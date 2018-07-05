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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:ВР (22130) ЦИК (2704) Червакова (46) Народный фронт (1200) Блок Петра Порошенко (1507)

 "Зеркальное воспроизведение 2007 года", - Червакова о голосовании "Народного фронта" в Раде без БПП

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ольга Червакова возмутилась сегодняшней ситуации в парламенте, когда Верховная Рада смогла продолжить работу несмотря на демарш БПП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"240 на табло - зеркальное воспроизведение 2007 года, когда БЮТ (Блок Юлии Тимошенко. - Ред.) и НУНС (Блок "Наша Украина - Народная самооборона". - Ред.) покинули парламент. Их бывшие партнеры социалисты создали коалицию с регионалами и коммунистами, которая, по иронии судьбы, контролировался именно 240 голосов. Потом вся эта тусовка маргинализировалась, превратилась в "депутатское собрание", ибо насобирать 226 было трудно. Зато "антикризисная" коалиция упорно слала проклятия в адрес президента, используя парламентскую трибуну", - напомнила нардеп.

"Теперь на месте социалистов - Народный фронт. Сегодня они щеголяли новой политической шуткой, мол, БПП расшифровывается "без Петра пройдем". Идите. Флаг в руки. Но эта дорога - в ад. Именно туда направляются те, кто вместо нужных для страны решений собирают 240 для сведения политических счетов", - резюмировала Червакова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция БПП не вернется в сессионный зал, пока наши коллеги не пойдут на замену и обновление состава ЦИК, - Гончаренко

Ранее в четверг народные депутаты оказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий досрочно объявил перерыв в заседании парламента и пригласил представителей фракций и групп к себе для консультаций.

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Позже Рада 240 голосами приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов". Стоит отметить, что принять этот закон удалось без большинства голосов БПП. Прголосовали лишь 10 депутатов.

Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

Зеркальное воспроизведение 2007 года, - Червакова о голосовании Народного фронта в Раде без БПП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3075080
 
 
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Депутатов отправить всех на фронт в окопы с температурой +40 градусов,пусть там шуткуют В "Блоке Петра Порошенко" возмущены голосованием "Народного фронта" в Раде без БПП - Цензор.НЕТ 7979
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какая паскудная говорящая фамилия - Червякова, одно хоть не Крысина
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Из какого округа эта чмара?
В чей постели она манда-т депутатши помучила У "Блоці Петра Порошенка" обурені голосуванням "Народного фронту" у Раді без БПП - Цензор.НЕТ 9426?
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проблема....домовляться. а піпел за це заплате...і гречки трохи отримає
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Коалиции нет, а она что то там кукарекает.
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БПП расшифровывается "без Петра пройдем"Источник: https://censor.net.ua/n3075080 - Будка захиталась і свині верещать ! У "Блоці Петра Порошенка" обурені голосуванням "Народного фронту" у Раді без БПП - Цензор.НЕТ 5316
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У панамских патриотов начало полыхать?
А че так?.. Стулья не поделили?
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Тонко подмечено, похоже фронт плавно смещается в сторону Юли.
Ну там и Турчинов наверно хитро улыбается
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Интеровская проститутка учит морали. Мрак! Это то же самое, что проповедь Порошенко - не укради!
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Интеровская проститутка учит морали. Мрак! Это то же самое, что проповедь Порошенко - не укради!
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сегодня это не удалось, если бы он не пожадничал и заплатил Ляшко и Хомутыннику столько, сколько они просили для назначения подконтрольного ему состава Центральной избирательной комиссии.Институт избирательных комиссий должен быть упразднен и заменен на дешевую и устойчивую к фальсификациям электронную систему. Сегодняшние технологии это позволяют. В швейцарском городе Цуг, например, с 25 июня по 1 июля был успешно проведен тестовый городской референдум на блокчейне. Люди просто зашли в свое мобильное приложение, авторизовались через свою электронную ID-карту и нажали нужную кнопку. Ничего сложного в этом нет, вся сложность полностью скрыта от обычных пользователей, но при этом обеспечивает абсолютную защиту от фальсификаций результатов волеизъявления людей. Пипел, ти як міркуєшь? ст.5 Конституції тебе не сиктим?
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БПП може "переконати" 15 голосів . Всього лиш 15 .😎
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При старом ВЦИК народ Украины ни одни выборы не признает. Любая власть "избранная" старым ВЦИК будет нелегитимна.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Зеркальное воспроизведение 2007 года", - Червакова о голосовании "Народного фронта" в Раде без БПП
 
 
 
 
 
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