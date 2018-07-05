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 Венгрия будет использовать саммит НАТО чтобы навязать Украине "свою повестку дня", - Пристайко

Несмотря на начало диалога по языковому вопросу, Венгрия продолжает спекулировать вокруг евроатлантической интеграции Украины, чтобы решить свои политические задачи.

Об этом в интервью Укринформу заявил глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.

"Венгерская сторона не демонстрирует желания решить вопрос. Она осознает, что саммит НАТО - это удобный повод навязать нам свою повестку дня и планирует использовать его на полную", - отметил посол.

По словам дипломата, позицию Венгрии ярко демонстрирует недавнее письмо, направленное венгерским послом в НАТО своим коллегам по Альянсу.

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"Фактически, всего через два дня после встречи министров образования и иностранных дел наших стран на Закарпатье 23 июня, которая, по нашему убеждению, была эффективной и результативной, венгерская сторона заявила, что Украина не предложила никаких решений известной языковой проблемы. И поэтому блокирование заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком политическом уровне со стороны Будапешта продолжается", - отметил Пристайко.

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Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

После этого Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

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Источник: https://censor.net.ua/n3075074
 
 
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Венгрия- страна шантажист. Пока не террорист.
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Значит венгры претендуют на управление территорией Украины... и как это согласуется с понятиями в НАТО?
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Сотрясание воздуха кулаками . Неприятно но не смертельно . Консультации и сотрудничество с альянсом и так идут вовсю , в других форматах . Шантаж у йоббиков не пройдёт . Венгрия будет использовать саммит НАТО чтобы навязать Украине "свою повестку дня", - Пристайко - Цензор.НЕТ 6003 .
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А що сородичі ханти-мансів роблять в НАТО? Кавалерія на оленях?
Це не їхнє ноу-хау. Інші урогфіни цим займалися ще до 2 св. війни.

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Цыгане и венгры рулить решили в Украине,интересно,а кто им даст эту возможность???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия будет использовать саммит НАТО чтобы навязать Украине "свою повестку дня", - Пристайко
 
 
 
 
 
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