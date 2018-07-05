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 Инфраструктуру на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" улучшат до конца года, - МинВОТ

Работы по улучшению санитарных условий на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице с Крымом будут завершены до конца 2018 года.

Об этом заявил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: Кабмин выделил 106 млн грн на обустройство пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом

"Разные политические силы будут спекулировать на этом вопросе по-разному, но я хочу сказать, что решение задачи государства – приблизить административные услуги к своим гражданам и создать нормальные санитарно-гигиенические условия при пересечении КПВВ. И это никак нельзя связывать с тем, что Украина для себя определила вопрос деоккупации Крыма как долгосрочную перспективу – эти вопросы никак не связаны", – заявил чиновник.

По его словам, до конца текущего года все мероприятия по улучшению инфраструктуры на данных КПВВ должны быть завершены.

"Технические задачи, которые ставили перед проектировщиками и нами в партнерстве с Министерством инфраструктуры, с Херсонской областной администрацией, Госпогранслужбой и другими службами, которые сейчас несут там службу и которые будут уже непосредственно обслуживать эти центры административных услуг – чтобы конструкции, которые будут там созданы, были капитальными, мобильными и имели возможность при необходимости быть свернутыми и развернутыми в другой точке, где это будет необходимо. Сроки таковы, что до конца года мы должны быть свидетелями того, что запланированное должно быть реализовано", – уточнил Куркчи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин примет новое постановление, регулирующее пересечение КПВВ и проживание в "серой зоне", - Черныш

Ранее Кабинет Министров Украины принял решение выделить 105,98 млн гривен на обустройство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице между Крымом и материковой частью Украины.

Согласно постановлению Кабмина от 4 июля, на данный момент на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" созданы минимальные удобства, которые в основном обеспечивают потребности уполномоченных должностных лиц Государственной фискальной службы и Госпогранслужбы. В то же время для гражданского населения не было создано надлежащих удобств, а имеющейся инфраструктуры недостаточно для качественного обслуживания.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Источник: https://censor.net.ua/n3075075
 
 
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А не краще було б їх закрити? Хочеш в Крим - через Гоптівку.. До речі - а чому б петі законодавчо не скасувати вільну економічну зону "Крим"? Вона й досі діє.. Розумію - "гроші не пахнуть" , але ж це вже якось затяглося до непристойності на п'ятому році війни..
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Тамженашилюди. А через Гоптовку и так есть кому шастать.
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У нас много чего "затянулось до непристойности": гидрант, ЦИК и ещё много всякого-разного, которое и за 100 лет не разгрести, наверно..
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Спроси лучше почему на Титан Фирташа до сих пор поставляется сырье и электричество с Украины.
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Ось Титан Фірташа. Видно з території України. Позаду вітрова електростанція.
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Да ладно, ты хоть представляешь сколько ветряков нужно для стабильной работы подобного завода.
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Вітряки працюють, як я помітив, тобто крутяться, коли в енергетичної мережі України пік споживання і тимчасово. Для Титану ціх потужностей мало. А там хто ж його зна, куди і для кого.
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Наша вітроелектростанція. Поруч радіовежа, напевне віщає на Крим україномовні програми.
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И не прекратить поставки газа и электрики на крысм.
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Оборудование для регистрации ВСЕХ турЫстов тоже не забудут.
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Что они там собрались строить за 106 млн интересно, залы ожидания как на вокзалах что-ли со всеми удобствами, хватило бы и пары деревянных будок с буквами М и Ж.
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Инфраструктуру на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" улучшат...


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Не улучшать, а прекращать поток перемещающих, сократить КПП до одного, всех кто мимо поста расстрелять .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнфраструктуру на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" улучшат до конца года, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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