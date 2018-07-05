 Чиновник Кировоградской ОГА задержан при получении 6 тыс. грн взятки, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кировоградской области.
Чиновник вымогал 6 тыс. грн от частного предпринимателя за содействие в решении вопроса о подписании договора на установление определенного оборудования.
При получении взятки чиновник задержан в служебном кабинете.
Взяточнику уже объявлено подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду действия с использованием предоставленной ей служебного положения). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Пы.Сы. А разве не через Prozorro должно происходить "установление определенного оборудования" !?