 Генпрокурор Луценко подписал приказ о создании департамента процессуального руководства по делам, подследственным Госбюро расследований

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
В тексте отмечается: "В соответствии со ст. 29 и п. 4 Заключительных и переходных положений Закона Украины "О Государственном бюро расследований" Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 2 июля 2018 подписал приказ о создании в структуре и штатном расписании Генеральной прокуратуры Украины Департамента процессуального руководства по уголовным производствам, подследственным Государственному бюро расследований, в составе 3 управлений и 2 отделов на правах отдельных структурных подразделений.
В компетенцию одного из управлений вновь созанного Департамента, а именно Управление процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата Государственного бюро расследований, входить осуществление надзора за соблюдением Государственным бюро расследований законов при проведении досудебного расследования.
Два других управления в составе указанного Департамента - Управление процессуального руководства по уголовным производствам следователей Главного следственного управления и Управления организации процессуального руководства по уголовным производствам следственных региональных прокуратур созданы с целью оптимизации функции процессуального руководства в тех производствах, которые до начала деятельности Государственного бюро расследований открыты следователями органов прокуратуры и находятся на стадии досудебного расследования.
Одновременно, в соответствии с указанным приказом Генерального прокурора Украины, в структуре и штатном расписании Генеральной прокуратуры ликвидированы два структурных подразделения ведомства - Департамент процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата и управления надзорной деятельности по уголовным производствам следственных органов Главного следственного управления".
За даними розвідки, одного диверсанта знищено, ще 6 були поранені
https://www.5.ua/regiony/hidna-vidpovid-na-provokatsii-ukrainski-biitsi-rozghromyly-vorozhu-drh-na-horlivskomu-napriamku-173019.html
Югик ты сам понял, что ты подписал.
українці, ще потуже пояса затягуйте !
слава яй
цям !
не знаю чем етот департамент будет заниматься,
видимо процессуально руководить делами,
подследственными Госбюро расследований.
я не смог перевести ето с бюрократического на любой человеческий...
вже 7 рочків би виповнилося, міг би до школи піти!
а хунта взяла і... ехе-хе!...
( ибо.... ото - "Департамент процессуального руководства по уголовным производствам, подследственных Государственном бюро расследований" - ни за что не выговорить и в трезвом виде... а уж понять на фига...)
(почти как....в недрах тундры выдры в гетрах тырят в ведра ядра кедров)
Короче, не там запятая, досвидос.Ще один ненужный ланцюг цепи короче.Семеро с ложкой,один с сошкой
НІЧОГО для генпрокуратури не зробив, тільки грабував!
Тюрма його нічого не навчила мабуть буде там знов до кінця життя сидіти