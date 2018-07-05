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 Чиновник Кировоградской ОГА задержан при получении 6 тыс. грн взятки, - прокуратура

Правоохранителями при получении взятки задержан начальник отдела одного из департаментов Кировоградской областной государственной администрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кировоградской области.

Чиновник  вымогал 6 тыс. грн от частного предпринимателя за содействие в решении вопроса о подписании договора на установление определенного оборудования.

При получении взятки чиновник задержан в служебном кабинете.

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Взяточнику уже объявлено подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду действия с использованием предоставленной ей служебного положения). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3075084
 
   
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скоро сало, цыбулю, мед, табак-самосад и тушку гуски... будут брать Чиновника Кіровоградської ОДА затримали під час одержання 6 тис. грн хабара, - прокуратура - Цензор.НЕТ 148
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Пусть скажет спасибо что его автомобиль ещё не подорвали
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Конечно нарушение закона , но это туфта полная .Заезжаем в Конча -Заспу в эти царские так называемые сёда - всех расстреливаем это все враги Украинского Народа которые убили миллионы Украинских граждан
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Позор! Что это за взятка? Всего 9 и даже не в валюте.
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сколько подали , столько и подобрал , непропадать же добру !
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Каждый чиновник среднего сословия в Киеве или депутан зрады за один раз в кабаке после "работы" за ужином прожирает-пропивает минимум от 2 000 гр до 6 000 гривен за один раз в кабаке, перед тем, какего тело охранники отвезут домой в Конче-Заспу. Смешно бля читать высеры для нищего лохтората,
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Это каким дебилом нужно быть!!! Чиновника Кіровоградської ОДА затримали під час одержання 6 тис. грн хабара, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7323
Пы.Сы. А разве не через Prozorro должно происходить "установление определенного оборудования" !?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник Кировоградской ОГА задержан при получении 6 тыс. грн взятки, - прокуратура
 
 
 
 
 
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