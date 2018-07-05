 Инфраструктуру на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" улучшат до конца года, - МинВОТ

Об этом заявил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Разные политические силы будут спекулировать на этом вопросе по-разному, но я хочу сказать, что решение задачи государства – приблизить административные услуги к своим гражданам и создать нормальные санитарно-гигиенические условия при пересечении КПВВ. И это никак нельзя связывать с тем, что Украина для себя определила вопрос деоккупации Крыма как долгосрочную перспективу – эти вопросы никак не связаны", – заявил чиновник.

По его словам, до конца текущего года все мероприятия по улучшению инфраструктуры на данных КПВВ должны быть завершены.

"Технические задачи, которые ставили перед проектировщиками и нами в партнерстве с Министерством инфраструктуры, с Херсонской областной администрацией, Госпогранслужбой и другими службами, которые сейчас несут там службу и которые будут уже непосредственно обслуживать эти центры административных услуг – чтобы конструкции, которые будут там созданы, были капитальными, мобильными и имели возможность при необходимости быть свернутыми и развернутыми в другой точке, где это будет необходимо. Сроки таковы, что до конца года мы должны быть свидетелями того, что запланированное должно быть реализовано", – уточнил Куркчи.

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Ранее Кабинет Министров Украины принял решение выделить 105,98 млн гривен на обустройство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице между Крымом и материковой частью Украины.

Согласно постановлению Кабмина от 4 июля, на данный момент на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" созданы минимальные удобства, которые в основном обеспечивают потребности уполномоченных должностных лиц Государственной фискальной службы и Госпогранслужбы. В то же время для гражданского населения не было создано надлежащих удобств, а имеющейся инфраструктуры недостаточно для качественного обслуживания.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".