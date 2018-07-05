 Официальных возражений от Украины по результатам раскопок в Грушовичах нет, считаем тему исчерпанной, - глава ИНП Польши Шарек

Об этом заявил в четверг в Варшаве председатель ИНП Польши Ярослав Шарек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Некоторые лица из Украины могли поставить под сомнение то, что там обнаружено. Однако нет никакой официальной позиции со стороны лиц, которые имели какие-то возражения", - заявил Шарек.

Он уточнил, что Варшава не получила ни одного официального письма со стороны Киева по делу проведенных раскопок в Грушовичах. Поэтому ИНП Польши считает тему по захоронений в Грушовичах "исчерпанной".

Он напомнил, что договоренность с украинской стороной была следующей: если на месте памятника будет обнаружены останки бойцов УПА, то на этом месте будет установлен соответствующий надгробный памятник.

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"Если бы мы нашли останки членов УПА, то мы установили бы памятник. Однако там не найдено членов УПА, и это четко подтверждает отчет профессора Швагжика (заместителя председателя ИНП - ред.), который никто до сих пор не поставил под сомнение с стороны Украины", - отметил Шарек, добавляя, что сейчас стороны находятся "в совершенно иной ситуации".

В то же время Шарек подчеркнул, что польская сторона никогда не согласится на восстановление памятника, который будет прославлять УПА - "военную формацию, которая отвечает за убийство поляков на Волыни".

Председатель ИНП Польши сообщил, что Варшава сейчас ожидает "реальные жесты" с украинской стороны. Таким он назвал, например, согласие со стороны Киева на проведение эксгумации польских жертв в каком-то из мест в Украине.

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Шарек напомнил, что несколько недель назад он направил министру культуры Украины перечень из 10 мест на территории Украины, где польский ИНП хотел бы провести поисково-эксгумационные работы, касающиеся захоронений из разных периодов первой половины XX века.

"Я жду ответа", - добавил он.

По его убеждению, диалог между сторонами по тематике преступлений на Волыни в годы Второй мировой войны является необходимым. Он считает, что Варшава и Киев должны пойти по пути, который в свое время преодолели Польша и Германия, когда Берлин признал ответственность за преступления Третьего рейха.

Напомним, украинско-польские исторические отношения обострились в апреле 2017 года, когда польские националисты при поддержке местной власти уничтожили на кладбище в селе Грушовичи недалеко от Перемышля памятник воинам УПА. Сразу после этого Киев заблокировал проведение поляками эксгумаций в Украине, настаивая на восстановлении уничтоженных вандалами за последние годы на юге Польши украинских мест памяти.

Раскопки начались в связи с заявлениями польской стороны, что ни о каком восстановлении памятника не может быть и речи, пока не будут представлены достоверные данные, что там действительно была могила солдат УПА.

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