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 Трехсторонние переговоры Украина - Россия - ЕС по газовым вопросам пройдут 17 июля, - Шефчович

Заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович сообщил о проведении 17 июля трехсторонних переговоров Украина - Россия - ЕС по газовым вопросам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в области энергетики имеет первостепенное значение как для обеих стран, так и для Европейского союза. Необходимость долгосрочного транзита российского газа через Украину в ЕС надежным, коммерчески жизнеспособным путем является неотъемлемой частью этого", - говорится в заявлении еврочиновника, опубликованном в четверг на сайте Европейской комиссии.

Шефчович отметил, что Украина и РФ будут представлены на переговорах как от соответствующих правительств, так и от коммерческих организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС надеется запустить до летних каникул трехсторонние переговоры о судьбе украинской ГТС, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович

"Наша цель - согласовать нашу долгосрочную повестку дня, а также методику нашей работы", - сообщил зампред Еврокомиссии. Он подчеркнул важность фактора времени для этих переговоров.

"Переговоры, которые нас ожидают, сложны, и поэтому требуют полного внимания и конструктивного участия. Как было доказано в прошлом, трехсторонний процесс является наиболее эффективной платформой для поиска удовлетворительного решения газовых вопросов, важных для заинтересованных сторон, и транзита газа через Украину после 2019 года", - отметил Шефчович.

Также читайте: Россия заверила в готовности поставлять газ через Украину после 2019 года, - Еврокомиссия

Источник: https://censor.net.ua/n3075079
 
 
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Какие могут быть с агрессором переговоры ...
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Так Газпром ніхто не визнав агресором Тристоронні переговори Україна - Росія - ЄС із газових питань відбудуться 17 липня, - Шефчович - Цензор.НЕТ 3607
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А они это не хотят принимать. Они думают что кто то им поможет. А вот в фрг уже начали строить приемные терминалы жля сп2.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрехсторонние переговоры Украина - Россия - ЕС по газовым вопросам пройдут 17 июля, - Шефчович
 
 
 
 
 
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