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 Генпрокурор Луценко подписал приказ о создании департамента процессуального руководства по делам, подследственным Госбюро расследований

Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал приказ о создании Департамента процессуального руководства по уголовным производствах, подследственных Государственном бюро расследований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко. 

В тексте отмечается: "В соответствии со ст. 29 и п. 4 Заключительных и переходных положений Закона Украины "О Государственном бюро расследований" Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 2 июля 2018 подписал приказ о создании в структуре и штатном расписании Генеральной прокуратуры Украины Департамента процессуального руководства по уголовным производствам, подследственным Государственному бюро расследований, в составе 3 управлений и 2 отделов на правах отдельных структурных подразделений.

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В компетенцию одного из управлений вновь созанного Департамента, а именно Управление процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата Государственного бюро расследований, входить осуществление надзора за соблюдением Государственным бюро расследований законов при проведении досудебного расследования.

Два других управления в составе указанного Департамента - Управление процессуального руководства по уголовным производствам следователей Главного следственного управления и Управления организации процессуального руководства по уголовным производствам следственных региональных прокуратур созданы с целью оптимизации функции процессуального руководства в тех производствах, которые до начала деятельности Государственного бюро расследований открыты следователями органов прокуратуры и находятся на стадии досудебного расследования.

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Одновременно, в соответствии с указанным приказом Генерального прокурора Украины, в структуре и штатном расписании Генеральной прокуратуры ликвидированы два структурных подразделения ведомства - Департамент процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата и управления надзорной деятельности по уголовным производствам следственных органов Главного следственного управления".

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Источник: https://censor.net.ua/n3075085
 
 
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Понятно... Оклады, машины, секретарши, льготы.
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Интересно,Юра уже выучился на прокурора,или ещё учится?
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он мауп осиливает, после маупа главными министрами становятся
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Гідна відповідь на провокації: українські бійці розгромили ворожу ДРГ на Горлівському напрямку
За даними розвідки, одного диверсанта знищено, ще 6 були поранені
https://www.5.ua/regiony/hidna-vidpovid-na-provokatsii-ukrainski-biitsi-rozghromyly-vorozhu-drh-na-horlivskomu-napriamku-173019.html
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ну чуть не в эту тему - интересуюсь, есть инфо, какие деиствия к прокурорам, которые в количестве х-надцать тушь не явились в суд по кернесу, ну того который грозилса некоторых на нуль умножить?
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Помнится Луценко бегал на акциях против корупционера ублюдка Кучмы в порватой кепке .А тут вдруг стал миллионером . живёт во дворце в 800 квадратных метров , оформленным на нищего тестя , мерседесы с водителями появились , жена Ирина Луценко сумочкит покупает по 70 тысяч долларов
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це скритная дочка генплокулола югика луценка? Генпрокурор Луценко підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва у справах, підслідних Державному бюро розслідувань. - Цензор.НЕТ 9670
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Мозг атрофирован ? Язык высунут .
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"Corporate raiding in Ukraine has grown each year since 2014, according to the Prosecutor General's Office. There were 414 corporate raids reported in 2017, compared to 234 raids reported in 2014." Anders Åslund
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Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал приказ о создании Департамента процессуального руководства по уголовным производствах, подследственных Государственном бюро расследований.Источник: https://censor.net.ua/n3075085

Югик ты сам понял, что ты подписал. Генпрокурор Луценко підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва у справах, підслідних Державному бюро розслідувань. - Цензор.НЕТ 4983
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ще не всі друзі прикоритилися, ще є що вижати з бюджету, але треба це якось елегантно упакувати для публіки... Стая вовків чи група товарищів? Ні, Департамент процесуального .....
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ще одне учрежденія дармоїдів родичів.
українці, ще потуже пояса затягуйте !
слава яй
цям !
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Я дважды прочитал название этого нового, мудреного... как бы его поделикатней назвать... О! Нашел: органа созданного. Так мне интересно: а Юрик, перед подписью, сам-то до конца прочитал это название? А я- сомневаюсь.
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same here.
не знаю чем етот департамент будет заниматься,
видимо процессуально руководить делами,
подследственными Госбюро расследований.
я не смог перевести ето с бюрократического на любой человеческий...
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снова плодят народу на шею бездельников - нахлебников................. Генпрокурор Луценко підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва у справах, підслідних Державному бюро розслідувань. - Цензор.НЕТ 2218
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лахто, а чого скромно мовчите, що у хлопчика у трусіках, що розіп'яли у Слов'янську сьогодні день розп'яття?
вже 7 рочків би виповнилося, міг би до школи піти!
а хунта взяла і... ехе-хе!...
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так выпьем же за создание нового... э .... органа..
( ибо.... ото - "Департамент процессуального руководства по уголовным производствам, подследственных Государственном бюро расследований" - ни за что не выговорить и в трезвом виде... а уж понять на фига...)
(почти как....в недрах тундры выдры в гетрах тырят в ведра ядра кедров) Генпрокурор Луценко підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва у справах, підслідних Державному бюро розслідувань. - Цензор.НЕТ 2480
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Зарплату 15 миллионов в год, как алкашу, который гонял по двору пьяным на авто.
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Короче, кто не бухает, тот не поймет, что за орган создал югик. Вот я не понял, например, что это такое, но четко понимаю что создана хреновина, куда пристроят кумовей, сватов, племянников...
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Я- вынужденно- не бухаю. Работа интенсивная. Потому и прочитал название дважды. Пичалька. Не помогло.
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Я тебе больше скажу, я уже три по 0.5 пива оприходовал и не понимаю. Самогончик тестя нельзя, рано вставать и за руль, а так может после него просветление настало, шо там югик создает😀
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В компетенцию одного из управлений вновь созанного Департамента, а именно Управление процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата Государственного бюро расследований, входить осуществление надзора за соблюдением Государственным бюро расследований законов при проведении досудебного расследования.Источник: https://censor.net.ua/n3075085

Короче, не там запятая, досвидос.Ще один ненужный ланцюг цепи короче.Семеро с ложкой,один с сошкой Генпрокурор Луценко підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва у справах, підслідних Державному бюро розслідувань. - Цензор.НЕТ 7797
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алкаш реально розчарував!
НІЧОГО для генпрокуратури не зробив, тільки грабував!
Тюрма його нічого не навчила мабуть буде там знов до кінця життя сидіти
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГенпрокурор Луценко подписал приказ о создании департамента процессуального руководства по делам, подследственным Госбюро расследований
 
 
 
 
 
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