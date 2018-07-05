 В "Блоке Петра Порошенко" возмущены голосованием "Народного фронта" в Раде без БПП

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"240 на табло - зеркальное воспроизведение 2007 года, когда БЮТ (Блок Юлии Тимошенко. - Ред.) и НУНС (Блок "Наша Украина - Народная самооборона". - Ред.) покинули парламент. Их бывшие партнеры социалисты создали коалицию с регионалами и коммунистами, которая, по иронии судьбы, контролировался именно 240 голосов. Потом вся эта тусовка маргинализировалась, превратилась в "депутатское собрание", ибо насобирать 226 было трудно. Зато "антикризисная" коалиция упорно слала проклятия в адрес президента, используя парламентскую трибуну", - напомнила нардеп.

"Теперь на месте социалистов - Народный фронт. Сегодня они щеголяли новой политической шуткой, мол, БПП расшифровывается "без Петра пройдем". Идите. Флаг в руки. Но эта дорога - в ад. Именно туда направляются те, кто вместо нужных для страны решений собирают 240 для сведения политических счетов", - резюмировала Червакова.

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Ранее в четверг народные депутаты оказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий досрочно объявил перерыв в заседании парламента и пригласил представителей фракций и групп к себе для консультаций.

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Позже Рада 240 голосами приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов". Стоит отметить, что принять этот закон удалось без большинства голосов БПП. Прголосовали лишь 10 депутатов.

Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.