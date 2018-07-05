 Скотланд-Ярд связал расследование нового отравления с делом Скрипалей

Как передает Цензор.НЕТ, текст заявления опубликован на официальном сайте Скотланд-Ярда.

"Расследование покушения на Скрипалей продолжается, следователи продолжают собирать все необходимые доказательства. Вероятность того, что два расследования могут быть связаны отчетливо является основной линией расследования полиции", — говорится в тексте сообщения.

Вместе с этим, в Скотланд-Ярде подчеркнули, что на данный момент свидетельства того, что жертвы нового отравления посещали места, где были отравлены Скрипали, отсутствуют.

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