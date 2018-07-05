 В "Блоке Петра Порошенко" возмущены голосованием "Народного фронта" в Раде без БПП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.
"240 на табло - зеркальное воспроизведение 2007 года, когда БЮТ (Блок Юлии Тимошенко. - Ред.) и НУНС (Блок "Наша Украина - Народная самооборона". - Ред.) покинули парламент. Их бывшие партнеры социалисты создали коалицию с регионалами и коммунистами, которая, по иронии судьбы, контролировался именно 240 голосов. Потом вся эта тусовка маргинализировалась, превратилась в "депутатское собрание", ибо насобирать 226 было трудно. Зато "антикризисная" коалиция упорно слала проклятия в адрес президента, используя парламентскую трибуну", - напомнила нардеп.
"Теперь на месте социалистов - Народный фронт. Сегодня они щеголяли новой политической шуткой, мол, БПП расшифровывается "без Петра пройдем". Идите. Флаг в руки. Но эта дорога - в ад. Именно туда направляются те, кто вместо нужных для страны решений собирают 240 для сведения политических счетов", - резюмировала Червакова.
Ранее в четверг народные депутаты оказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.
В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий досрочно объявил перерыв в заседании парламента и пригласил представителей фракций и групп к себе для консультаций.
Позже Рада 240 голосами приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов". Стоит отметить, что принять этот закон удалось без большинства голосов БПП. Прголосовали лишь 10 депутатов.
Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.
Тыгодами льешь говно, но вот теперь тебя достало.
А раньше ты его просто так лила? Из любви к искуству?
Я с таким же упехом могу назвать любительнецей русского мира тебя.
За любовь к говну.
Хотя, деньги решают и такие вопросы.
А оказывается и без них могли?
Тогда почему вопросы про антикоррупционный суд и т.д. были к БПП???
Интересно, кто назначен на роль кремлевской марионетки ?
Ну не видел человек еще такого по жизни.
Там же она говорила о возможной гибели 400 тысяч украинцев, но как то прозаически....
А вот про люстру раза четыре повторила: "От я стріляю і вона ПАДА !"
Червакова, так там жеж ваш Барна голосував то Барну теж приписали до регіоналів уже ?
хоча в БПП ітак повно того гіма з регіонів
Ай- ай....как нехорошо....
И к народу ведь за поддержкой не обратишься - пошлет народ...., а олигархи предали...
Досада.....
мабудь нові методички роздають в мінстеці
про "демарш" Блоку Панамських Патрійотів
Если бы вы были правы, то Украина исчезла бы в 2014 году как независимое государство.
Держите меня семеро,бо вшестером не удержите!!!))) Кодла бпп - радетели за наши интересы.
Квартал 95 и Дизель-шоу нервно закурили....
Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ольга Червакова возмутилась сегодняшней ситуации в парламенте, когда Верховная Рада смогла продолжить работу несмотря на демарш БПП. (С)
И вааще, билеать, как посмели ?!?!?! Супротив воли какаобобового!!! Це ЗРАДА!!! ЦЕ ШАТАНИЕ ЛОДКИ!!! ЦЕ....ЦЕ.....ЦЕ....