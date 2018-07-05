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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:ВР (22130) ЦИК (2704) Червакова (46) Народный фронт (1200) Блок Петра Порошенко (1507)

 В "Блоке Петра Порошенко" возмущены голосованием "Народного фронта" в Раде без БПП

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ольга Червакова возмутилась сегодняшней ситуации в парламенте, когда Верховная Рада смогла продолжить работу несмотря на демарш БПП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

Читайте: Этот кризис создан президентом искусственно, - Антон Геращенко

"240 на табло - зеркальное воспроизведение 2007 года, когда БЮТ (Блок Юлии Тимошенко. - Ред.) и НУНС (Блок "Наша Украина - Народная самооборона". - Ред.) покинули парламент. Их бывшие партнеры социалисты создали коалицию с регионалами и коммунистами, которая, по иронии судьбы, контролировался именно 240 голосов. Потом вся эта тусовка маргинализировалась, превратилась в "депутатское собрание", ибо насобирать 226 было трудно. Зато "антикризисная" коалиция упорно слала проклятия в адрес президента, используя парламентскую трибуну", - напомнила нардеп.

"Теперь на месте социалистов - Народный фронт. Сегодня они щеголяли новой политической шуткой, мол, БПП расшифровывается "без Петра пройдем". Идите. Флаг в руки. Но эта дорога - в ад. Именно туда направляются те, кто вместо нужных для страны решений собирают 240 для сведения политических счетов", - резюмировала Червакова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция БПП не вернется в сессионный зал, пока наши коллеги не пойдут на замену и обновление состава ЦИК, - Гончаренко

Ранее в четверг народные депутаты оказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий досрочно объявил перерыв в заседании парламента и пригласил представителей фракций и групп к себе для консультаций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На члена ЦИК Махницкую оказывают давление с целью ее увольнения, - ОПОРА

Позже Рада 240 голосами приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов". Стоит отметить, что принять этот закон удалось без большинства голосов БПП. Прголосовали лишь 10 депутатов.

Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

В Блоке Петра Порошенко возмущены голосованием Народного фронта в Раде без БПП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3075080
 
 
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Как же вы ДОСТАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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А шо, весь Центрвиборчком повинен бути з будки. Хіба нє?
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будка даже обижается почему не так как она хочет В "Блоке Петра Порошенко" возмущены голосованием "Народного фронта" в Раде без БПП - Цензор.НЕТ 1728
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В их случае уж точно "Чем шире наши морды - тем плотнее наши ряды!".. В "Блоке Петра Порошенко" возмущены голосованием "Народного фронта" в Раде без БПП - Цензор.НЕТ 3084 Вот это "генофонд нации", не приведи Бог.. В "Блоке Петра Порошенко" возмущены голосованием "Народного фронта" в Раде без БПП - Цензор.НЕТ 9617
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Таню, класти на них треба так, як вони ложили на нас...
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А до выборов еще далеко. Чем ближе, тем сильнее обнажится вся чудовищность правящей кучки уродов
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пЭтю и бпп развили шо котят(с)....Абидно петру В "Блоке Петра Порошенко" возмущены голосованием "Народного фронта" в Раде без БПП - Цензор.НЕТ 6267
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тебя задолбало еще в 2014 когда не тех выбрали.
Тыгодами льешь говно, но вот теперь тебя достало.

А раньше ты его просто так лила? Из любви к искуству?
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Можно я не буду отвечать любителю русского мира DI GI? Спасибо.
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не любительнице говна рассказывать кто есть любитель русского мира а кто нет.
Я с таким же упехом могу назвать любительнецей русского мира тебя.
За любовь к говну.
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Все идет к тому, что Рада вообще не нужна в таком виде.
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А хорошие люди хоть есть там,среди Черваков?
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Как бы то ни было, теперь точно нет.
Хотя, деньги решают и такие вопросы.
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Не точно нет, а стало очевидно, что не было, но упорно твердили до сих пор - у Порошенко - большинство...
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Вот это облом, как оказалась Рада может работать и без БПП, так что идите лесом с вашим бойкотом.))
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а сколько говна успели на бпп вылить.
А оказывается и без них могли?
Тогда почему вопросы про антикоррупционный суд и т.д. были к БПП???
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Разговор идёт о Раде, а именно - о соотношении сил...
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Крысы начинают друг друга пожирать .... В "Блоке Петра Порошенко" возмущены голосованием "Народного фронта" в Раде без БПП - Цензор.НЕТ 7089
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Фронтовики "кинули" шоколадников, и смех, и грех, потому, что страдает народ.
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"ударовцы" хотят приостановить участие в работе фракции, и если не будет переизбран председатель фракции, то даже угрожают выйти из нее", - рассказал один из представителей парламентского большинства

В "Блоке Петра Порошенко" возмущены голосованием "Народного фронта" в Раде без БПП - Цензор.НЕТ 2568
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Повторение сценария 2010 года.

