досудебного расследования.

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Одновременно, в соответствии с указанным приказом Генерального прокурора Украины, в структуре и штатном расписании Генеральной прокуратуры ликвидированы два структурных подразделения ведомства - Департамент процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата и управления надзорной деятельности по уголовным производствам следственных органов Главного следственного управления".

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