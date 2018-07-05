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Все про:Великобритания (1896) отравление (1060)

 Скотланд-Ярд связал расследование нового отравления с делом Скрипалей

Скотланд-Ярд опубликовал сообщение, в котором говорится о том, что основной линией расследования отравления двух человек в Эймсбери будет связь этого дела с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Как передает Цензор.НЕТ, текст заявления  опубликован на официальном сайте  Скотланд-Ярда.

"Расследование покушения на Скрипалей продолжается, следователи продолжают собирать все необходимые доказательства. Вероятность того, что два расследования могут быть связаны отчетливо является основной линией расследования полиции", — говорится в тексте сообщения.

Вместе с этим, в Скотланд-Ярде подчеркнули, что на данный момент свидетельства того, что жертвы нового отравления посещали места, где были отравлены Скрипали, отсутствуют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания собирает комитет по чрезвычайным ситуациям из-за нового отравления "Новичком"

Источник: https://censor.net.ua/n3075081
 
 
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БОЛЬШОЙ и ТОЛСТЫЙ уже летит к вам расеянцы))
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диаметр и глубина санкций будет рассширена))))
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Почему чемпионат по футболу не провели в Англии?
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этот продажный продажный спортивный мир, а еще о коррупции в Украине пишут
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Може Трамп и будет заигрывать с хуйлом, но токо не бриты.
Кацапы хотели скреативить (убить человека эдаким хитрожопым образом), но влипли в дерьмо по самые помидоры.
Лондон - экономическая столица Мира, и уж бриты насыпят кацапам стоко перца и соли на заголённую ихнюю плоть, шо жечь будет неподецки!
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Ничего бриты не сделают, на парашке закон о возмещении потерь от санкций с простого люда, фуйлу или ротенбергу пофиг, будет у них по 100 млрд или по 50, и одновременно им пофиг что баба Маша будет получать вместо 10 000 рублей всего 5000 .
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Дурак ты , буков...
Это для тебя, нищеброда, два доллара - богатство. А для Ротенберга уменьшение капитализации активов с 100 млрд. до 50 - повод для суицида. К тому же его токсичность" гарантированно изолирует его от остального бизнесового мира.
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Поживём - увидим. Но я придерживаюсь другого мнения.
То шо у кацапов ( впрочем, как и у нас) возмещение потерь олигархов сдирается с простого люда - это для их хорошо , но мало.
Они (олигархи) владеют кучей недвижимости и кучей активов непосредственно в Англии. Они привыкли там жить и менять свой комфорт на засранные берёзки, они никак не собираются. И бриты про это прекрасно знают, и будут перекрывать им доступ к их привычным ништякам...
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Они за Лондон, как деды за Сталинград держатся.
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Надо же! Увязали с делом Скрипалей. А шо, могло быть как-то иначе? Например, увязать с газовой атакой у Ипра, в 1915-м.
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Какие мысли Андрей, вот нафига это нужно кому то, двух англов средних лет траванули. Спецы работают без ненужных жертв обычно.
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Кто-то стрелки на самих бритов переводит. Если ещё будут жертвы подобного, то так и есть. Я даже догадываюсь- кто именно переводит.
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запасной контейнер с агентом скинули в другом месте. И сейчас он "выстрелил".
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связал или только пустили утку, время покажет. Возможно ход кремлепортянок - сделать всё чтоб в конце окозалось - ну вот же, доказательства на чешкии след, а обвиняли рассею в отравление Скрипалей, так что
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И правильно сделали, что связали. Не только ж на Цензоре правильная аналитика
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ФСБ по ошибке отравили двух алкашей, которые плохо говорили про Путина..
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«Газпром» раскрыл информацию о своих активах в Великобритании по требованию суда по иску «Нафтогаза Украины» .

Как сообщает «Интерфакс», среди них есть пакет акций Nord Stream AG, который находится в залоге по привлеченному финансированию.
«Это не означает нового обременения акций Nord Stream AG или их передачу каким-то образом в пользу "Нафтогаза Украины". Еще 22 июня "Газпром" узнал, что английский суд 18 июня запретил любые сделки с активами "Газпрома" на территории Англии и Уэльса», - говорится в сообщении «Газпрома».
Зампред правления ПАО «Газпром» Александр Медведев заявил, что «Газпром» выполняет все законы государств, где осуществляет деятельность, и все законные предписания судов.
«Так, сегодня мы получили согласие Минэнерго России на раскрытие информации об активах компании на территории Англии и Уэльса по требованию английского суда и раскрыли эту информацию в порядке, установленном судом. При этом, безусловно, "Газпром" будет продолжать оспаривать все действия "Нафтогаза" по исполнению решения Стокгольмского арбитража. Шведский суд однозначно постановил, что исполнение должно быть приостановлено до решения по нашей апелляции. "Газпром" также продолжает оспаривать решения Стокгольмского арбитража по спорам с "Нафтогазом Украины", поскольку считает, что эти решения вынесены с серьезными нарушениями», - сказал он.
19 июня Суд Лондона решил заморозить активы «Газпрома» в Великобритании по иску «Нафтогаза Украины. «Газпром» в течение 48 часов с момента получения судебного приказа должен предоставитт "Нафтогазу" список своих активов на территории Англии и Уэльса.
О том, что это решение означает для «Газпрома», насколько серьезны активы компании в Великобритании, The Insider рассказал партнер компании RusEnergy Михаил Крутихин.
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если внезапно обнаружится что у раши на самом деле нет ядерной бомбы, то ее отымеют за все дела все кому не лень, причем в извращенной форме и с особым цинизъмом
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСкотланд-Ярд связал расследование нового отравления с делом Скрипалей
 
 
 
 
 
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