Интересно, кто назначен на роль кремлевской марионетки ?
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А что там предлагала Савченко с куполом Рады сделать?
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Судя по аудио записи, ей очень хотелось увидеть как падает люстра.
Ну не видел человек еще такого по жизни.
Там же она говорила о возможной гибели 400 тысяч украинцев, но как то прозаически....
А вот про люстру раза четыре повторила: "От я стріляю і вона ПАДА !"

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Да само название блока, признающее полное подчинение президенту, ну ни как не вяжется с демократией и выбором людей, которые их выбирали. Это наглость президента, иметь блок своего имени в органе который выбирает народ. Нормальный человек, на такую херню не пойдет. А значит - будет он второй срок воевать и выборы это просто трата бюджетных денег. Ура майдан!
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=19441

Червакова, так там жеж ваш Барна голосував то Барну теж приписали до регіоналів уже ?
хоча в БПП ітак повно того гіма з регіонів
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ааа паучки в баночке зашевелились .это хорошо .еще бы пожалили друг друга
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оно возмутилось В "Блоке Петра Порошенко" возмущены голосованием "Народного фронта" в Раде без БПП - Цензор.НЕТ 9194, да вы моргалы друг другу повыдераете в борьбе за место у корыта , о каком партнерстве речь В "Блоке Петра Порошенко" возмущены голосованием "Народного фронта" в Раде без БПП - Цензор.НЕТ 8494
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демаршили-демаршили и недодемаршили....облом
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одни ублюдки думали прокинуть других ублюдков, но в итоге сами оказались прокинуты.
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ну вместе с рыгами только шоколадным червакам можно -це не зрада
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А коалиции-шмоалиции уже всё? Уже в игру не играем? Что-то пАновАму?
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вообщем над БПП надругались сегодня самым извращенным способом.....

Ай- ай....как нехорошо....

И к народу ведь за поддержкой не обратишься - пошлет народ...., а олигархи предали...

Досада.....
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Народ ,ви замітили ,що ніодного соєвого уже пару тем немає ?
мабудь нові методички роздають в мінстеці
про "демарш" Блоку Панамських Патрійотів В "Блоке Петра Порошенко" возмущены голосованием "Народного фронта" в Раде без БПП - Цензор.НЕТ 9918
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Так ты же сам и есть соевый, если шоколад отвергаешь...
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Наши парламентарии, это особая каста, давно отдалившаяся от народа, живущая по своим законам и имеющая довольно мало общего с остальными гражданами Украины.
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Не нравятся параллели.
Если бы вы были правы, то Украина исчезла бы в 2014 году как независимое государство.
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Может Виталий самокритикой занялся?
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Дело к выборам идёт = корупционные депутаты начинают место искать в будущих выборах .Нужен Майдан на МИЛЛИОН Украинцев ,требования - ввести растрельную статью для корупционеров чиновников и так называемых олигархов ахметиков коломойских пинчуков этих тварей сразу нужно растрелять =это враги Украинского Народа
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Ніхто не дискредитує владу більше, ніж вона сама себе дискредитує..
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а слабо червяковой митинг в поддержку БПП собрать ?
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.....что то БУДЕТ ((((( "знахарь " нагадал расии на конец ИЮЛЯ , но похоже это он нагадал Украине (((
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В 2014 году БПП подставили народный фронт разными провокациями и сплетнями, а теперь они отомстили и сделали так как захотели.
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кто вместо нужных для страны решений собирают 240 (кого? зрадників? отступников? кАзлов?) (С)

Держите меня семеро,бо вшестером не удержите!!!))) Кодла бпп - радетели за наши интересы.
Квартал 95 и Дизель-шоу нервно закурили....
Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ольга Червакова возмутилась сегодняшней ситуации в парламенте, когда Верховная Рада смогла продолжить работу несмотря на демарш БПП. (С)

И вааще, билеать, как посмели ?!?!?! Супротив воли какаобобового!!! Це ЗРАДА!!! ЦЕ ШАТАНИЕ ЛОДКИ!!! ЦЕ....ЦЕ.....ЦЕ....
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