 Скотланд-Ярд связал расследование нового отравления с делом Скрипалей

Как передает Цензор.НЕТ, текст заявления опубликован на официальном сайте Скотланд-Ярда.
"Расследование покушения на Скрипалей продолжается, следователи продолжают собирать все необходимые доказательства. Вероятность того, что два расследования могут быть связаны отчетливо является основной линией расследования полиции", — говорится в тексте сообщения.
Вместе с этим, в Скотланд-Ярде подчеркнули, что на данный момент свидетельства того, что жертвы нового отравления посещали места, где были отравлены Скрипали, отсутствуют.
Кацапы хотели скреативить (убить человека эдаким хитрожопым образом), но влипли в дерьмо по самые помидоры.
Лондон - экономическая столица Мира, и уж бриты насыпят кацапам стоко перца и соли на заголённую ихнюю плоть, шо жечь будет неподецки!
Это для тебя, нищеброда, два доллара - богатство. А для Ротенберга уменьшение капитализации активов с 100 млрд. до 50 - повод для суицида. К тому же его токсичность" гарантированно изолирует его от остального бизнесового мира.
То шо у кацапов ( впрочем, как и у нас) возмещение потерь олигархов сдирается с простого люда - это для их хорошо , но мало.
Они (олигархи) владеют кучей недвижимости и кучей активов непосредственно в Англии. Они привыкли там жить и менять свой комфорт на засранные берёзки, они никак не собираются. И бриты про это прекрасно знают, и будут перекрывать им доступ к их привычным ништякам...
злочини припікають
Как сообщает «Интерфакс», среди них есть пакет акций Nord Stream AG, который находится в залоге по привлеченному финансированию.
«Это не означает нового обременения акций Nord Stream AG или их передачу каким-то образом в пользу "Нафтогаза Украины". Еще 22 июня "Газпром" узнал, что английский суд 18 июня запретил любые сделки с активами "Газпрома" на территории Англии и Уэльса», - говорится в сообщении «Газпрома».
Зампред правления ПАО «Газпром» Александр Медведев заявил, что «Газпром» выполняет все законы государств, где осуществляет деятельность, и все законные предписания судов.
«Так, сегодня мы получили согласие Минэнерго России на раскрытие информации об активах компании на территории Англии и Уэльса по требованию английского суда и раскрыли эту информацию в порядке, установленном судом. При этом, безусловно, "Газпром" будет продолжать оспаривать все действия "Нафтогаза" по исполнению решения Стокгольмского арбитража. Шведский суд однозначно постановил, что исполнение должно быть приостановлено до решения по нашей апелляции. "Газпром" также продолжает оспаривать решения Стокгольмского арбитража по спорам с "Нафтогазом Украины", поскольку считает, что эти решения вынесены с серьезными нарушениями», - сказал он.
19 июня Суд Лондона решил заморозить активы «Газпрома» в Великобритании по иску «Нафтогаза Украины. «Газпром» в течение 48 часов с момента получения судебного приказа должен предоставитт "Нафтогазу" список своих активов на территории Англии и Уэльса.
О том, что это решение означает для «Газпрома», насколько серьезны активы компании в Великобритании, The Insider рассказал партнер компании RusEnergy Михаил Крутихин.