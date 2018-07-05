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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Институт нацпамяти (145) Польша (4406) УПА (553) раскопки (22)

 Официальных возражений от Украины по результатам раскопок в Грушовичах нет, считаем тему исчерпанной, - глава ИНП Польши Шарек

Украина официально не выдвинула никаких возражений относительно отчета поисковой группы Института нацпамяти Польши, которая в мае провела раскопки на месте бывшего памятника УПА на кладбище в Грушовичах. Поэтому польская сторона считает вопрос исчерпанным.

Об этом заявил в четверг в Варшаве председатель ИНП Польши Ярослав Шарек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Некоторые лица из Украины могли поставить под сомнение то, что там обнаружено. Однако нет никакой официальной позиции со стороны лиц, которые имели какие-то возражения", - заявил Шарек.

Он уточнил, что Варшава не получила ни одного официального письма со стороны Киева по делу проведенных раскопок в Грушовичах. Поэтому ИНП Польши считает тему по захоронений в Грушовичах "исчерпанной".

Он напомнил, что договоренность с украинской стороной была следующей: если на месте памятника будет обнаружены останки бойцов УПА, то на этом месте будет установлен соответствующий надгробный памятник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксгумация останков в Грушовичах может решить спор об их принадлежности к УПА, - посол Дещица

"Если бы мы нашли останки членов УПА, то мы установили бы памятник. Однако там не найдено членов УПА, и это четко подтверждает отчет профессора Швагжика (заместителя председателя ИНП - ред.), который никто до сих пор не поставил под сомнение с стороны Украины", - отметил Шарек, добавляя, что сейчас стороны находятся "в совершенно иной ситуации".

В то же время Шарек подчеркнул, что польская сторона никогда не согласится на восстановление памятника, который будет прославлять УПА - "военную формацию, которая отвечает за убийство поляков на Волыни".

Председатель ИНП Польши сообщил, что Варшава сейчас ожидает "реальные жесты" с украинской стороны. Таким он назвал, например, согласие со стороны Киева на проведение эксгумации польских жертв в каком-то из мест в Украине.

Также читайте: Исследователи обнаружили ряд захоронений женщин, мужчин и детей под разрушенным памятником УПА в Польше, - представитель ИНП Клещинский

Шарек напомнил, что несколько недель назад он направил министру культуры Украины перечень из 10 мест на территории Украины, где польский ИНП хотел бы провести поисково-эксгумационные работы, касающиеся захоронений из разных периодов первой половины XX века.

"Я жду ответа", - добавил он.

По его убеждению, диалог между сторонами по тематике преступлений на Волыни в годы Второй мировой войны является необходимым. Он считает, что Варшава и Киев должны пойти по пути, который в свое время преодолели Польша и Германия, когда Берлин признал ответственность за преступления Третьего рейха.

Напомним, украинско-польские исторические отношения обострились в апреле 2017 года, когда польские националисты при поддержке местной власти уничтожили на кладбище в селе Грушовичи недалеко от Перемышля памятник воинам УПА. Сразу после этого Киев заблокировал проведение поляками эксгумаций в Украине, настаивая на восстановлении уничтоженных вандалами за последние годы на юге Польши украинских мест памяти.

Раскопки начались в связи с заявлениями польской стороны, что ни о каком восстановлении памятника не может быть и речи, пока не будут представлены достоверные данные, что там действительно была могила солдат УПА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нет оснований утверждать, что обнаруженные под разрушенным памятником в Грушовичах останки принадлежат членам УПА, - замдиректора Института нацпамяти Польши Швагжик

Источник: https://censor.net.ua/n3075070
 
 
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Україна має зробити те саме, розкидати кістки по окремим могилам на різних кінцях різних цвинтарів і забрати всі польські пам'ятники!
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Обосранный МИД рошена всё просирает и вредит Украине.
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Польські державницькі керівники завжди мріяли про відновлення Великої Польщі в кордонах 1772 року, з окупованої усією Правобережною Україною. А з 31 липня 1924 року у Західній Україні польська окупаційна адміністрація повністю повнiстю заборонила використовувати українську мову в державних установах. Цю подію можна назвати символом відносини міжвоєнної Польщі до своїх окупованих східних районах переважно з українським населенням.

"March, marsz, Piłsudski, z tobą miłosierdzie Boga,
Zbudujemy Polskę z morza i morza ",
«Марш, марш, Пілсудський, з тобою милість Божа,
Ми побудуємо велику Польщу від моря і до моря »- говорив цей популярний польський куплет пісні на мотив національного гімну «Ще Польска нє згінела». Пілсудський навіть розробив проект величезної польської конфедерації «Міжмор'я», яка б об'єднувала всi країни від Фінляндії до Румунії - тобто Прибалтику, Польщу, Угорщину, Югославію, Чехословаччину і Україну з Білоруссю. Однак націоналісти країн зокрема, Прибалтики, Білорусії і України) вчинили сильний опір, бо в результаті чого народи цих країн стали би в дуже пригнобленому становищі щодо поляків. Та й не всі політичні сили в Польщі хотіли «розмивання» національної держави в «Міжмор'я».
Плюс проти нього категорично виступили Великобританія і США, вони аж ніяк не бажали появи в Східній і Центральній Європі сильної конфедерації. Тому проект залишився нереалізованим .. А зараз таку величезну Польщу мабудь знову мріють створити вже сучасні польські націоналісти. Звісно, що це нездійсненна маніакальна мрія, тiльки наших лютих ворогiв польскiх націоналістів, але не всього дружнього нам українцям польського народу.
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Знакова перемога потужної зовнішньої політики України під рішучим керівництвом сивочолого гетьмана..
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А что вы ждали от русского климкина ?
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В вашем отделе что поумнее нету ? Вы так палитесь шо аж смешно Официальных возражений от Украины по результатам раскопок в Грушовичах нет, считаем тему исчерпанной, - глава ИНП Польши Шарек - Цензор.НЕТ 578 .
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Всё правильно со стороны Украины .Бездействие тоже действие .
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Он считает, что Варшава и Киев должны пойти по пути, который в свое время преодолели Польша и Германия, когда Берлин признал ответственность за преступления Третьего рейха.



Ого.. Тогда может Польша покажет пример, раз опыт подобного сближения ей ведом..
И признает ответственность войска Польского.. за преступление.. внимание.. на территории Украины против украинцев..
Официальных возражений от Украины по результатам раскопок в Грушовичах нет, считаем тему исчерпанной, - глава ИНП Польши Шарек - Цензор.НЕТ 6675
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...а сейчас вылезут те,кто работает на алению и кому спорные вопросы нужней чем украинцам с поляками...
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у них самолет с президентом и членами правительства уничтожили и плюют на это! а они за кости 100 летней давности пену пускают!
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Это та же херня, что и, если проводить раскопки под каждым памятником Ленина, находить по кусочку Ленина... Официальных возражений от Украины по результатам раскопок в Грушовичах нет, считаем тему исчерпанной, - глава ИНП Польши Шарек - Цензор.НЕТ 5497
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОфициальных возражений от Украины по результатам раскопок в Грушовичах нет, считаем тему исчерпанной, - глава ИНП Польши Шарек
 
 
 
 
 
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